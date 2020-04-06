Price Impulse Reversal MT4

Price Impulse Reversal EA es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas.

Características:

  • Estrategia basada en price action

  • Sistema automatizado 24/5

  • Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit

  • Filtro de spread para condiciones específicas

  • Desarrollado para 4 pares de divisas

Parámetros ajustables:

  • Tamaño del lote

  • Spread máximo permitido

  • Número de identificación

Pares compatibles:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Nota sobre período de prueba:
Este EA requiere un período de operación mínimo de 1 año para evaluación completa. Los períodos más cortos pueden no reflejar su funcionamiento en diferentes condiciones de mercado. Se sugiere aplicar en los 4 pares compatibles para diversificación.


