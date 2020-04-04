SmartTrendPro es un indicador de seguimiento de tendencia sin repintado para MetaTrader 5.





El indicador utiliza una línea de tendencia suavizada combinada con la lógica de cruce de precios para generar señales de COMPRA y VENTA de alta probabilidad.





Características:

- Flechas claras de COMPRA y VENTA

- Filtro de dirección de tendencia

- Funciona con todos los símbolos

- Mejor rendimiento en M15 - H1

- Ajustes totalmente personalizables

- Sin repintado

- Rápido y ligero





Uso recomendado:

Utilice SmartTrendPro en mercados con tendencia y confirme las señales con soporte/resistencia o tendencia de marco temporal superior.





Descargo de responsabilidad:

El trading implica riesgo. Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza beneficios.