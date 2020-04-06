Smart Signal Generator Simple EA

🚀 ¡Desbloquee el comercio de oro más inteligente con el EA simple del generador de señales inteligente!

Cansado del análisis manual y de perderse movimientos rentables en el volátil mercado del Oro? ElEA Simple Smart Signal Generator es su solución automatizada, que combina estrategias probadas comoIchimoku y la gestión dinámicadel dinero basada en ATR para identificar señales de trading de alta probabilidad.

No se trata de un arriesgado sistema Martingale o Grid. Este EA se centra enseñales de calidad, riesgo controlado y gestión inteligente de las operaciones para ayudarle a conseguir un crecimiento constante. Vienepre-optimizado y listo para adjuntar a su gráfico XAUUSD (Oro) M5 en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesiteoptimizar ligeramenteel parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.



Principales ventajas y características

Sistema de Entrada Inteligente: Utiliza un sofisticado sistema Ichimoku Kinko Hyo para la identificación de tendencias, centrándose en fuertes señales de cruce Tenkan/Kijun confirmadas por la acción del precio.

Gestión Dinámica del Dinero: Cuenta con un mecanismo único de tamaño de lote que escala el tamaño de su operación basado en la probabilidad calculada de la señal y su porcentaje de riesgo definido. Cuanto más fuerte sea la señal, mayor será el tamaño del lote calculado ( hasta su límite) (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/154122

Control de Riesgo Superior: Incluye un Porcentaje de Corte de Pérdida Diario obligatorio para proteger su capital. Una vez que se alcanza el límite de pérdida diario, el EA cierra todas las operaciones y deja de operar por el día, asegurando que nunca sobre-riesgue. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154122)

Protección avanzada de operaciones: Implementa un ATR Trailing Stop que sólo se activa una vez que su operación ha alcanzado un nivel de beneficios predefinido (un múltiplo del ATR), bloqueando eficazmente los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154122)

Filtro de Volatilidad: Evita operar durante periodos de excesiva baja volatilidad, ayudándole a centrarse en los momentos en los que es más probable que el Oro se mueva.

Confirmación de Tendencia: Utiliza unfiltro de EMA a largo plazo en el marco de tiempo Diario (D1) para asegurar que las entradas sólo se toman en la dirección de la tendencia dominante de alto nivel.

¡Deje de mirar los gráficos y empiece a automatizar su éxito! Descargue el EA Generador de Señales Inteligentes hoy mismo y tome el control de su futuro en el mercado del oro.

⚙️ Parámetros listos para usar

El EA está diseñado para una fácil personalización, pero vienelisto para usar en el gráfico M5 Gold. Aquí están los parámetros clave ajustables: