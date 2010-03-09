Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 EN TEMPORALIDAD DE 5 MINUTOS - Vence la Tasa de Fracaso del 97%

Por qué el 97% de los Traders de Oro Fracasan (Y Cómo Gana ATLASS)

La verdad brutal: Más del 97% de los traders minoristas de oro queman sus cuentas en menos de un mes. Persiguen ratios míticos de riesgo-beneficio, usan stop loss visibles que son cazados, y operan con emoción.

ATLASS SCALPER EN GRÁFICO DE 5 MINUTOS hace lo contrario: Sigue las tendencias naturales del oro con stop loss virtuales ocultos, confirmación de múltiples filtros (MACD, ADX, Estocástico, Calendario de Noticias) y gestión inteligente de grilla. Es disciplinado, automatizado y libre de mitos.

Resultados del Backtest: 2 de Enero 2023 – 1 de Marzo 2025

ADVERTENCIA: Rendimiento pasado ≠ resultados futuros.

Nivel de Riesgo Inicio Final Ganancia % Ganancia Para Quién
MUY BAJO €1,000 €2,996 €1,996 199.6% Traders conservadores
BAJO €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% Traders serios (RECOMENDADO)
MEDIO €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% Traders agresivos
ALTO €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% Solo para apostadores

NOTA: CUANDO TODOS LOS FILTROS ESTÁN DESACTIVADOS, LOS RESULTADOS SON MEJORES

Características Clave

✅ Stop Loss Ocultos - SL virtuales invisibles para el broker/creadores de mercado
✅ Pila de Múltiples Filtros - MACD, ADX, Estocástico, Calendario de Noticias, Horarios de Sesión, Protección contra Gaps
✅ Sistema de Grilla Inteligente - hasta 15 posiciones por dirección
✅ Protección contra Noticias/Gaps - Pausa el trading durante eventos de alto riesgo

Guía Rápida de Configuración

Configuraciones Principales

RiskLevel (Nivel de Riesgo): Muy Bajo / Bajo / Medio / Alto / Tamaño de Lote Fijo
Recomendación: Comience con RIESGO BAJO

MaxPositionsPerDirection (Máximo de Posiciones por Dirección, Por defecto: 15): Niveles máximos de grilla

  • Conservador: 5-8
  • Moderado: 10-12
  • Agresivo: 13-15

GridDrawdownPips (Pips de Drawdown de Grilla, Por defecto: 300): Distancia entre niveles de grilla

  • Ajustado: 200
  • Equilibrado: 300
  • Amplio: 400-500

Filtros Críticos

  • UseMACDFilter (Usar Filtro MACD, Por defecto: true): Confirmación de momentum - HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
  • UseADXFilter (Usar Filtro ADX, Por defecto: false): HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
  • UseStochasticOscillator (Usar Oscilador Estocástico, Por defecto: false): HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
  • UseNewsFilter (Usar Filtro de Noticias, Por defecto: true): Pausa durante noticias económicas
  • UseGapProtection (Usar Protección de Gaps, Por defecto: true): Detiene el trading después de gaps de precio
  • UseSessionFilter (Usar Filtro de Sesión, Por defecto: true): Evita aperturas/cierres de sesión volátiles

Gestión de Ganancias

  • LockStartPips_Buy/Sell (Pips de Inicio de Bloqueo Compra/Venta, Por defecto: 80): Cuándo comenzar a seguir ganancias
  • TrailPips_Buy/Sell (Pips de Seguimiento Compra/Venta, Por defecto: 40): Distancia de seguimiento
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips de Último Stop Loss Compra/Venta, Por defecto: 0): SL virtual desde la última posición (recomendado 100-200)

Filtro de Noticias

  • MinutesBeforeNews (Minutos Antes de Noticias, Por defecto: 30): Ventana de bloqueo antes de noticias
  • MinutesAfterNews (Minutos Después de Noticias, Por defecto: 30): Ventana de bloqueo después de noticias
  • FilterHighImpact (Filtrar Alto Impacto, Por defecto: true): Bloquear noticias de alto impacto (NFP, FOMC, etc.)
  • NewsCurrencies (Monedas de Noticias, Por defecto: "USD"): Monedas a monitorear

Tu Misión: Encontrar el Tesoro

  1. Haga backtest con los datos de SU broker (spread/comisión/zona horaria)
  2. Pruebe variaciones: espaciado de grilla, posiciones máximas, USE DIFERENTES TIMEFRAMES SUPERIORES
  3. Demo durante 2-4 semanas antes de arriesgar dinero real
  4. Optimice sin piedad - los valores predeterminados son sólidos pero SUS configuraciones pueden ser mejores
  5. Comience en vivo con poco - pruebe primero con capital mínimo

Advertencias

Antes de Comprar:

  • Haga backtest en la plataforma MT5 de SU broker
  • Prueba en demo mínimo 2 semanas
  • Nunca use Alto Riesgo a menos que acepte drawdowns de 50%+
  • Monitoree durante noticias importantes (los cisnes negros suceden)
  • Esto NO es de "configurar y olvidar"

Expectativas Realistas:

  • Muy Bajo: 5-15% mensual, estrés mínimo
  • Bajo: 15-35% mensual, oscilaciones moderadas
  • Medio: 30-70% mensual, se requieren nervios
  • Alto: 50-150%+ mensual, viaje salvaje

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RIESGO

EL TRADING IMPLICA RIESGO SUSTANCIAL. PUEDE PERDER TODA SU INVERSIÓN. RENDIMIENTO PASADO ≠ RESULTADOS FUTUROS.

Al comprar ATLASS SCALPER, usted reconoce que:

  • Comprende los riesgos del trading apalancado
  • Acepta total responsabilidad por los resultados
  • No hay reembolsos por pérdidas de trading
  • El desarrollador no es responsable de ningún resultado

¿Listo para Vencer al 97%?

Backtest → Demo → Optimizar → Operar en Vivo Cuidadosamente

El tesoro está en las configuraciones. La disciplina está en ti.

Opera Inteligentemente.


