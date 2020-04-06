Goldwinner

CÓMO USARLO:DESCARGUE PRIMERO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACIÓN (el ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario número 01).

Este archivo sólo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Necesita afinar entradas.

NOTA: SI BOT NO DA LA ENTRADA, POR FAVOR, DEJE DE BOT Y CERRAR LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTAR DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ.

Recommentdation : Ejecutar el bot en Asia sesión / principios de Europa sesión / finales de EE.UU. sesión

------------------------------------------------------------

Tipo de cuenta: Exness Zero, max spread ~ 30

Depósito mínimo: 500$, Par: XAUUSD , timeframe : M1

Broker: Exness (Cualquier broker popular, por favor pruébelo usted mismo)

Opere completamente en modo automático.

Este MQL5 Expert Advisor (EA) es un robot de comercio de divisas altamente rentable. DEFINITIVAMENTE QUEDARÁ SATISFECHO CUANDO LO UTILICE.

Beneficios clave para los operadores de Forex

Control de Riesgo: Proteja su cuenta con Total_Cutloss, SL_Offset, y herramientas de cobertura.

Escalabilidad: Empiece con un tamaño de lote de 0,01 o aumente a medida que crece su cuenta.

Trading Automatizado: Ahorre tiempo y elimine decisiones emocionales con un sistema de forex totalmente automatizado.

Consistencia de ganancias: Logre ganancias constantes con una estrategia probada de DCA y cobertura.

Información en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en vivo sobre CurrentProfit, MaxDD, y más.

¿Por qué elegir este Asesor Experto?

Si necesita un EA que sea rentable tanto en mercados laterales como tendenciales.

Si no quiere esperar mucho tiempo y prefiere operar en el marco temporal M1.

Si necesita un EA que pueda cerrar órdenes de scalping rápidamente.

Si necesita un AE para múltiples entradas precisas.

Si usted necesita un EA que puede dar la vuelta rápidamente.

¡Este EA automatizado es perfecto para usted!

En el vertiginoso mundo del comercio de divisas, por delante requiere precisión, adaptabilidad y automatización inteligente.

Nuestro EA MQL5 aprovecha el poder de la estrategia DCA y la estrategia de cobertura para ofrecer resultados consistentes, incluso en mercados de divisas volátiles. He aquí por qué este EA se destaca:

Construido para todas las condiciones del mercado

Tanto si se trata de un mercado con tendencia como de un mercado lateral, este AE de Forex se adapta a la perfección.

Panel de control fácil de usar para un control total

Tome el control con un panel de control intuitivo con botones como BotButton, CloseAllButton, y más, perfecto para la automatización de operaciones MQL5.

Stop Loss y Trailing inteligentes

Despídase de pérdidas innecesarias. Con Total_Cutloss, ProfitToBreakeven, y trailing_step, el EA bloquea los beneficios y ajusta los Stop Loss dinámicamente para una operativa rentable.


Operaciones basadas en ciclos para mayor precisión

El AE organiza las operaciones en ciclos (seguidos a través de currentCycle), garantizando que cada secuencia de operaciones se gestione de forma independiente para conseguir entradas precisas en el mercado de divisas.

Órdenes Stop Pendientes para una operativa proactiva

Adelántese al mercado con PlacePendingStopOrders, mejorando su rápida estrategia de scalping.

Potente estrategia DCA para optimizar los beneficios

El enfoque Dollar Cost Averaging (DCA) permite a este robot de Forex escalar posiciones de forma inteligente, reduciendo el impacto de las fluctuaciones del mercado.

Niveles de Take Profit personalizables

La flexibilidad es clave en el trading automatizado. Este EA ofrece configuraciones de toma de ganancias escalonadas: TPFor_1_Order, TPFor_2To3_Orders y TPForMoreThan_3_Orders.

Modo de depuración para mayor transparencia

Para los operadores que aman los detalles, la opción DebugMode proporciona registros en tiempo real de cada acción, desde la colocación de órdenes hasta los cierres.


Advertencia :

Sólo vendo EA's a través de MQL5.com. Yo nunca directamente mensaje primero. Si esto sucede, son estafadores. Bloquéelos y repórtelos como spam.

Usted no recibirá ninguna actualización o apoyo cuando usted compra fuera MQL5.com.

Contacto: Si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un DM en esta plataforma o en Telegram@tanaka_611


EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
