Stochastic MACD

El archivo MACD Estocástico.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que combina la lógica de un oscilador estocástico con la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD).

Está diseñado para ejecutarse en una ventana gráfica independiente y proporciona una representación suavizada del impulso del precio en relación con un rango de cotización específico.

Funcionalidad principal: A diferencia de un MACD estándar, que utiliza datos de precios sin procesar, este indicador aplica escalamiento estocástico a las medias móviles exponenciales (EMA).

Normalización estocástica: Calcula el máximo y el mínimo durante un período estocástico definido por el usuario.

A continuación, normaliza las EMA rápidas y lentas en función de su posición dentro de ese rango de precios. Cálculo del MACD: La línea indicadora principal es la diferencia entre los valores normalizados del Estocástico Rápido y el Estocástico Lento, multiplicada por 100.

Línea de Señal: Se aplica una tercera EMA (el período de señal) al valor MACD resultante para crear una línea de señal que permita identificar posibles cambios de tendencia o cruces.

Parámetros de entrada clave: Período estocástico (inpStoPeriod): Define el rango retrospectivo (predeterminado: 45) utilizado para determinar los niveles de precio máximo y mínimo.

Períodos de la EMA: Incluye un período rápido (predeterminado: 12), un período lento (predeterminado: 26) y un período de señal (predeterminado: 9).

Precio aplicado: Los operadores pueden elegir entre varios tipos de precio, como cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado. Niveles personalizados: El indicador se inicializa con cinco niveles horizontales para identificar las condiciones del mercado: Sobrecompra: Niveles predeterminados en 10 y 15.

Sobreventa: Niveles predeterminados en -10 y Nivel medio: Establecido en 0.

Estructura técnica: Clase EMA interna: El código utiliza una clase personalizada (CEma) para calcular las medias móviles exponenciales de forma eficiente mediante un factor de suavizado alfa (2 / (1 + período)).