Jmt Manager MT4

El Asesor Experto (EA) "JMT Funded Man V13" cuenta con un panel gráfico de negociación compacto y moderno diseñado para MetaTrader 4 (o 5, dependiendo de la versión). El panel se coloca en el gráfico (por defecto: X=100, Y=30 píxeles desde la parte superior izquierda) y proporciona una interfaz intuitiva para la negociación manual con controles avanzados de gestión de riesgos. A continuación se ofrece una descripción detallada de su disposición, componentes y funcionalidades basada en el código. Las dimensiones del panel son 264 píxeles de ancho y 535 píxeles de alto (tras el corte desde abajo), con un fondo negro, un encabezado de acento azul y varios botones/elementos de color para mayor claridad visual.

Disposición y diseño generales

Fondo : Rectángulo negro sólido con una fina barra de acento azul en la parte superior.

: Rectángulo negro sólido con una fina barra de acento azul en la parte superior. Estilo : Interfaz de usuario moderna, basada en botones, con etiquetas, botones y pantallas de entrada. Los elementos están espaciados de forma eficiente para ajustarse a la altura reducida, utilizando fuentes Arial (en negrita para dar énfasis).

: Interfaz de usuario moderna, basada en botones, con etiquetas, botones y pantallas de entrada. Los elementos están espaciados de forma eficiente para ajustarse a la altura reducida, utilizando fuentes Arial (en negrita para dar énfasis). Actualizaciones : El panel se actualiza cada tick (o cuando cambia el marco temporal) para mostrar datos en tiempo real, como el saldo, las pérdidas y ganancias y los valores calculados.

: El panel se actualiza cada tick (o cuando cambia el marco temporal) para mostrar datos en tiempo real, como el saldo, las pérdidas y ganancias y los valores calculados. Esquema de colores : Fondo negro/gris para las secciones. Acento azul (C'0,150,255') para los elementos activos/seleccionados. Texto blanco para etiquetas y botones. Amarillo para los porcentajes de riesgo. Verde para el ratio RR. Rojo para las líneas SL, verde para las líneas TP. Colores de botones personalizables (por ejemplo, el botón de cierre es naranja oscuro por defecto).

: Interactividad: Botones y conmutadores clicables para ajustar la configuración. Todos los cambios se guardan globalmente y persisten en todas las sesiones.

Secciones del panel (de arriba abajo)

Sección de cabecera: Título : "JMT FUNDED MAN" en blanco, fuente pequeña (tamaño 6, Arial Black) a la izquierda.

: "JMT FUNDED MAN" en blanco, fuente pequeña (tamaño 6, Arial Black) a la izquierda. Hora del servidor : Muestra la hora actual del servidor (HH:MM:SS) en blanco en la esquina superior derecha, actualizándose en tiempo real.

: Muestra la hora actual del servidor (HH:MM:SS) en blanco en la esquina superior derecha, actualizándose en tiempo real. Barra de acento: Fina franja azul a todo lo ancho para una separación visual. Sección Riesgo por operación: Etiqueta : "RIESGO POR OPERACIÓN" en gris.

: "RIESGO POR OPERACIÓN" en gris. Botones : Botones menos ("-") y más ("+") (rojo y verde) para ajustar el valor del riesgo en pasos (0,20% o 10 $).

: Botones menos ("-") y más ("+") (rojo y verde) para ajustar el valor del riesgo en pasos (0,20% o 10 $). Visualización del valor : Muestra el riesgo actual (por ejemplo, "8,00%" o "200,00") en fuente amarilla, centrado.

del : Muestra el riesgo actual (por ejemplo, "8,00%" o "200,00") en fuente amarilla, centrado. Conmutación del tipo de riesgo: Botón inferior con la etiqueta "TIPO DE RIESGO: %" (o "TIPO DE RIESGO: MONEDA"), fondo morado, alterna entre el riesgo basado en porcentajes (utilizando el saldo de la cuenta por encima de la reserva) y el riesgo basado en un importe fijo de moneda. Sección Modo Stop Loss: Etiqueta : "MODO STOP LOSS" en gris.

: "MODO STOP LOSS" en gris. Botones : Tres botones uno al lado del otro ("2BAR", "1BAR", "FIJO"). El modo activo se resalta en azul. 2BAR: SL basado en la más baja de las dos últimas barras (para comprar) o más alta (para vender). 1BAR: SL basado en el máximo/mínimo de la última barra. FIJO: SL a una distancia fija (5000 puntos por defecto).

: Tres botones uno al lado del otro ("2BAR", "1BAR", "FIJO"). El modo activo se resalta en azul. Sección Relación Riesgo:Recompensa: Etiqueta : "RELACIÓN RIESGO:RECOMPENSA" en gris.

: "RELACIÓN RIESGO:RECOMPENSA" en gris. Botones : Botones menos ("-") y más ("+") para ajustar la relación RR en pasos de 0,10 (rango: 0,1 a 5,0).

: Botones menos ("-") y más ("+") para ajustar la relación RR en pasos de 0,10 (rango: 0,1 a 5,0). Visualización del valor: Muestra "1:X.XX" en fuente verde, centrado. Sección SL final: Etiqueta : "TRAILING SL" en gris.

: "TRAILING SL" en gris. Botón de conmutación: "TRAILING ON" (verde) o "TRAILING OFF" (rojo). Activa/desactiva el trailing stop loss (mueve el SL cada 3 puntos cuando el precio avanza 1 punto). Pantallas de información ( etiquetas centradas): Above Reserve : Muestra el beneficio por encima de la cantidad reservada (por ejemplo, "Por encima de la reserva: 15000,00") en azul claro.

: Muestra el beneficio por encima de la cantidad reservada (por ejemplo, "Por encima de la reserva: 15000,00") en azul claro. Importe del riesgo : Muestra el importe de riesgo calculado (por ejemplo, "Importe de riesgo: 1200,00 USD") en naranja.

: Muestra el importe de riesgo calculado (por ejemplo, "Importe de riesgo: 1200,00 USD") en naranja. Tamaño de lote: Muestra el tamaño de lote calculado para la operación (por ejemplo, "Tamaño de lote: 0,12") en gris. Botones de negociación: Botones de VENTA y COMPRA : Uno al lado del otro, divididos a todo lo ancho. VENTA: Fondo rojo (C'128,0,0' con sombra). COMPRAR: Fondo azul oscuro (C'0,0,139' con sombra). Al hacer clic se abre una operación con el SL/TP calculado en función de la configuración, utilizando el número mágico (123456). Soporta múltiples órdenes si el tamaño del lote excede el máximo por orden.

: Uno al lado del otro, divididos a todo lo ancho. Botón CERRAR TODO: Abajo, ancho completo, fondo naranja oscuro (C'200,100,0'). Cierra todas las posiciones abiertas con el número mágico. Sección a pie de página: Saldo : "BAL: XXXXX.XX" (saldo de la cuenta) en blanco, alineado a la izquierda.

: "BAL: XXXXX.XX" (saldo de la cuenta) en blanco, alineado a la izquierda. P/L: "P/L" o "P/L: XXXXX.XX" (beneficio/pérdida flotante si la posición está abierta) en blanco, debajo del saldo.

Funciones clave

Gestión del riesgo : Calcula el tamaño del lote en función del riesgo (porcentaje del saldo por encima de la reserva o cantidad fija), distancia SL y ratio RR. Evita operaciones no válidas (por ejemplo, tamaño de lote cero).

: Calcula el tamaño del lote en función del riesgo (porcentaje del saldo por encima de la reserva o cantidad fija), distancia SL y ratio RR. Evita operaciones no válidas (por ejemplo, tamaño de lote cero). Vista previa de SL/TP : Dibuja líneas horizontales en el gráfico (de 10 barras de longitud) que muestran los posibles niveles de entrada, SL (rojo) y TP (verde) antes de operar. Las líneas se actualizan en tiempo real.

: Dibuja líneas horizontales en el gráfico (de 10 barras de longitud) que muestran los posibles niveles de entrada, SL (rojo) y TP (verde) antes de operar. Las líneas se actualizan en tiempo real. Ejecución de operaciones : Abre órdenes con llenado FOK, tolerancia al deslizamiento y comentario personalizado. Ajusta el SL/TP después de la apertura si se produce deslizamiento. Soporta trailing SL para posiciones abiertas.

: Abre órdenes con llenado FOK, tolerancia al deslizamiento y comentario personalizado. Ajusta el SL/TP después de la apertura si se produce deslizamiento. Soporta trailing SL para posiciones abiertas. Persistencia : Los ajustes (riesgo, modo SL, etc.) se guardan globalmente y se recargan al reiniciar.

: Los ajustes (riesgo, modo SL, etc.) se guardan globalmente y se recargan al reiniciar. Alertas : Imprime registros detallados de operaciones, errores y cambios de modo en el terminal.

: Imprime registros detallados de operaciones, errores y cambios de modo en el terminal. Personalización: Muchos colores y posiciones son parámetros de entrada (por ejemplo, el color del botón de cierre es ajustable).

Notas de uso