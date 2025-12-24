Señal Diaria de Alta Calidad v2.0

Visión general

El "Daily High Quality Signal v2.0" es un sofisticado indicador MQL5 diseñado para generar señales de trading de alta confianza utilizando unsistema de confirmación basado en velas. Escanea múltiples instrumentos financieros a través de varias clases de activos y proporciona pantallas visuales con validación progresiva de señales.

Filosofía

Confirmación basada en velas: Las señales comienzan con 0 confirmaciones y ganan confirmaciones adicionales SÓLO en nuevos cierres de velas H4 (máximo 5 confirmaciones = 5 velas H4 = 20 horas). Esto previene falsas señales y asegura la validación del mercado.

Características principales

1. Sistema de señales progresivas

☆☆☆☆☆ - NUEVA SEÑAL (0 velas) - Recién detectada

★☆☆☆☆ - DEMASIADO TEMPRANO (1 vela H4 cerrada)

★★☆☆☆ - SEÑAL TEMPRANA (2 velas H4 cerradas)

★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 velas H4 cerradas)

★★★★☆ - SEÑAL FUERTE (4 velas H4 cerradas)

★★★★★ - ENTRADA PRIME (5 velas H4 cerradas)

2. Sistema de protección antifalsificación (CRÍTICO)

Filtro de baja volatilidad : Rechaza señales cuando ATR < MinATR (por defecto 0.0005)

Filtro de Posición de Precio Extremo : Evita señales demasiado alejadas de la MA50 (>2,5 unidades de ATR)

Diferencia mínima de puntuación : Requiere una diferencia de 15 puntos entre las puntuaciones de COMPRA/VENTA

Fuerte Alineación de Tendencia : Requisito opcional para una alineación perfecta de la MA

Protección de estabilidad de puntuación: Evita confirmaciones si la puntuación cae por debajo del mínimo

3. Escáner multiactivo

Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.)

Oro (XAUUSD)

Índices (US30, NAS100, SPX500, etc.)

Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)

Soporte de símbolos personalizados

4. Persistencia de datos

Guarda señales entre sesiones de MetaTrader utilizando archivos CSV

Mantiene los recuentos de confirmación, las puntuaciones y la información de tiempo

Limpieza automática de señales de más de 3 velas H4

5. Interfaz moderna

Visualización basada en tarjetas (hasta 12 señales visibles)

Código de colores por estrellas

Actualizaciones de estado en tiempo real

Estilo profesional con cabeceras degradadas

6. Optimización del rendimiento

Almacenamiento en caché de los indicadores: Reutiliza los indicadores para un escaneo más rápido.

Limpieza automática de la caché : Elimina los indicadores no utilizados después de 1 hora

Gestión eficiente de la memoria: Limpieza inteligente de señales antiguas

Arquitectura técnica

Proceso de señales

Selección de símbolos: Filtros basados en las preferencias del usuario y límites de spread Cálculo de indicadores: Utiliza la caché para MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR Puntuación mejorada: Sistema de puntuación multifactor (0-100 puntos) Filtrado antifalsificación: Múltiples capas de validación Confirmación de velas: Validación basada en velas H4 Visualización en panel: Presentación visual con codificación por colores

Sistema de puntuación (escala de 100 puntos)

Fuerza de la tendencia : 40 puntos (jerarquía de alineación MA)

Confirmación del Momentum : 30 puntos (alineación RSI + MACD)

Posición del precio : 20 puntos (en relación con las medias móviles)

Posición del RSI: 10 puntos (condiciones de sobrecompra/sobreventa)

Características de la gestión de riesgos

Cálculo de stop loss y take profit basado en ATR

Filtro de diferencial máximo

Requisito mínimo de puntuación de la señal (por defecto: 70)

Mínimo de confirmaciones para operar (por defecto: 3)

Sistema de alertas

Umbral de estrellas configurable para las alertas

Notificaciones sonoras y emergentes

Temporizador de enfriamiento de alertas para evitar el spam

Notificaciones tipo SMS para las señales de Prime Entry

Características de rendimiento

Intervalo de escaneo : Configurable (por defecto: 60 segundos)

Uso de memoria : Sistema de caché eficiente

Uso de CPU : Reutilización optimizada de los indicadores

Impacto visual: Cuadro de mandos moderno con un desorden gráfico mínimo

Estructura de archivos

Indicador principal : DailyHighQualitySignal.mq5

Almacenamiento de Datos : DailySignalData.csv (en la carpeta MQL5/Files)

Dependencias: Librerías estándar MQL5 (Arrays, Trade)

Pautas de Uso

Configuración inicial: Configurar las clases de activos a escanear Ajuste del riesgo: Establezca MinScore y MinConfirmations en función de la tolerancia al riesgo Personalización de la pantalla: Ajuste las dimensiones y colores del panel Configuración de alertas: Establezca las preferencias de notificación Supervisión del rendimiento: Observe el tamaño de la caché y los resultados del análisis en la pestaña Expertos

Mejoras de la versión 2.0

Corregida la lógica de visualización de "NUEVA SEÑAL" frente a "SIN SEÑAL

Filtros de protección antifalsificación mejorados

Mejora del almacenamiento en caché de los indicadores (sin problemas con los punteros)

Panel de control modernizado con diseño basado en tarjetas

Mejor gestión de la memoria con limpieza automática

Caso de uso ideal

Este indicador está diseñado para operadores que:

Prefieren el análisis del marco temporal H4

Quieren señales de alta confianza con validación incorporada

Operan con múltiples clases de activos

Necesitan un panel visual para una evaluación rápida de las señales

Necesidad de persistencia de datos entre sesiones de negociación

Elsistemaprima la calidad sobre la cantidad, con múltiples niveles de validación que garantizan que sólo las configuraciones de alta probabilidad alcancen el estado de "Entrada preferente".