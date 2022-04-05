Jmt Manager MT4
- Utilidades
- Jozsef Mark Toth
- Versión: 1.34
El Asesor Experto (EA) "JMT Funded Man V13" cuenta con un panel gráfico de negociación compacto y moderno diseñado para MetaTrader 4 (o 5, dependiendo de la versión). El panel se coloca en el gráfico (por defecto: X=100, Y=30 píxeles desde la parte superior izquierda) y proporciona una interfaz intuitiva para la negociación manual con controles avanzados de gestión de riesgos. A continuación se ofrece una descripción detallada de su disposición, componentes y funcionalidades basada en el código. Las dimensiones del panel son 264 píxeles de ancho y 535 píxeles de alto (tras el corte desde abajo), con un fondo negro, un encabezado de acento azul y varios botones/elementos de color para mayor claridad visual.
Disposición y diseño generales
- Fondo: Rectángulo negro sólido con una fina barra de acento azul en la parte superior.
- Estilo: Interfaz de usuario moderna, basada en botones, con etiquetas, botones y pantallas de entrada. Los elementos están espaciados de forma eficiente para ajustarse a la altura reducida, utilizando fuentes Arial (en negrita para dar énfasis).
- Actualizaciones: El panel se actualiza cada tick (o cuando cambia el marco temporal) para mostrar datos en tiempo real, como el saldo, las pérdidas y ganancias y los valores calculados.
- Esquema de colores:
- Fondo negro/gris para las secciones.
- Acento azul (C'0,150,255') para los elementos activos/seleccionados.
- Texto blanco para etiquetas y botones.
- Amarillo para los porcentajes de riesgo.
- Verde para el ratio RR.
- Rojo para las líneas SL, verde para las líneas TP.
- Colores de botones personalizables (por ejemplo, el botón de cierre es naranja oscuro por defecto).
- Interactividad: Botones y conmutadores clicables para ajustar la configuración. Todos los cambios se guardan globalmente y persisten en todas las sesiones.
Secciones del panel (de arriba abajo)
-
Sección de cabecera:
- Título: "JMT FUNDED MAN" en blanco, fuente pequeña (tamaño 6, Arial Black) a la izquierda.
- Hora del servidor: Muestra la hora actual del servidor (HH:MM:SS) en blanco en la esquina superior derecha, actualizándose en tiempo real.
- Barra de acento: Fina franja azul a todo lo ancho para una separación visual.
-
Sección Riesgo por operación:
- Etiqueta: "RIESGO POR OPERACIÓN" en gris.
- Botones: Botones menos ("-") y más ("+") (rojo y verde) para ajustar el valor del riesgo en pasos (0,20% o 10 $).
- Visualización delvalor: Muestra el riesgo actual (por ejemplo, "8,00%" o "200,00") en fuente amarilla, centrado.
- Conmutación del tipo de riesgo: Botón inferior con la etiqueta "TIPO DE RIESGO: %" (o "TIPO DE RIESGO: MONEDA"), fondo morado, alterna entre el riesgo basado en porcentajes (utilizando el saldo de la cuenta por encima de la reserva) y el riesgo basado en un importe fijo de moneda.
-
Sección Modo Stop Loss:
- Etiqueta: "MODO STOP LOSS" en gris.
- Botones: Tres botones uno al lado del otro ("2BAR", "1BAR", "FIJO"). El modo activo se resalta en azul.
- 2BAR: SL basado en la más baja de las dos últimas barras (para comprar) o más alta (para vender).
- 1BAR: SL basado en el máximo/mínimo de la última barra.
- FIJO: SL a una distancia fija (5000 puntos por defecto).
-
Sección Relación Riesgo:Recompensa:
- Etiqueta: "RELACIÓN RIESGO:RECOMPENSA" en gris.
- Botones: Botones menos ("-") y más ("+") para ajustar la relación RR en pasos de 0,10 (rango: 0,1 a 5,0).
- Visualización del valor: Muestra "1:X.XX" en fuente verde, centrado.
-
Sección SL final:
- Etiqueta: "TRAILING SL" en gris.
- Botón de conmutación: "TRAILING ON" (verde) o "TRAILING OFF" (rojo). Activa/desactiva el trailing stop loss (mueve el SL cada 3 puntos cuando el precio avanza 1 punto).
-
Pantallas de información ( etiquetas centradas):
- Above Reserve: Muestra el beneficio por encima de la cantidad reservada (por ejemplo, "Por encima de la reserva: 15000,00") en azul claro.
- Importe del riesgo: Muestra el importe de riesgo calculado (por ejemplo, "Importe de riesgo: 1200,00 USD") en naranja.
- Tamaño de lote: Muestra el tamaño de lote calculado para la operación (por ejemplo, "Tamaño de lote: 0,12") en gris.
-
Botones de negociación:
- Botones de VENTA y COMPRA: Uno al lado del otro, divididos a todo lo ancho.
- VENTA: Fondo rojo (C'128,0,0' con sombra).
- COMPRAR: Fondo azul oscuro (C'0,0,139' con sombra).
- Al hacer clic se abre una operación con el SL/TP calculado en función de la configuración, utilizando el número mágico (123456). Soporta múltiples órdenes si el tamaño del lote excede el máximo por orden.
- Botón CERRAR TODO: Abajo, ancho completo, fondo naranja oscuro (C'200,100,0'). Cierra todas las posiciones abiertas con el número mágico.
-
Sección a pie de página:
- Saldo: "BAL: XXXXX.XX" (saldo de la cuenta) en blanco, alineado a la izquierda.
- P/L: "P/L" o "P/L: XXXXX.XX" (beneficio/pérdida flotante si la posición está abierta) en blanco, debajo del saldo.
Funciones clave
- Gestión del riesgo: Calcula el tamaño del lote en función del riesgo (porcentaje del saldo por encima de la reserva o cantidad fija), distancia SL y ratio RR. Evita operaciones no válidas (por ejemplo, tamaño de lote cero).
- Vista previa de SL/TP: Dibuja líneas horizontales en el gráfico (de 10 barras de longitud) que muestran los posibles niveles de entrada, SL (rojo) y TP (verde) antes de operar. Las líneas se actualizan en tiempo real.
- Ejecución de operaciones: Abre órdenes con llenado FOK, tolerancia al deslizamiento y comentario personalizado. Ajusta el SL/TP después de la apertura si se produce deslizamiento. Soporta trailing SL para posiciones abiertas.
- Persistencia: Los ajustes (riesgo, modo SL, etc.) se guardan globalmente y se recargan al reiniciar.
- Alertas: Imprime registros detallados de operaciones, errores y cambios de modo en el terminal.
- Personalización: Muchos colores y posiciones son parámetros de entrada (por ejemplo, el color del botón de cierre es ajustable).
Notas de uso
- El panel se ajusta automáticamente a los cambios de marco temporal y borra/recrea líneas/objetos según sea necesario.
- En el modo de vista previa (sin posición abierta), muestra las líneas SL/TP en función de la dirección de la distancia mayor.
- Tratamiento de errores: Avisa de modos de SL no válidos, restricciones de negociación o errores de cálculo.
- Se trata de una herramienta de negociación manual: no automatiza las entradas, sino que proporciona controles precisos para una negociación disciplinada.