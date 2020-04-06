King Gold XAUUSD Trend Scalper es un Asesor Experto MT5 automatizado centrado en el trading de Oro (XAUUSD) con una estricta lógica de ruptura de tendencia + momentum y múltiples protecciones de seguridad. Está diseñado para operar de forma selectiva (no "siempre en el mercado") y evitar condiciones de baja calidad tales como spread amplio o volatilidad débil.

Qué hace este EA

Opera XAUUSD usando un enfoque de confirmación de tendencia + momentum

Ejecuta sólo en nueva vela / nueva barra para reducir el ruido de entrada

Utiliza filtros de condiciones de mercado para evitar operaciones "aleatorias" durante fases débiles o inestables.

Lógica central (alto nivel)

Filtro de diferencial: evita entradas cuando el diferencial es demasiado alto

Filtro de volatilidad (ATR) : bloquea las zonas de baja volatilidad y extrema volatilidad (configurable)

Filtro de fuerza (ADX + DI) : confirma la dirección y requiere fuerza de impulso

Breakout + Momentum de vela fuerte: requiere breakout más allá del rango reciente más confirmación de cuerpo de vela fuerte

Cierre e inversión opcionales: puede cerrar posiciones opuestas si aparece una nueva dirección confirmada (dependiendo de la configuración)

Gestión y protección del riesgo

Stop Loss y Take Profit configurables (en función de su configuración)

Control de posiciones máximas / capas máximas (evita el apilamiento incontrolado)

Límites diarios / enfriamiento / protecciones de seguridad incorporados (cuando están activados)

Diseñado para reducir las operaciones durante condiciones de riesgo como picos de spread y volatilidad inestable

Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1 o M5 (utilice el marco temporal que coincida con su archivo de configuración)

Tipos de cuenta: Cobertura o compensación soportada

Broker: spread bajo, ejecución rápida (el Oro es sensible al spread y al deslizamiento)

VPS: recomendado para un funcionamiento estable 24/5

Depósito y Lote

Depósito mínimo: 100 $.

Depósitos sugeridos para una operación más fluida: $500 - $1000

Comience con un lote pequeño (ejemplo 0.01) y escale responsablemente basado en su tolerancia al riesgo.

Nota para los probadores de estrategias

Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen en gran medida de la calidad de los datos del corredor, el diferencial, la comisión, el modelo de ejecución y el historial de ticks. Pruebe siempre primero en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Precios

🎄 Precio promocional de Navidad: $79 (tiempo limitado)

Precio normal: $499

Soporte

El soporte se proporciona a través de: