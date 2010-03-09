Atlas scalper pro
Por qué el 97% de los Traders de Oro Fracasan (Y Cómo Gana ATLASS)
La verdad brutal: Más del 97% de los traders minoristas de oro queman sus cuentas en menos de un mes. Persiguen ratios míticos de riesgo-beneficio, usan stop loss visibles que son cazados, y operan con emoción.
ATLASS SCALPER EN GRÁFICO DE 5 MINUTOS hace lo contrario: Sigue las tendencias naturales del oro con stop loss virtuales ocultos, confirmación de múltiples filtros (MACD, ADX, Estocástico, Calendario de Noticias) y gestión inteligente de grilla. Es disciplinado, automatizado y libre de mitos.
Resultados del Backtest: 2 de Enero 2023 – 1 de Marzo 2025
ADVERTENCIA: Rendimiento pasado ≠ resultados futuros.
|Nivel de Riesgo
|Inicio
|Final
|Ganancia
|% Ganancia
|Para Quién
|MUY BAJO
|€1,000
|€2,996
|€1,996
|199.6%
|Traders conservadores
|BAJO
|€1,000
|€12,856
|€11,856
|1,185.6%
|Traders serios (RECOMENDADO)
|MEDIO
|€1,000
|€78,123
|€77,123
|7,712.3%
|Traders agresivos
|ALTO
|€1,000
|€179,487
|€178,487
|17,848.8%
|Solo para apostadores
NOTA: CUANDO TODOS LOS FILTROS ESTÁN DESACTIVADOS, LOS RESULTADOS SON MEJORES
Características Clave
✅ Stop Loss Ocultos - SL virtuales invisibles para el broker/creadores de mercado
✅ Pila de Múltiples Filtros - MACD, ADX, Estocástico, Calendario de Noticias, Horarios de Sesión, Protección contra Gaps
✅ Sistema de Grilla Inteligente - hasta 15 posiciones por dirección
✅ Protección contra Noticias/Gaps - Pausa el trading durante eventos de alto riesgo
Guía Rápida de Configuración
Configuraciones Principales
RiskLevel (Nivel de Riesgo): Muy Bajo / Bajo / Medio / Alto / Tamaño de Lote Fijo
Recomendación: Comience con RIESGO BAJO
MaxPositionsPerDirection (Máximo de Posiciones por Dirección, Por defecto: 15): Niveles máximos de grilla
- Conservador: 5-8
- Moderado: 10-12
- Agresivo: 13-15
GridDrawdownPips (Pips de Drawdown de Grilla, Por defecto: 300): Distancia entre niveles de grilla
- Ajustado: 200
- Equilibrado: 300
- Amplio: 400-500
Filtros Críticos
- UseMACDFilter (Usar Filtro MACD, Por defecto: true): Confirmación de momentum - HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
- UseADXFilter (Usar Filtro ADX, Por defecto: false): HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
- UseStochasticOscillator (Usar Oscilador Estocástico, Por defecto: false): HAGA BACKTEST PARA ENCONTRAR EL MEJOR TIMEFRAME
- UseNewsFilter (Usar Filtro de Noticias, Por defecto: true): Pausa durante noticias económicas
- UseGapProtection (Usar Protección de Gaps, Por defecto: true): Detiene el trading después de gaps de precio
- UseSessionFilter (Usar Filtro de Sesión, Por defecto: true): Evita aperturas/cierres de sesión volátiles
Gestión de Ganancias
- LockStartPips_Buy/Sell (Pips de Inicio de Bloqueo Compra/Venta, Por defecto: 80): Cuándo comenzar a seguir ganancias
- TrailPips_Buy/Sell (Pips de Seguimiento Compra/Venta, Por defecto: 40): Distancia de seguimiento
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips de Último Stop Loss Compra/Venta, Por defecto: 0): SL virtual desde la última posición (recomendado 100-200)
Filtro de Noticias
- MinutesBeforeNews (Minutos Antes de Noticias, Por defecto: 30): Ventana de bloqueo antes de noticias
- MinutesAfterNews (Minutos Después de Noticias, Por defecto: 30): Ventana de bloqueo después de noticias
- FilterHighImpact (Filtrar Alto Impacto, Por defecto: true): Bloquear noticias de alto impacto (NFP, FOMC, etc.)
- NewsCurrencies (Monedas de Noticias, Por defecto: "USD"): Monedas a monitorear
Tu Misión: Encontrar el Tesoro
- Haga backtest con los datos de SU broker (spread/comisión/zona horaria)
- Pruebe variaciones: espaciado de grilla, posiciones máximas, USE DIFERENTES TIMEFRAMES SUPERIORES
- Demo durante 2-4 semanas antes de arriesgar dinero real
- Optimice sin piedad - los valores predeterminados son sólidos pero SUS configuraciones pueden ser mejores
- Comience en vivo con poco - pruebe primero con capital mínimo
Advertencias
Antes de Comprar:
- Haga backtest en la plataforma MT5 de SU broker
- Prueba en demo mínimo 2 semanas
- Nunca use Alto Riesgo a menos que acepte drawdowns de 50%+
- Monitoree durante noticias importantes (los cisnes negros suceden)
- Esto NO es de "configurar y olvidar"
Expectativas Realistas:
- Muy Bajo: 5-15% mensual, estrés mínimo
- Bajo: 15-35% mensual, oscilaciones moderadas
- Medio: 30-70% mensual, se requieren nervios
- Alto: 50-150%+ mensual, viaje salvaje
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RIESGO
EL TRADING IMPLICA RIESGO SUSTANCIAL. PUEDE PERDER TODA SU INVERSIÓN. RENDIMIENTO PASADO ≠ RESULTADOS FUTUROS.
Al comprar ATLASS SCALPER, usted reconoce que:
- Comprende los riesgos del trading apalancado
- Acepta total responsabilidad por los resultados
- No hay reembolsos por pérdidas de trading
- El desarrollador no es responsable de ningún resultado
¿Listo para Vencer al 97%?
Backtest → Demo → Optimizar → Operar en Vivo Cuidadosamente
El tesoro está en las configuraciones. La disciplina está en ti.
Opera Inteligentemente.