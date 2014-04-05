SynaptixQuant Commodities Dominance

SynaptixQuant Commodities Dominance - Inteligencia de mercado profesional

Cuadro de mandos profesional para MT5 con puntuación de dominancia en tiempo real, análisis de correlación y detección inteligente de entradas para operadores de Oro, Plata, Petróleo y Metales.

Inteligencia Institucional de Materias Primas para MetaTrader 5

SynaptixQuant Commodities Dominance es un indicador de inteligencia de mercado de nivel profesional diseñado para operadores que exigen precisión, estructura y claridad a la hora de operar con materias primas.

Diseñado por SynaptixQuant Capital, esta herramienta analiza en tiempo real la fuerza, el impulso y la correlación en los principales mercados de materias primas, proporcionando información procesable sin desorden en los gráficos.

MERCADOS SOPORTADOS

Materias primas (vs USD)

  • Oro (XAUUSD)

  • Plata (XAGUSD)

  • Platino (XPTUSD)

  • Paladio (XPDUSD)

  • Cobre (XCUUSD)

  • Petróleo WTI (WTIUSD)

  • Petróleo Brent (XBRUSD)

  • Gas natural (XNGUSD)

Variantes de divisas ampliadas

  • XAUEUR, XAGEUR

  • XAUAUD, XAGAUD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Panel de dominación en tiempo real

Muestra todas las materias primas ordenadas por su fuerza relativa frente al USD. Identifique al instante los líderes, los rezagados y las zonas de rotación.

Puntuación de fortaleza propia

La puntuación dinámica se adapta a la volatilidad y el impulso, ofreciendo una visión clara de la presión institucional y el sesgo direccional.

Métricas de impulso y aceleración

Mide la velocidad y la tasa de cambio, ayudando a los operadores a anticipar la continuación o el agotamiento antes de que el precio reaccione.

Matriz de correlación

El mapa visual de correlaciones revela las relaciones positivas e inversas entre materias primas, mejorando las decisiones de diversificación y cobertura.

Paneles de señales (LARGO / CORTO)

Clasifica automáticamente las oportunidades en función del desequilibrio de fuerzas y la lógica de confirmación.

CAD - Señales de datos agregados agrupados

Lógica multifactorial avanzada que combina impulso, fuerza y volatilidad para generar señales de entrada de alta probabilidad.

Sistema de señales

Señala cuando se cumplen condiciones de alta calidad. Totalmente configurable para operaciones de precisión.

VENTAJAS COMERCIALES

Para operadores diarios

  • Identificación rápida de materias primas fuertes y débiles

  • Entradas basadas en el impulso durante las sesiones de alta volatilidad

Para Swing Traders

  • Confirmación de la tendencia mediante diferenciales de fuerza

  • Conocimiento de las correlaciones para alinear la cartera

Para operadores de posición

  • Contexto de fortaleza macroeconómica

  • Confirmación cruzada de metales y energía

PERSONALIZACIÓN Y CONTROL

  • Niveles de sensibilidad ajustables

  • Temas de color personalizados

  • Filtro de umbral de señal

  • Filtro de distancia

  • Compatibilidad con el sufijo del símbolo del corredor

POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN ESTA HERRAMIENTA

  • Análisis de la estructura del mercado de nivel institucional

  • Elimina la toma de decisiones emocionales

  • Mejora la sincronización y la selección de operaciones

  • Diseñado para flujos de trabajo profesionales


