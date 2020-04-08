DeMarker Flat Detector mr

Indicador Crypto_Forex "DeMarker FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.

Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.





- El indicador muestra las zonas de precio plano en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad a la zona plana", responsable de la detección de la zona plana.

- "DeMarker FLAT Detector" puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Existen muchas oportunidades para usar "DeMarker FLAT Detector" en lugar del oscilador estándar DeMarker.

- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.

- La zona de sobrecompra se define cuando DeMarker está por encima de 0,7 y la de sobreventa cuando está por debajo de 0,3.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.