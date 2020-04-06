Robot AI Scalping Trend XauUSD

Robot AI Scalping XAUUSD MT5 es un Asesor Experto profesional desarrollado específicamente para el Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Está diseñado para el scalping a corto plazo y puede operar utilizando la ejecución multiposición de cobertura para seguir el impulso y gestionar las operaciones de forma dinámica.

Características principales

Símbolo: XAUUSD (Oro) - MT5

Tipo de cuenta: Cobertura (soporta múltiples posiciones por símbolo)

Estilo de estrategia: Scalping / ejecución basada en el impulso

Multi-Posición: Sí (pueden producirse entradas múltiples en función de las condiciones del mercado)

Lote recomendado: 0.01

Depósito mínimo: $300 (recomendado por seguridad de margen)

Backtest (Referencia)

El resultado de la prueba de estrategia de 1 año mostró un crecimiento de hasta ~25 veces el depósito inicial.

Nota: Las pruebas retrospectivas son sólo de referencia. El rendimiento real puede diferir debido al spread, deslizamiento, velocidad de ejecución, comisiones, swaps, liquidez y condiciones del broker.

Condiciones de negociación recomendadas

Spread bajo + broker de ejecución rápida (XAUUSD)

Se recomienda VPS estable

Sea cauteloso durante noticias de alto impacto y volatilidad extrema

Promoción de precios (Navidad y Año Nuevo)

Precio promocional: $100 (disponible hasta el 31 de diciembre de 2025)

Precio normal: $1000 (a partir del 1 de enero de 2026)

Descargo de responsabilidad

Operar implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este EA puede abrir múltiples posiciones de cobertura, lo que puede aumentar la exposición y la reducción durante los mercados volátiles. Pruebe siempre primero en una cuenta demo, utilice una gestión de riesgos adecuada y opere bajo su propio riesgo.