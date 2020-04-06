King Gold Xauusd Trend Scalper
- Asesores Expertos
- Jinarto
- Versión: 3.63
- Activaciones: 20
King Gold XAUUSD Trend Scalper es un Asesor Experto MT5 automatizado centrado en el trading de Oro (XAUUSD) con una estricta lógica de ruptura de tendencia + momentum y múltiples protecciones de seguridad. Está diseñado para operar de forma selectiva (no "siempre en el mercado") y evitar condiciones de baja calidad tales como spread amplio o volatilidad débil.
Qué hace este EA
Opera XAUUSD usando un enfoque de confirmación de tendencia + momentum
Ejecuta sólo en nueva vela / nueva barra para reducir el ruido de entrada
Utiliza filtros de condiciones de mercado para evitar operaciones "aleatorias" durante fases débiles o inestables.
Lógica central (alto nivel)
Filtro de diferencial: evita entradas cuando el diferencial es demasiado alto
Filtro de volatilidad (ATR): bloquea las zonas de baja volatilidad y extrema volatilidad (configurable)
Filtro defuerza (ADX + DI): confirma la dirección y requiere fuerza de impulso
Breakout + Momentum de vela fuerte: requiere breakout más allá del rango reciente más confirmación de cuerpo de vela fuerte
Cierre e inversión opcionales: puede cerrar posiciones opuestas si aparece una nueva dirección confirmada (dependiendo de la configuración)
Gestión y protección del riesgo
Stop Loss y Take Profit configurables (en función de su configuración)
Control deposiciones máximas / capas máximas (evita el apilamiento incontrolado)
Límites diarios / enfriamiento / protecciones de seguridad incorporados (cuando están activados)
Diseñado para reducir las operaciones durante condiciones de riesgo como picos de spread y volatilidad inestable
Uso recomendado
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M1 o M5 (utilice el marco temporal que coincida con su archivo de configuración)
Tipos de cuenta: Cobertura o compensación soportada
Broker: spread bajo, ejecución rápida (el Oro es sensible al spread y al deslizamiento)
VPS: recomendado para un funcionamiento estable 24/5
Depósito y Lote
Depósito mínimo: 100 $.
Depósitos sugeridos para una operación más fluida: $500 - $1000
Comience con un lote pequeño (ejemplo 0.01) y escale responsablemente basado en su tolerancia al riesgo.
Nota para los probadores de estrategias
Los resultados de las pruebas retrospectivas dependen en gran medida de la calidad de los datos del corredor, el diferencial, la comisión, el modelo de ejecución y el historial de ticks. Pruebe siempre primero en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Precios
🎄 Precio promocional de Navidad: $79 (tiempo limitado)
Precio normal: $499
Soporte
El soporte se proporciona a través de:
Comentarios sobre el producto MQL5
MQL5 Mensajes
(No hay enlaces de mensajería externa.)