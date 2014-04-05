ICT adr Levels and Zones indicator For MT5

Indicador ICT ADR Niveles y Zonas para MetaTrader 5

El indicador ICT ADR Levels and Zones para MetaTrader 5 está desarrollado en base a la metodología Inner Circle Trader (ICT) y está diseñado para evaluar con precisión la volatilidad diaria del mercado.

Este indicador MT5 analiza la acción del precio en las cinco sesiones de negociación anteriores, incorporando los máximos y mínimos diarios anteriores para calcular el Rango Medio Diario (ADR). Basándose en estos cálculos, el indicador traza zonas clave de ADR directamente en el gráfico en niveles de 1/3, 1/2 y 1× ADR, lo que permite a los operadores identificar fácilmente las zonas críticas de precios.

Cada nivel de ADR se muestra claramente mediante un código de colores verde, azul y rojo, lo que garantiza un reconocimiento visual rápido e intuitivo.

Especificaciones del indicador de niveles y zonas ADR de ICT

Característica Descripción Categoría Utilidad de negociación - ICT - Liquidez Plataforma MetaTrader 5 (MT5) Nivel de conocimientos Intermedio a Avanzado Tipo de indicador Fácil de usar Marco temporal Adecuado para Reversión y Continuación Estilo de negociación Compatible con múltiples marcos temporales Mercado Scalping - Day Trading - Swing Trading

Visión general del indicador

Uno de los puntos fuertes del Indicador ICT de Niveles y Zonas ADR es su capacidad para identificar posibles falsas rupturas durante las sesiones de negociación de alta liquidez como Londres y Nueva York, comúnmente denominadas en la terminología ICT como Oscilaciones de Judas.

Estas configuraciones suelen comenzar con el precio extendiéndose hacia una zona ADR, atrayendo liquidez, seguido de una brusca inversión que se alinea con la verdadera tendencia direccional de la sesión.

Ejemplo de movimiento alcista

En un gráfico de 15 minutos de Bitcoin (BTC), la acción del precio se mueve hacia las zonas 1× y 1/3 ADR, provocando liquidez del lado vendedor. A continuación, el mercado invierte al alza, con un impulso alcista que a menudo continúa hacia el límite opuesto del ADR.

Ejemplo de movimiento bajista

Un gráfico de 30 minutos del USD/CHF ilustra un escenario bajista utilizando el indicador ICT de niveles y zonas ADR. El precio se aproxima a las zonas ADR superiores, induce liquidez compradora y, posteriormente, invierte a la baja.

Conclusión



El indicador ICT ADR Levels and Zones para MT5 es una herramienta práctica y eficaz para analizar la volatilidad intradía y el comportamiento de la liquidez. Al trazar claramente zonas ADR de 1/3, 1/2 y completas, el indicador ayuda a los operadores a anticipar posibles zonas de reversión y a definir objetivos de precios realistas con mayor confianza.