ICT22 Mentorship Trading Model Indicator For MT5

Indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model para MetaTrader 5

El indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model para MetaTrader 5 se ha desarrollado sobre la base de los principios fundamentales de la metodología ICT y está diseñado para apoyar el análisis técnico avanzado. Este indicador ayuda a los operadores a identificar con gran precisión los cambios en la estructura del mercado, las zonas de liquidez, las configuraciones comerciales basadas en el desplazamiento de precios y las áreas de la brecha del valor justo (FVG).

Cuando una vela fuerte rompe un nivel clave y el precio retrocede posteriormente hasta la zona FVG identificada, el indicador genera una señal de entrada direccional mediante flechas visuales, destacando las posibles oportunidades de negociación.

Especificaciones del indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model



Característica Descripción Categoría ICT - Señal y Predicción - Liquidez Plataforma MetaTrader 5 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Reversión - Continuación - Breakout Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Scalping - Day Trading - Swing Trading Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador



Además de las flechas direccionales (verde para señales de compra y naranja para señales de venta), el indicador utiliza tres marcadores distintos para ilustrar diferentes tipos de comportamiento de ruptura:

Marcador X : Aparece cuando una ruptura se produce sólo a través de la mecha de la vela más allá de un máximo o mínimo anterior

Marcador Círculo : Se activa cuando el cuerpo de la vela causa la ruptura

Marcador Tick : Se muestra cuando una vela de fuerte desplazamiento confirma el impulso de la ruptura

Estos marcadores proporcionan a los operadores una visión más profunda de la fuerza y la naturaleza de los movimientos de los precios.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 1 hora del EUR/USD, una vela de desplazamiento alcista rompe por encima de un nivel de resistencia, activando un marcador de tick. A medida que el precio retrocede hasta la zona FVG recién formada, el indicador confirma una señal de compra, que se muestra con una flecha verde.

Ejemplo de señal de venta

En el marco temporal de 1 hora del USD/CAD, se rompe un nivel de precios clave, lo que da lugar a la formación de una nueva zona FVG. Cuando el mercado vuelve a visitar esta zona, el indicador genera una señal de venta, marcada con una flecha naranja.

Configuración del indicador



El indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model incluye un panel de ajustes sencillo pero eficaz:

Velas : Determina el número de velas históricas utilizadas para el análisis y la generación de señales.

Conclusión



El indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model MT5 permite a los operadores identificar con precisión objetivos de liquidez, rupturas válidas de la estructura de mercado y retrocesos en Gaps de Valor Justo. Al confirmar visualmente la fuerza de la ruptura y las zonas de entrada, este indicador mejora el análisis de la acción del precio y apoya decisiones de negociación más seguras y precisas a través de señales de compra y venta claramente definidas.