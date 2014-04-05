Confirm Alerter

Confirm Alerter proporciona alertas basadas en reglas con un solo clic que confirman rupturas de precios, cambios de impulso y retrocesos. Las alertas se colocan manualmente con un solo clic y se activan sólo cuando se cumplen las condiciones seleccionadas. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Diseñado para las entradas de operaciones - e igualmente eficaz para los ajustes de escala y stop-loss en las salidas - Confirm Alerter permite un método de confirmación consistente, basado en reglas que se aplicarán a lo largo de todo el ciclo de vida de su operación.

Todas las confirmaciones se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables y fáciles de probar.


Métodos de confirmación:

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:

  • Ruptura del cuerpo de la vela

  • Ruptura de la Mecha de la Vela

  • Ruptura de Estructura (BoS)

  • Ruptura de la MA

  • Inversión de pendiente de MA

  • Reversión del SAR Parabólico

  • Gancho RSI (OB / OS)

  • Gancho estocástico (OB / OS)

Todas las confirmaciones sontransparentes y basadas en reglas.


Cómo funciona

1.Vigilar el precio
Observe el precio a medida que se acerca a un área potencial de reversión o decisión en el gráfico.

2.Active la alerta
Haga clic en el botón del gráfico para colocar una alerta de confirmación en la dirección seleccionada.

3.Recibir confirmación
La herramienta realiza un seguimiento continuo del precio y activa una alerta en el momento en que se produce la ruptura seleccionada.

4.Desactivar en cualquier momento

Vuelva a hacer clic en el botón para eliminar la alerta al instante.


Comportamiento del marco temporal

Las alertas activas están vinculadas al marco temporal en el que fueron colocadas. Cambiar de marco temporal no las afecta. Las líneas de ruptura sólo aparecen en el marco temporal original, mientras que en otros marcos temporales se muestra la etiqueta del marco temporal de la alerta.

Alertas persistentes

Las alertas permanecen activas incluso después de cerrar el terminal. Al reiniciar, la herramienta comprueba si se ha producido alguna ruptura mientras estaba desconectado y lo notifica inmediatamente.


Notas y consejos


Controle la agresividad de la señal

Marcos temporales más bajos = confirmaciones más rápidas y agresivas
Marcos temporales más altos = confirmaciones más fuertes y conservadoras

Alertas basadas en el cierre de la vela

Todas las alertas se activan al cierre de la vela, por lo que son fáciles de probar, validar y revisar históricamente.

La coherencia es importante

Seleccione un tipo de confirmación que se adapte a su estrategia y aplíquelo de forma coherente en lugar de cambiar de un método a otro.

Confirmaciones basadas en indicadores

Cuando utilice alertas de indicadores (MA, SAR Parabólico, RSI, Estocástico, etc.), se recomienda añadir el indicador al gráfico para tener un contexto visual, pero no es obligatorio. Las alertas funcionan independientemente de los indicadores visibles.


Explicación de las confirmaciones de alertas

Acción del precio:

  • Ruptura del cuerpo de la vela: Se activa cuando el precio cierra más allá del cuerpo de la vela anterior, confirmando el impulso direccional.
  • Ruptura de la Mecha de la Vela: Se activa cuando el precio cierra más allá de la mecha de la vela anterior, confirmando una extensión más fuerte más allá de los extremos recientes.
  • Ruptura de Estructura (BoS): Se activa cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo oscilante anterior, confirmando un cambio en la estructura del mercado.

Media móvil:

  • Ruptura de la media móvil: Se activa cuando el precio cierra en el lado opuesto de la media móvil seleccionada, con la vela anterior cerrando en el otro lado. Esto confirma una transición limpia a través de la MA.
  • Inversión de la pendiente de la MA: Se activa cuando la dirección de la pendiente de la media móvil en la vela anterior es opuesta a la dirección de la pendiente anterior, lo que indica un posible cambio de tendencia.

Tendencia:

  • Inversión del SAR Parabólico: Se dispara cuando la posición del SAR Parabólico de las barras anteriores es opuesta a la dirección actual, confirmando una inversión en el sesgo del SAR.

Momento:

  • Gancho RSI (OB / OS): Se activa cuando el RSI retrocede desde los niveles de sobrecompra o sobreventa, lo que indica un agotamiento del impulso y una posible inversión.
  • Gancho estocástico (OB / OS): Se activa cuando el estocástico retrocede desde niveles de sobrecompra o sobreventa, confirmando un cambio de tendencia.



Productos recomendados
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicadores
XFlow muestra un canal de precios en expansión que ayuda a determinar la tendencia y los momentos de su reversión. También se utiliza en el acompañamiento de transacciones para la instalación de Take-Profit / Stop-loss y promedios. Prácticamente no tiene parámetros y es muy fácil de usar: simplemente especifique un momento importante para usted de la historia y el indicador calculará el canal de precios. LÍNEAS MOSTRADAS ROTATE es una línea sólida gruesa. Centro de rotación general del precio.
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
uGenesys AI - 90% de precisión Daytrading Indicador Presentamos lo último en sistemas de indicadores de Forex, uGenesys AI, impulsado por la tecnología de IA de vanguardia y técnicas analíticas avanzadas, incluyendo análisis de series temporales y algoritmos genéticos. Nuestro sistema de trading basado en IA aprovecha el poder del análisis de series temporales para identificar tendencias y patrones en los datos históricos de precios, lo que permite a los operadores realizar predicciones informa
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Skiey - ¡Indicador de soluciones fáciles! Utilizar este indicador es muy sencillo, ya que lo más simple es mirar el gráfico y actuar según las flechas de colores. Tal opción de cálculo tiene en cuenta las fluctuaciones de precios intradía y se centra en la medición de la cuota de "candelabro" en la tendencia. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, este método también hace hincapié en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da información
Trend indicators 11 in 1
Tatiana Shvedova
Indicadores
¡Los 11 indicadores se apagan y encienden rápidamente! Conjunto de indicadores: 2 indicadores "TENDENCIA"   : - rápido = línea 4 colores - lento = puntos 4 colores El color de los indicadores depende de la dirección de la tendencia y del indicador RSI: 1) tendencia alcista y RSI <50% 2) tendencia alcista y RSI>50% 3) tendencia bajista RSI <50% 4) tendencia bajista RSI   >   50% Establezca períodos de indicador para cada período de tiempo: M5 M10 M15 M30 H1 H2 H4 H6 H12 D1 W1 MN No ingrese
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos el predictor de rangos : Su guía definitiva para futuros rangos de negociación . Imagine tener el poder de ver el futuro de los movimientos del mercado: el Pronosticador de Rango hace realidad este sueño. Diseñado para ofrecer niveles de soporte y resistencia predictivos en tiempo real, esta herramienta va más allá de los indicadores estándar, ofreciendo una visión de la dirección de la tendencia y previsiones precisas de los rangos. Tanto si es un operador diario como un swing tra
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicadores
El Indicador de Sesiones de Mercado para MT5 le ayuda a predecir los giros del mercado detectando las principales zonas de oferta y demanda. Estos puntos de pivote tienden a ocurrir después de que una nueva sesión ha comenzado y la anterior todavía está abierta. También se utiliza para medir cuántos puntos o pips se mueve el mercado de media durante una sesión. Esto nos ayuda a colocar mejor nuestros take profits y stop losses. El indicador funciona con todos los pares de divisas, oro, plata, m
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia . - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de dire
Trend Break Scalper Pro
Ali Abdulrahman
Indicadores
Unlock the Power of Scalping with this Essential Indicator for Any Currency Pair! Experience Crystal-Clear Buy/Sell Signals and Activate Instant Alerts for Maximum Precision. Presentamos el Compañero Definitivo de Scalping: Su clave para obtener beneficios precisos Transforme su estrategia de trading con un indicador que resiste el paso del tiempo. En el siempre cambiante mundo del trading, el éxito constante depende de una gestión inteligente del riesgo . Aunque ninguna herramienta puede ser
Tragos
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador TRAGOS - El GOAT de todos los indicadores de trading TRAGOS (en griego "macho cabrío") no es sólo un nombre - es el GOAT: el mejor de todos los tiempos en indicadores de trading. Diseñado para Forex, Índices, Oro, Cripto, e Índices Sintéticos Derivados (Boom & Crash, Volatilidad 75, Step, Jump, etc.), le da señales de compra, venta y salida sin repintar con una claridad inigualable. ¿Por qué TRAGOS? S eñales sin repintado - 100% fiables. Alertas audibles, por email y push - N
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Regimen de Mercado de Grado Institucional & Trend Dashboard (Zero-Repaint) DEJE DE OPERAR CON LAG. EMPIECE A OPERAR CON MATEMÁTICAS. La versión gratuita (v1.3) le da visibilidad. La versión PRO le da la ventaja . AanIsnaini Signal Matrix PRO no es sólo una actualización-es una reescritura algorítmica completa de mi popular tablero de señales. Mientras que la versión gratuita se basa en indicadores estándar (que se retrasan y reaccionan lentamente), la versión PR
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda + ADD-ON GRATUITO de Medición de la Fuerza de la Divisa ¿Busca una herramienta potente que le ayude a identificar las zonas más reactivas del mercado de divisas? Nuestro indicador de oferta y demanda para MetaTrader 4 y 5 es exactamente lo que necesita. Con sus avanzados algoritmos y análisis en tiempo real, este indicador ayuda a los operadores de todos los niveles de experiencia a tomar decisiones comerciales informadas. El indicador de la oferta y la demanda es u
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Otros productos de este autor
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indicadores
El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione. Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar área
FREE
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente,
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indicadores
El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores. Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día. Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios. Al separar vis
FREE
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indicadores
Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter. Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos. Cómo funciona: Compruebe el
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Intrabar MTF Replay MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Pruebas en papel que por fin parecen operaciones en directo Intrabar MTF Replay es un panel de minigráficos en tiempo real con funciones avanzadas de repetición intrabarra, diseñado específicamente para operadores con marcos temporales múltiples. El backtesting tradicional y las pruebas sobre papel en gráficos estáticos adolecen de un problema fundamental: los marcos temporales no están sincronizados por defecto. Cuando los gráficos se desplazan juntos, la acción del precio y los indicadores nun
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual. Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puede vencerlos, únase a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci, anclados de mecha a mecha, sin reajustes manuales. Sobreescritura manual incluida: ajuste los anclajes Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas Fibonacci manuales con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario