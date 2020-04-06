🔷 PRECISIÓN CUÁNTICA EA (MT4)

Sistema de comercio algorítmico para MetaTrader 4 - Optimizado para EURUSD.

📌 Visión general

Precision Quantum EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 desarrollado profesionalmente, diseñado para ejecutar operaciones utilizando un algoritmo estructurado basado en reglas con un fuerte enfoque en la precisión, la disciplina y la ejecución controlada.

El sistema está optimizado principalmente para el par de divisas EURUSD, donde su lógica interna y filtros de ejecución están destinados a operar con mayor eficacia.

⚙️ Filosofía central

Precision Quantum EA se basa en el principio de que el trading algorítmico sostenible depende de:

Lógica de decisión controlada

Ejecución consistente y repetible

Gestión de operaciones consciente del riesgo

Participación selectiva en las condiciones del mercado

El EA evita la exposición innecesaria y no intenta operar continuamente.

Características principales

Asesor Experto MT4 totalmente automatizado

Lógica de negociación basada en reglas

Principalmente optimizado para EURUSD

Diseñado para una ejecución disciplinada y con poco ruido

Mínima interacción del usuario después de la configuración

🔧 Parámetros configurables

El EA incluye parámetros configurables que permiten a los usuarios personalizar:

Riesgo y dimensionamiento de la posición

Comportamiento de la gestión de operaciones

Filtros relacionados con la ejecución

Esta flexibilidad permite adaptar el EA a diferentes tamaños de cuenta y preferencias personales de riesgo.

Entorno de negociación recomendado

Precision Quantum EA está diseñado para funcionar mejor bajo:

Brokers MT4 fiables

Spreads de bajos a moderados en EURUSD

Condiciones de ejecución estables

Se recomienda a los usuarios probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

🛡️ Renuncia de Riesgo

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.

Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios, y el rendimiento pasado no asegura resultados futuros.

Precision Quantum EA es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.

Recomendaciones de uso

Pruebas de demostración antes de operar en vivo

Ajustes de riesgo conservadores para operar a largo plazo

VPS recomendado para la ejecución continua

Notas finales

Precision Quantum EA está dirigido a operadores que buscan una solución de trading automatizado profesional, centrada y metódica para MetaTrader 4, con énfasis en la ejecución EURUSD y la automatización disciplinada.