Precision Quantum EA

🔷 PRECISIÓN CUÁNTICA EA (MT4)

Sistema de comercio algorítmico para MetaTrader 4 - Optimizado para EURUSD.

📌 Visión general

Precision Quantum EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 desarrollado profesionalmente, diseñado para ejecutar operaciones utilizando un algoritmo estructurado basado en reglas con un fuerte enfoque en la precisión, la disciplina y la ejecución controlada.

El sistema está optimizado principalmente para el par de divisas EURUSD, donde su lógica interna y filtros de ejecución están destinados a operar con mayor eficacia.

⚙️ Filosofía central

Precision Quantum EA se basa en el principio de que el trading algorítmico sostenible depende de:

  • Lógica de decisión controlada

  • Ejecución consistente y repetible

  • Gestión de operaciones consciente del riesgo

  • Participación selectiva en las condiciones del mercado

El EA evita la exposición innecesaria y no intenta operar continuamente.

Características principales

  • Asesor Experto MT4 totalmente automatizado

  • Lógica de negociación basada en reglas

  • Principalmente optimizado para EURUSD

  • Diseñado para una ejecución disciplinada y con poco ruido

  • Mínima interacción del usuario después de la configuración

🔧 Parámetros configurables

El EA incluye parámetros configurables que permiten a los usuarios personalizar:

  • Riesgo y dimensionamiento de la posición

  • Comportamiento de la gestión de operaciones

  • Filtros relacionados con la ejecución

Esta flexibilidad permite adaptar el EA a diferentes tamaños de cuenta y preferencias personales de riesgo.

Entorno de negociación recomendado

Precision Quantum EA está diseñado para funcionar mejor bajo:

  • Brokers MT4 fiables

  • Spreads de bajos a moderados en EURUSD

  • Condiciones de ejecución estables

Se recomienda a los usuarios probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

🛡️ Renuncia de Riesgo

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.
Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios, y el rendimiento pasado no asegura resultados futuros.

Precision Quantum EA es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.

Recomendaciones de uso

  • Pruebas de demostración antes de operar en vivo

  • Ajustes de riesgo conservadores para operar a largo plazo

  • VPS recomendado para la ejecución continua

Notas finales

Precision Quantum EA está dirigido a operadores que buscan una solución de trading automatizado profesional, centrada y metódica para MetaTrader 4, con énfasis en la ejecución EURUSD y la automatización disciplinada.


