Robot AI Scalping Trend XauUSD
- Asesores Expertos
- Jinarto
- Versión: 3.57
- Activaciones: 20
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 es un Asesor Experto profesional desarrollado específicamente para el Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Está diseñado para el scalping a corto plazo y puede operar utilizando la ejecución multiposición de cobertura para seguir el impulso y gestionar las operaciones de forma dinámica.
Características principales
-
Símbolo: XAUUSD (Oro) - MT5
-
Tipo de cuenta: Cobertura (soporta múltiples posiciones por símbolo)
-
Estilo de estrategia: Scalping / ejecución basada en el impulso
-
Multi-Posición: Sí (pueden producirse entradas múltiples en función de las condiciones del mercado)
-
Lote recomendado: 0.01
-
Depósito mínimo: $300 (recomendado por seguridad de margen)
Backtest (Referencia)
-
El resultado dela prueba de estrategia de 1 año mostró un crecimiento de hasta ~25 veces el depósito inicial.
-
Nota: Las pruebas retrospectivas son sólo de referencia. El rendimiento real puede diferir debido al spread, deslizamiento, velocidad de ejecución, comisiones, swaps, liquidez y condiciones del broker.
Condiciones de negociación recomendadas
-
Spread bajo + broker de ejecución rápida (XAUUSD)
-
Se recomienda VPS estable
-
Sea cauteloso durante noticias de alto impacto y volatilidad extrema
Promoción de precios (Navidad y Año Nuevo)
-
Precio promocional: $100 (disponible hasta el 31 de diciembre de 2025)
-
Precio normal: $1000 (a partir del 1 de enero de 2026)
Descargo de responsabilidad
Operar implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este EA puede abrir múltiples posiciones de cobertura, lo que puede aumentar la exposición y la reducción durante los mercados volátiles. Pruebe siempre primero en una cuenta demo, utilice una gestión de riesgos adecuada y opere bajo su propio riesgo.