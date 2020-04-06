Price Impulse Reversal MT4
- Asesores Expertos
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versión: 2.6
- Activaciones: 5
Price Impulse Reversal EA es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas.
Características:
-
Estrategia basada en price action
-
Sistema automatizado 24/5
-
Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit
-
Filtro de spread para condiciones específicas
-
Desarrollado para 4 pares de divisas
Parámetros ajustables:
-
Tamaño del lote
-
Spread máximo permitido
-
Número de identificación
Pares compatibles:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Nota sobre período de prueba:
Este EA requiere un período de operación mínimo de 1 año para evaluación completa. Los períodos más cortos pueden no reflejar su funcionamiento en diferentes condiciones de mercado. Se sugiere aplicar en los 4 pares compatibles para diversificación.