Precision Quantum EA
- Asesores Expertos
- Guad Bibar
- Versión: 3.6
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 20
🔷 PRECISIÓN CUÁNTICA EA (MT4)
Sistema de comercio algorítmico para MetaTrader 4 - Optimizado para EURUSD.
📌 Visión general
Precision Quantum EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 desarrollado profesionalmente, diseñado para ejecutar operaciones utilizando un algoritmo estructurado basado en reglas con un fuerte enfoque en la precisión, la disciplina y la ejecución controlada.
El sistema está optimizado principalmente para el par de divisas EURUSD, donde su lógica interna y filtros de ejecución están destinados a operar con mayor eficacia.
⚙️ Filosofía central
Precision Quantum EA se basa en el principio de que el trading algorítmico sostenible depende de:
-
Lógica de decisión controlada
-
Ejecución consistente y repetible
-
Gestión de operaciones consciente del riesgo
-
Participación selectiva en las condiciones del mercado
El EA evita la exposición innecesaria y no intenta operar continuamente.
Características principales
-
Asesor Experto MT4 totalmente automatizado
-
Lógica de negociación basada en reglas
-
Principalmente optimizado para EURUSD
-
Diseñado para una ejecución disciplinada y con poco ruido
-
Mínima interacción del usuario después de la configuración
🔧 Parámetros configurables
El EA incluye parámetros configurables que permiten a los usuarios personalizar:
-
Riesgo y dimensionamiento de la posición
-
Comportamiento de la gestión de operaciones
-
Filtros relacionados con la ejecución
Esta flexibilidad permite adaptar el EA a diferentes tamaños de cuenta y preferencias personales de riesgo.
Entorno de negociación recomendado
Precision Quantum EA está diseñado para funcionar mejor bajo:
-
Brokers MT4 fiables
-
Spreads de bajos a moderados en EURUSD
-
Condiciones de ejecución estables
Se recomienda a los usuarios probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
🛡️ Renuncia de Riesgo
Operar con instrumentos financieros implica riesgos.
Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios, y el rendimiento pasado no asegura resultados futuros.
Precision Quantum EA es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.
Recomendaciones de uso
-
Pruebas de demostración antes de operar en vivo
-
Ajustes de riesgo conservadores para operar a largo plazo
-
VPS recomendado para la ejecución continua
Notas finales
Precision Quantum EA está dirigido a operadores que buscan una solución de trading automatizado profesional, centrada y metódica para MetaTrader 4, con énfasis en la ejecución EURUSD y la automatización disciplinada.