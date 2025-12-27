Fluid ATR Trend Matrix



📈 Fluid ATR Trail Sistema de tendencia ATR profesional



🧠 Visión general



El indicador Fluid Trail (Trail principal + Sistema SL fijo) es el análisis visual y el núcleo estructural del ecosistema de Fluid Trading Systems - un indicador profesional diseñado para sincronizarse perfectamente con el EA Fluid Trail.



Este indicador proporciona una visualización en tiempo real del motor Fluid ATR Trail, mostrando un nivel de arrastre ponderado por la volatilidad, un carril de stop-loss ATR fijo y marcadores de giro adaptativos.

Garantiza que cada actualización de rastro, cambio de fuerza y evento de compresión mostrado en el gráfico sea una representación visual exacta de la lógica interna del EA.



⚠️ Importante:



Este indicador no funciona de forma independiente - debe cargarse después del EA Fluid ATR Trail Professional ATR Trend System en el mismo gráfico y marco temporal.

El EA actúa como fuente de datos, exportando continuamente valores de rastro, fuerza y dirección en vivo que el indicador lee para mantener una sincronización perfecta.



⚙️ Características Principales



✅ Sistema de Rastro Adaptable a la Volatilidad - Curva y escala automáticamente su distancia de rastro usando lógica ATR dinámica ligada directamente al motor de volatilidad del EA.



🧱 Riel de Stop-Loss ATR Fijo - Traza un riel de protección paralelo y unidireccional que se mueve sólo en la dirección de la tendencia para bloquear visualmente el beneficio.



🕒 Motor Tick-by-Tick - Procesa cada tick del mercado para actualizaciones ultra-precisas, igualando la precisión de tiempo de cTrader dentro de MetaTrader 5.



🌀 Detección de Compresión - Identifica zonas de contracción de volatilidad, resaltando visualmente las fases donde se suprimen los falsos flips.



⚖️ Buffering de Fuerza y Fatiga - Utiliza una ponderación de decaimiento exponencial rodante para medir la fuerza de la tendencia sostenida y el agotamiento antes de que se produzcan los flips.



🔁 Lógica dinámica de cambio de tendencia: las transiciones de COMPRA y VENTA sólo aparecen cuando se alinean las condiciones de volatilidad, distancia e impulso.



🎯 Marcadores fijos de toma de beneficios: genera etiquetas de TP en objetivos anclados en ATR que coinciden con la lógica de salida interna del EA.



💾 Continuidad entre sesiones - Guarda y recarga su estado ( FluidATR_state.bin ) para que el rastro se reanude exactamente donde lo dejó después de reiniciar.



🧩 Modo de Repetición Histórica - Reproduce la trayectoria y el historial de SL barra a barra para un backtesting visual preciso.



🌐 Soporte Universal de Instrumentos - Funciona sin problemas en Forex, Índices, Materias Primas, Cripto y Acciones.





🧩 Core Technology



⚙️ Dynamic ATR Engine - Ajusta automáticamente tanto el periodo ATR como el multiplicador en tiempo real a medida que cambia la volatilidad.



🔍 Mapeo de compresión y expansión: detecta las espirales de volatilidad y las condiciones de ruptura a través de un análisis de rango continuo.



💪 Lógica de fuerza sostenida: utiliza los buffers de aceleración rodante × impulso para confirmar la validez de la continuación de la tendencia.



🚫 Buffer de volteo espacial: impone una distancia mínima de volteo para evitar micro-reversiones en condiciones agitadas.



📊 Capa de sensibilidad al régimen: adapta dinámicamente los umbrales durante los regímenes de alta o baja volatilidad para mantener un tiempo de volteo coherente.







✅ Rendimiento de nivel profesional



Sin repintado y con búfer para una precisión total.



Ligero y optimizado para un uso mínimo de la CPU.



Diseñado para operadores profesionales que requieren una paridad visual total con los sistemas automatizados.



Funciona en las principales clases de activos y plazos.





Este indicador es totalmente compatible con el Indicador TP Dinámico y pueden utilizarse juntos para una gestión estructurada de las operaciones y la obtención de beneficios- https://www.mql5.com/en/market/product/159579?source=Site+Market+My+Products+Page







