SmartTrendPro

SmartTrendPro es un indicador de seguimiento de tendencia sin repintado para MetaTrader 5.

El indicador utiliza una línea de tendencia suavizada combinada con la lógica de cruce de precios para generar señales de COMPRA y VENTA de alta probabilidad.

Características:
- Flechas claras de COMPRA y VENTA
- Filtro de dirección de tendencia
- Funciona con todos los símbolos
- Mejor rendimiento en M15 - H1
- Ajustes totalmente personalizables
- Sin repintado
- Rápido y ligero

Uso recomendado:
Utilice SmartTrendPro en mercados con tendencia y confirme las señales con soporte/resistencia o tendencia de marco temporal superior.

Descargo de responsabilidad:
El trading implica riesgo. Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza beneficios.
Productos recomendados
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
¡Este potente indicador analiza el gráfico y muestra las Zonas de Rechazo del Precio! Es decir, ¡lugares donde el precio ha estado, pero no ha sido aceptado por el mercado! La visualización de estas zonas de rechazo facilita a los operadores la comprensión de dónde y cómo operar. El indicador se compone de 4 líneas, clasificadas en 2 grupos: Líneas Roja y Amarilla: ¡Denotan los extremos donde el precio logró llegar, pero no fue aceptado! Líneas Naranja y Azul: A partir de aquí, denotan el inici
FREE
Slope Direction Line MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (3)
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Cómo utilizar la línea de dirección de la pendiente Tendencia alcista: Cuando la línea SDL se inclina hacia arriba y pasa de rojo a verde, muestra que el precio está en tendencia alcista. Esto también se considera una señal de compra. Tendencia a la baja: Cuando la línea SDL se inclina hacia abajo y pasa de verde a rojo, muestra que el precio tiende a la b
FREE
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
Easy Trend Trading
Loncey Duwarkah
Indicadores
El indicador Easy Trend Trading proporciona señales de COMPRA/VENTA rápidas y precisas, garantizando que los operadores puedan tomar decisiones oportunas. Funciona a la perfección en varios marcos temporales y es compatible con todos los símbolos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para cualquier mercado. Tanto si opera a corto como a largo plazo, este indicador se adapta a sus necesidades con facilidad. Configuración rápida: Simplemente "Habilite" el indicador a través de la config
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
La media móvil T3 de Tillson se introdujo al mundo del análisis técnico en el artículo '' A Better Moving Average '', publicado en la revista estadounidense Technical Analysis of Stock Commodities. Desarrollada por Tim Tillson, los analistas y operadores de los mercados de futuros pronto quedaron fascinados con esta técnica que suaviza las series de precios al tiempo que disminuye el retraso (lag) típico de los sistemas de seguimiento de tendencias.
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicadores
Tablero de tendencias Multi-TF Breve descripción / eslogan: ¡Vea toda la tendencia del mercado de un solo vistazo! Un cuadro de mandos sencillo, limpio y potente para todos los operadores. Descripción completa: (1. Para distribución gratuita) Hola Comunidad MQL5, Estoy encantado de compartir el Multi-TF Trend Dashboard , una herramienta que he desarrollado para simplificar el análisis de tendencias. Este indicador se ofrece completamente gratis como contribución a esta increíble comunidad. (2.
FREE
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente: - Swing High (SH) - Swing Bajo (SL) - Ruptura de Estructura (BOS) - Cambio de Carácter (CHoCH) Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan. Las señales BOS indican la continuación de la tendencia. Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de
FREE
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction - Indicador para el análisis de precios de mercado Solar Prediction es una herramienta diseñada para analizar los movimientos de precios del mercado. El indicador procesa la dinámica del mercado y ayuda a identificar posibles puntos de entrada y salida. Análisis de datos de mercado sin indicadores adicionales Aplicación flexible - funciona en diferentes marcos temporales Facilidad de uso - adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados Adaptab
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indicadores
Sonar de Fibonacci El sonar de Fibonacci tiene una biblioteca interna de patrones de acción de precios recopilados a partir de 28 símbolos y 7 marcos temporales. Cada patrón se divide en 2 lados. El lado anterior y el lado posterior. El sonar de Fibonacci usa el lado anterior para reconocer patrones similares. La acción de precio más reciente (en cualquier momento) hasta el precio de apertura de la barra más nueva es lo que se usa como lado anterior para buscar en la biblioteca. El lado poster
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indicadores
Busca fuertes movimientos de precios y dibuja niveles al finalizarlos. Usted mismo determina la fuerza del movimiento especificando en los ajustes el número de puntos y el número de velas del mismo color seguidas en una dirección. Hay 2 tipos de construcción en la configuración: extrenum - alto / bajo close - precio de cierre También puede ajustar el número de niveles mostrados y el número de velas para los cálculos. Por defecto, los ajustes indican 5 niveles para 360 velas. Es decir, se ca
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Pivot Reversal Free
Fyodor Korotkov
5 (1)
Indicadores
¡Hola! Desde que estoy empezando la publicación de productos comerciales y no comerciales apreciaría mucho: Si te gusta este producto, por favor puntúalo. Eso ayudará a promover no sólo este producto, pero indirectamente otros. Por lo tanto, dicha promoción ayudará a hacer algo de dinero de los productos comerciales. Por lo tanto, voy a tener la oportunidad de financiar mis otras direcciones de las investigaciones comerciales como el desarrollo bot usando mql4 y mql5 lenguajes de programación, a
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicadores
CrossMaster PRO - Donde se revelan las tendencias CrossMaster PRO es un indicador de precisión diseñado para identificar los momentos críticos en los que la dirección del mercado comienza a cambiar. Mediante el seguimiento de la interacción entre dos medias móviles, proporciona señales claras exactamente cuando el momento es más importante. Diseñado para los operadores que valoran la claridad sobre el ruido, esta herramienta transforma simples cruces en información procesable, con el apoyo de a
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Analise Probabilistica
Valter Cezar Costa
4.78 (9)
Indicadores
Seguro que después de mucho buscar en internet, no has encontrado ningún indicador que te pueda ayudar en el mercado de divisas o binario en la última estrategia de probabilidades creada por el famoso trader Ronald Cutrim. La estrategia se basa en un simple recuento de velas verdes y rojas, la comprobación de un desequilibrio numérico entre ellos durante un cierto período de tiempo en un gráfico de mercado de inversión. Si este desequilibrio se confirma y es igual o superior al 16%, según el tra
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Reconocimiento ultrarrápido de canales parabólicos (así como canales lineales, horizontales y ondulados) en toda la profundidad de la historia, creando una jerarquía de canales. Ajuste necesario: Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado Este indicador está diseñado principalmente para la negociación algorítmica, pero también puede utilizarse para la negociación manual. Este indicador tendrá una evolución muy activa en un futuro próximo y descripciones detalladas sobre cómo aplicar para crear r
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 - Indicador Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer para Metatrader5 El indicador TREND HARMONY automatiza el análisis profundo de tendencias y genera visualizaciones para usted. ¡Tome el control de sus operaciones eliminando la incertidumbre! Revolucione su experiencia de trading con precisión y conocimiento a través del indicador TREND HARMONY Multi Timeframe - su indicador de visualización de tendencias MT5 definitivo. [ Características y Manual | Versi
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
¡Es nuestro aniversario! Para devolvérselo, disfrute de este descuento del 60% durante la próxima semana (precio original 239 $) Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques d
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario