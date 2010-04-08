¡Libere su potencial de trading en oro con Trend Reversal Simple EA!

¿Está listo para llevar sus operaciones con oro al siguiente nivel? El Trend Reversal Simple EA es una solución de trading automatizada, potente e inteligente, diseñada para identificar y capitalizar los cambios de tendencia cruciales en el mercado del oro. Olvídese de los complejos análisis manuales y de las decisiones comerciales emocionales; este EA aporta precisión, disciplina y rentabilidad potencial directamente a su plataforma MetaTrader 4.

¿Por qué elegir el EA Trend Reversal Simple?

Este Asesor Experto está diseñado para simplificar su operativa y mejorar sus resultados. No es sólo otro EA; es una herramienta sofisticada que se centra en entradas y salidas inteligentes y estratégicas, asegurando que se mantenga por delante de los movimientos del mercado. Lo hemos optimizado específicamente paraoperar con oro en el marco temporal M5, lo que lo convierte en una solución realmente lista para usar: ¡simplemente conéctelo a su gráfico y déjelo trabajar!

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que realizar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Una de las ventajas destacadas del Trend Reversal Master EA es suenfoque seguro y sostenible. Entendemos los riesgos asociados con las estrategias de alto riesgo, por lo que este EANO utiliza las arriesgadas técnicas Martingale o Grid. En su lugar, se centra en una lógica sólida de inversión de tendencia para proteger su capital mientras busca un crecimiento constante.

Principales características y ventajas:

Detección Inteligente de Inversión de Tendencia : Utiliza el sistema Parabolic SAR (PSAR), combinado con el filtrado EMA, para identificar los puntos de inversión de tendencia de alta probabilidad, asegurándose de entrar en las operaciones en los momentos óptimos.

Gestión Dinámica del Dinero: Adapta el tamaño de los lotes en función de su porcentaje de riesgo definido y de la probabilidad de operación calculada, proporcionándole un control flexible sobre su exposición y sus posibles beneficios. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153650)

ATR Trailing Stop Avanzado: Protege sus beneficios y minimiza las pérdidas ajustando automáticamente los niveles de stop-loss a medida que las operaciones se mueven a su favor, basándose en la volatilidad del mercado en tiempo real. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

Protección Diaria de Pérdidas: Protege su cuenta con un porcentaje de pérdida diaria personalizable, previniendo caídas significativas y preservando su capital. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Específicamente ajustado para sobresalir en el mercado de oro en el marco de tiempo de 5 minutos, ofreciendo una experiencia de trading personalizada y eficiente.

Listo para usar y fácil de configurar: No necesita configuraciones complejas. Simplemente conecte el EA a su gráfico de oro (XAUUSD) M5, ¡y listo!

Control de operaciones basado en el tiempo: Defina sus horas de operación preferidas para alinearse con las condiciones del mercado y la disponibilidad personal.

Filtro de Volatilidad: Garantiza que el EA sólo opere en condiciones de mercado suficientemente volátiles, evitando una acción de precios entrecortada y aumentando la calidad de las operaciones.

Eche un vistazo a los parámetros que puede personalizar para adaptarlos a su estilo de negociación:

RiskPercentage (6): Controla el porcentaje de tu capital que arriesgas por operación. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

Lotes (0.1): Define un tamaño de lote fijo si RiskPercentage se establece en 0.

StartHour (0) : Hora en la que el EA comienza a buscar operaciones (0 = 12 AM).

EndHour (23): Hora en la que el EA deja de buscar operaciones (23 = 11 PM).

ATRPeriod (14): El periodo para el indicador Average True Range (ATR), utilizado para medir la volatilidad del mercado.

ATRThreshold (0.0015): El valor mínimo de ATR requerido para que el EA considere abrir una operación, asegurando suficiente volatilidad.

MagicNumber (99999) : Identificador único para las operaciones del EA, que le permite gestionar sus propias posiciones de forma independiente.

EMAPeriod (150) : Periodo de la Media Móvil Exponencial (EMA), utilizado como filtro de tendencia.

EMA_Timeframe (PERIOD_D1): El marco temporal para el filtro de tendencia EMA (por ejemplo, Diario para una tendencia a largo plazo).

DailyCutLossPercent (8.0): El porcentaje máximo de pérdida de capital diario antes de que todas las operaciones se cierren y la negociación se detenga por el día. Establecer en 0 para desactivar. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

ATR_Trailing_Period (14): El periodo ATR utilizado para calcular el trailing stop.

ATR_Trailing_Multiplier (9.0): El multiplicador para el valor ATR para determinar la distancia del trailing stop. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

ATR_Profit_Multiplier (4): El multiplicador ATR utilizado para activar el trailing stop una vez que la operación está en beneficios. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

DayRange (8): El número de días pasados utilizados para calcular el rango diario para los niveles de Take Profit.

PSAR_Step (0.02): El paso del factor de aceleración para el indicador Parabolic SAR. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

PSAR_Maximum (0.2): El máximo factor de aceleración para el indicador SAR Parabólico (Versión Pro. Descargar Aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153650)

No pierda la oportunidad de mejorar sus operaciones con oro. El EA Trend Reversal Master está diseñado para proporcionar una experiencia de trading robusta e inteligente, específicamente adaptada al dinámico mercado del oro.

Descargue el Trend Reversal Master EA ahora y empiece a operar de forma más inteligente, ¡no más difícil!"