Confirm Alerter proporciona alertas basadas en reglas con un solo clic que confirman rupturas de precios, cambios de impulso y retrocesos. Las alertas se colocan manualmente con un solo clic y se activan sólo cuando se cumplen las condiciones seleccionadas. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Diseñado para las entradas de operaciones - e igualmente eficaz para los ajustes de escala y stop-loss en las salidas - Confirm Alerter permite un método de confirmación consistente, basado en reglas que se aplicarán a lo largo de todo el ciclo de vida de su operación.

Todas las confirmaciones se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables y fáciles de probar.





Métodos de confirmación :

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:



Ruptura del cuerpo de la vela

Ruptura de la Mecha de la Vela

Ruptura de Estructura (BoS)

Ruptura de la MA

Inversión de pendiente de MA

Reversión del SAR Parabólico

Gancho RSI (OB / OS)

Gancho estocástico (OB / OS)





Todas las confirmaciones sontransparentes y basadas en reglas.



