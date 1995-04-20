ICT22 Mentorship Trading Model Indicator For MT4

Indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model para MetaTrader 4

El indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model para MetaTrader 4 se desarrolla de acuerdo con la metodología ICT y está diseñado para apoyar el análisis técnico avanzado. Este indicador ayuda a los operadores a identificar con mayor precisión los cambios en la estructura del mercado, los niveles de liquidez, las configuraciones comerciales basadas en el desplazamiento de precios y las zonas de Fair Value Gap (FVG).

Cuando una vela fuerte rompe un nivel de precios clave y el mercado retrocede posteriormente hasta la zona FVG identificada, el indicador destaca una posible entrada de operaciones mediante flechas direccionales claras.

Especificaciones del indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model

Característica

Descripción

Categoría

ICT - Señal y predicción - Liquidez

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel

Avanzado

Tipo de Indicador

Reversión - Continuación - Breakout

Marco temporal

Multi-marco de tiempo

Estilo de negociación

Scalping - Day Trading - Swing Trading

Mercado

Todos los mercados

Visión general del indicador

Junto a las flechas direccionales (verde para señales de compra y naranja para señales de venta), el indicador muestra tres marcadores distintos, cada uno de los cuales representa un tipo diferente de comportamiento de ruptura:

  • Marcador X: Aparece cuando una ruptura se produce sólo a través de la mecha de la vela más allá de un máximo o mínimo anterior
  • Marcador Círculo: Se activa cuando el cuerpo de la vela confirma la ruptura.
  • Marcador Tick: Aparece cuando una vela de fuerte desplazamiento impulsa la ruptura

Estos elementos visuales permiten a los operadores evaluar mejor la fuerza y la validez de los movimientos de ruptura.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 1 hora del EUR/USD, una vela de desplazamiento alcista rompe por encima de un nivel de resistencia, activando un marcador de tick. A medida que el precio retrocede hacia la zona FVG recién formada, el indicador confirma una señal de compra, marcada por una flecha verde.

Ejemplo de señal de venta

En el marco temporal de 1 hora del USD/CAD, se rompe una zona de precios clave, lo que lleva a la formación de una nueva zona FVG. Cuando el precio vuelve a esta zona, el indicador genera una señal de venta, que se muestra con una flecha naranja.

Configuración del indicador

El indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model cuenta con un sencillo panel de configuración:

  • Velas: Especifica el número de velas históricas utilizadas para la estructura del mercado y el análisis de señales.

Conclusión

El Indicador ICT 2022 Mentorship Trading Model MT4 permite a los operadores identificar con precisión objetivos de liquidez, rupturas válidas de la estructura del mercado y retrocesos en Gaps de Valor Justo. Al confirmar visualmente la fuerza de la ruptura y las zonas óptimas de entrada, esta herramienta mejora la interpretación de la acción del precio y permite tomar decisiones de negociación más precisas y seguras mediante señales de compra y venta claramente definidas.

