Price Impulse Reversal

Price Impulse Reversal EA es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas.

Características:

  • Estrategia basada en price action

  • Sistema automatizado 24/5

  • Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit

  • Filtro de spread para condiciones específicas

  • Desarrollado para 4 pares de divisas

Parámetros ajustables:

  • Tamaño del lote

  • Spread máximo permitido

  • Número de identificación

Pares compatibles:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Nota sobre período de prueba:
Este EA requiere un período de operación mínimo de 1 año para evaluación completa. Los períodos más cortos pueden no reflejar su funcionamiento en diferentes condiciones de mercado. Se sugiere aplicar en los 4 pares compatibles para diversificación.


Los compradores de este producto también adquieren
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende.
