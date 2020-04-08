DeMarker Flat Detector mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.55
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "DeMarker FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.
- El indicador muestra las zonas de precio plano en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad a la zona plana", responsable de la detección de la zona plana.
- "DeMarker FLAT Detector" puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio o en combinación con otros indicadores.
- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Existen muchas oportunidades para usar "DeMarker FLAT Detector" en lugar del oscilador estándar DeMarker.
- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.
- La zona de sobrecompra se define cuando DeMarker está por encima de 0,7 y la de sobreventa cuando está por debajo de 0,3.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.