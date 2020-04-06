GomerAI MultiStrat Networked EA

Descripción general El GomerAI MultiStrat Networked EA es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en un modelo de análisis estructural del mercado. Utiliza los 5 Pilares de la Estructura de Precios para identificar zonas de ejecución de alta probabilidad:

Tendencias: Confirmación del impulso y la dirección.

Rangos: Identificación de zonas de reversión a la media.

Áreas de Valor: Análisis del descubrimiento de precios ponderado por volumen.

Exceso: Detección del agotamiento del precio en los extremos.

Balance y Desequilibrio: Monitoreo de cambios en el equilibrio del mercado como desencadenantes de operaciones.

El Bucle de Entrenamiento de IA (AITL) Este EA presenta una arquitectura en red diseñada para validar el Bucle de Entrenamiento de IA. A diferencia de los robots de trading estáticos, este sistema contribuye con datos anonimizados a una función de aprendizaje centralizada. Este proceso permite un refinamiento continuo de los parámetros estructurales del mercado a lo largo de múltiples ciclos de entrenamiento.

Características clave

Diseño Anti-Caja Negra: Cada parámetro interno y puerta lógica está completamente documentada para el usuario, asegurando

transparencia completa. Arquitectura en red: Utiliza aprendizaje basado en la nube para optimizar modelos de toma de decisiones. Lógica de múltiples estrategias: Núcleo adaptable que cambia de comportamiento según la fase estructural actual del mercado. Nota importante para la configuración de los usuarios: Para obtener instrucciones detalladas de configuración y una explicación de todos los parámetros de entrada, consulte la publicación del blog de MQL5 enlazada en los comentarios de mi perfil. Soporte: El soporte técnico se proporciona exclusivamente a través de la sección de comentarios de esta página o del sistema de mensajería de MQL5. Advertencia de riesgo: Operar con sistemas de trading algorítmico implica un riesgo significativo. Este EA es una herramienta técnica y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. No se proporciona asesoramiento financiero.