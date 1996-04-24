Trade protection suite automation sl and tp

Transforme su disciplina de negociación con la gestión de riesgos en un solo clic

¿Cansado de la interminable y repetitiva tarea de añadir stop losses y take profits a cada operación? ¿Cansado de los cálculos manuales que le hacen perder su valioso tiempo y atención?Auto SL TP Manager es su solución inteligente para una protección consistente y automatizada de las operaciones que funciona mientras usted se centra en la estrategia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONFIGURACIÓN ÚNICA, PROTECCIÓN AUTOMÁTICA
Configure sus parámetros de riesgo una vez - el EA los aplica a TODAS las posiciones abiertas y órdenes pendientes automáticamente. No más cálculos manuales, no más stop losses perdidos.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
Funciona con CUALQUIER instrumento de negociación - pares de divisas, índices, materias primas, criptodivisas. Se aplica tanto a órdenes de mercado como a órdenes pendientes.

ANALISIS INTELIGENTE
Monitoriza continuamente su cuenta cada 5 segundos (configurable) para asegurar que cada operación tiene la protección adecuada. ¡No vuelva a perder una posición!

OPCIONES DE FILTRADO INTELIGENTE

  • Aplicar sólo al símbolo actual o a todos los símbolos

  • Filtro por Número Mágico para protección específica de EA

  • Elija si desea modificar los SL/TP existentes o sólo añadir los que faltan

  • Controles separados para órdenes de mercado y órdenes pendientes

DISEÑO DE SEGURIDAD
Construido con la protección de la cuenta como prioridad número 1. Garantiza una gestión coherente del riesgo en todas sus operaciones, eliminando los errores humanos.

CÓMO PROTEGE SU CUENTA

  1. Establezca sus parámetros de riesgo: introduzca el stop loss (por ejemplo, 100 pips) y el take profit (por ejemplo, 300 pips) que desee en la sencilla interfaz gráfica de usuario.

  2. Aplique la protección - Haga clic en el botón "Aplicar SL/TP" o deje que el EA se ejecute automáticamente

  3. Observe cómo funciona: el EA analiza todas las operaciones y aplica sus parámetros de riesgo de forma coherente.

  4. Opere con Confianza - Sepa que cada posición está protegida, todo el tiempo

POR QUÉ A LOS OPERADORES LES ENCANTA

"Me ha salvado la cuenta varias veces" - Trader profesional
"Solía olvidar los stop loss durante las sesiones volátiles. Este EA ha salvado literalmente mi cuenta de pérdidas catastróficas".

"¡Por fin, consistencia en la gestión de riesgos!" - Gestor de fondos
"Gestionar múltiples cuentas se convirtió en algo sin esfuerzo. La aplicación consistente de stop losses mejoró mi rendimiento general."

"¡Ahorro de tiempo que se paga solo!" - Swing Trader
"Las horas que he ahorrado no calculando manualmente SL/TP las he reinvertido en un mejor análisis de las operaciones."

PERFECTO PARA

  • Traders ocupados que gestionan múltiples posiciones

  • Inversores preocupados por el riesgo que priorizan la protección del capital

  • Usuarios de EA que necesitan una gestión del riesgo coherente en todas las estrategias

  • Operadores manuales que buscan la automatización de tareas repetitivas

  • Gestores de cuentas que requieren parámetros de riesgo uniformes en todas las operaciones



