Golden Receiver Grid EA

BigPIPS EA es un Asesor Experto basado en un análisis matemático especial y un modelado inteligente del mercado y las señales independientes del marco temporal. El EA tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado más de 1000 pips (10000 puntos). El motor de señal de EA no necesita ninguna optimización y no hay ajustes para la señal. Todos los ajustes del EA son para la gestión del dinero. El EA funciona con un bajo nivel de margen y por lo tanto tiene un bajo r