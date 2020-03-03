Golden Receiver Grid EA

    Golden Receiver Grid EA es un robot de trading de grado profesional diseñado para traders que demandan el rendimiento de un sistema grid combinado con una gestión del riesgo de nivel institucional.


    Configuración y recomendaciones

    • Plataforma: MetaTrader 5
    • Tipo de cuenta: Estándar o Cent (se recomienda Cent)
    • Saldo mínimo:
      • 2.000 $ para la cuenta estándar (se recomiendan 4.000 $)
      • $500 para cuenta Cent (Recomendado $1,000)
    • Pares: XAUUSD, BTCUSD
    • Apalancamiento: 1:500 o superior recomendado.


    Parámetros de entrada

    • Lote Inicial: Volumen inicial para la primera operación.
    • Multiplicador del lote: Factor de escala para los siguientes niveles de la parrilla.
    • InpMaxDrawdownPct: El porcentaje de "Salida de emergencia" (por ejemplo, 30%).
    • InpMinMarginLevel: El umbral de seguridad para nuevas órdenes de rejilla (por ejemplo, 300%).
    • Grid Step (Pips): Distancia entre órdenes.
    • Take Profit (Pips): Objetivo para órdenes individuales o para toda la cesta.

    Parámetros de entrada recomendados para la cuenta Cent XAUUSD

    • Lote Inicial: 0.1
    • Multiplicador Lote: 1.0 (sin multiplicador)
    • InpMaxDrawdownPct: N/A (recomendado para probar su configuración y proteger el equilibrio utilizando el espacio de la red y el tamaño del lote)
    • InpMinMarginLevel: N/A (recomendado para probar su configuración y proteger el equilibrio utilizando el espacio de la parrilla y el tamaño del lote)
    • Grid Step (Pips):
    • Maximizar beneficio: 500 pips
    • Equilibrio: 1.500 pipos
    • Conservador: 2.500 pipos
    • Take Profit (Pips): igual al paso de rejilla


View EA Trading Account Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2350408

