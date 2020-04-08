Stochastic MACD

El archivo MACD Estocástico.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que combina la lógica de un oscilador estocástico con la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD).
Está diseñado para ejecutarse en una ventana gráfica independiente y proporciona una representación suavizada del impulso del precio en relación con un rango de cotización específico.
Funcionalidad principal: A diferencia de un MACD estándar, que utiliza datos de precios sin procesar, este indicador aplica escalamiento estocástico a las medias móviles exponenciales (EMA).
Normalización estocástica: Calcula el máximo y el mínimo durante un período estocástico definido por el usuario.
A continuación, normaliza las EMA rápidas y lentas en función de su posición dentro de ese rango de precios. Cálculo del MACD: La línea indicadora principal es la diferencia entre los valores normalizados del Estocástico Rápido y el Estocástico Lento, multiplicada por 100.
Línea de Señal: Se aplica una tercera EMA (el período de señal) al valor MACD resultante para crear una línea de señal que permita identificar posibles cambios de tendencia o cruces.
Parámetros de entrada clave: Período estocástico (inpStoPeriod): Define el rango retrospectivo (predeterminado: 45) utilizado para determinar los niveles de precio máximo y mínimo.
Períodos de la EMA: Incluye un período rápido (predeterminado: 12), un período lento (predeterminado: 26) y un período de señal (predeterminado: 9).
Precio aplicado: Los operadores pueden elegir entre varios tipos de precio, como cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado. Niveles personalizados: El indicador se inicializa con cinco niveles horizontales para identificar las condiciones del mercado: Sobrecompra: Niveles predeterminados en 10 y 15.
Sobreventa: Niveles predeterminados en -10 y Nivel medio: Establecido en 0.
Estructura técnica: Clase EMA interna: El código utiliza una clase personalizada (CEma) para calcular las medias móviles exponenciales de forma eficiente mediante un factor de suavizado alfa (2 / (1 + período)).
Productos recomendados
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - Indicador MT5 Sistema avanzado de detección de divergencias VWAP VWAP Wave es un indicador profesional de precio medio ponderado por volumen con un sistema integrado de detección de divergencias. Identifica señales de reversión y continuación de alta probabilidad mediante el análisis de las relaciones precio-VWAP a través de múltiples marcos de tiempo.
FREE
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.71 (129)
Asesores Expertos
Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un men
FREE
Simple Long Term MACD
Stephen Carmody
Asesores Expertos
Estrategia Doble MACD a Largo Plazo con Confirmación de Tendencia EMA Esta estrategia utiliza un indicador MACD adelantado y otro atrasado. El indicador adelantado da las señales de entrada, y el indicador atrasado da las señales de salida. Este Experto no utiliza ninguna gestión de cuenta y, como tal, debe asegurarse de establecer un buen stop loss. Funciona mejor en plazos más largos en pares de baja volatilidad.
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
Divergence Force
Alessandro Riggi
4.5 (2)
Indicadores
Divergence Force Indicador de Divergencia Descripción Divergence Force  es un indicador diseñado para identificar las divergencias entre el precio de un activo y el MACD (Moving Average Convergence Divergence). Este indicador traza automáticamente las líneas de tendencia en los máximos y mínimos del precio y del MACD, destacando las oportunidades potenciales de trading. Características Principales Identificación Automática de Divergencias : El indicador detecta automáticamente las divergencias a
FREE
Bollinger Bands Max Free MT5
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicadores
Un indicador BB flexible Usted ya no está limitado a la incorporada en el defecto de usar BB de un método SMA, ahora usted puede elegir entre: SMA - SMMA - EMA - LWMA - ADAPTATIVO - FRACTAL ADAPTATIVO - DEMA - TEMA - ÍNDICE VARIABLE DINÁMICO Ahora también dispone de 2 niveles de desviación estándar. Una versión más destacada está disponible con 5 niveles de desviación, gradientes de color a las líneas y relleno, así como velas, con alertas completas también: Bandas de Bollinger Max MT5 Opciones
FREE
Super MACD Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (5)
Asesores Expertos
El experto utiliza 3 indicadores MACD para abrir operaciones. Ventajas del experto : Tiene control total sobre los tres indicadores. Utiliza stop loss avanzado y cierre de operaciones avanzado. Gestión del riesgo. Puede utilizar el Grid . Puede manejar las noticias. Puede controlar el número de operaciones y las condiciones para la apertura de una operación como (Margen Límite , Spread Límite , Deslizamiento , Intervalo Temporizador , Número Mágico). Es preferible utilizar un marco de tiempo pe
FREE
Macd Divergence Moving Average
Paul Conrad Carlson
Asesores Expertos
Divergencia Macd con medias móviles suavizadas. La divergencia debe producirse cuando las medias móviles están en tendencia. Ea puede ÚNICAMENTE abrir UNA operación larga y una corta a la vez Por favor, añada medias móviles suavizadas al gráfico 30/60/100 en el gráfico en tiempo real. VER SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LA VERSIÓN DE SÓLO ALERTA Prueba en el probador de estrategias para visualizar la configuración de Ea Tamaño de lote por defecto 0.01 TP por defecto 50 pips SL por defecto 50 pips 2
FREE
MACD Combined Dynamic
Elsier Salvador Jimenez Malla
Indicadores
MACD Combined Dynamic para MetaTrader 5 muestra el MACD en una ventana separada y ofrece dos modos de visualización adaptados a diferentes estilos de análisis: Modo 1 : el histograma se colorea según su posición respecto a la línea cero y la línea de señal según su relación con el MACD, permitiendo identificar cambios en el momentum de forma rápida. Modo 2 : el histograma refleja el cruce MACD–Señal y la línea de señal su ubicación frente a cero, resaltando las señales de cruce con claridad. In
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
FREE
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicadores
Si le gusta utilizar las Medias Móviles tradicionales (como las SMAs y las EMAs) para proporcionar a sus operaciones niveles dinámicos de Soporte y Resistencia, le encantará la Media Móvil Adaptativa (AMA). Creada en 1995 por Perry Kaufman y presentada al mundo en su libro "Smarter Trading : Improving Performance in Changing Markets ", la Media Móvil Adaptativa (también conocida como KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) tiene como objetivo ser la compañera perfecta para seguir una tendencia s
FREE
Slow RSI
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (5)
Indicadores
Para aquellos que sienten que el RSI regular es demasiado rápido y demasiado ruidoso para ser utilizado en operaciones regulares o en EAs y quieren tener una alternativa para medir el Momentum del Precio, aquí hay una solución presentada en el gran artículo de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities (Abril, 2015), por Vitali Apirine, llamado: Índice de Fuerza Relativa Lenta . Su lectura es casi la misma que el RSI normal, pero sus niveles de Sobrecompra y Sobreventa son 80 y 20 en
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel , diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión. Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range) , este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones. Características principale
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Estrategia de bandas de Bollinger out/in Una estrategia creada por Joe Ross, y muy útil para encontrar operaciones cuando el mercado está sobrecargado. Indicador No necesitas encontrar donde hay entradas en el gráfico, este indicador las muestra por ti. La entrada La operación se confirma cuando el precio cierra fuera de las bandas de bollinger en una vela y en la vela siguiente el precio cierra dentro de las bandas. comentario Quiero mejorar este indicador, así que puedes ayudarme enviándome tu
FREE
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Indicadores
Mediante una doble envolvente exponencial y un sistema de suavizado dinámico, el indicador WaveForce separa matemáticamente la energía alcista de la bajista dibujando dos curvas (alcista y bajista) y una línea de señal central. Esto permite al operador percibir claramente cuál de las dos fuerzas está impulsando el mercado. Características principales: Calcula la presión alcista y bajista por separado Incluye una línea de señal EMA adaptable para confirmar los retrocesos Oscilador suave y sin rui
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indicadores
Para los amantes de la tendencia, Force será un indicador muy útil. Esto se debe a que se basa en el famoso ADX, que mide la fuerza de una tendencia, pero sin sus 3 líneas confusas. Force tiene una interpretación muy simple: si el histograma está por encima del nivel cero la tendencia es alcista, de lo contrario es bajista. También se puede utilizar para encontrar divergencias, lo que es muy rentable. Gracias a Andre Sens por la idea de la versión 1.1. Si tienes alguna duda o sugerencia, por fav
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX) . Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores , haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido. Características principales: Histograma con cuatro estados : Azul = Tendencia de compra normal Verde = Tendencia de compra fuerte Naranja = Tendencia de venta normal Rojo = Fuerte tendencia de venta Detección automática
FREE
Pirates MACD
Jefferson Judge Metha
4.67 (3)
Indicadores
El MACD Piratas es un Indicador de Momento que nos muestra no solo el MACD Clasico, tambien nos muestra operaciones de alta prioridad. el usuario tiene la opcion de seleccionar entre varias opciones la mejor configuracion que se adapte a su estilo de operacion, incluso si uno no tiene estilo de operacion, los Piratas siempre encuentran una manera de sobrevivir por lo tanto el MACD Piratas esta equipado con herramientas faciles de entender. que reducen la tension en el analisis de uno dandoles ve
FREE
Sylvan Crash500 Heiken Ashi
Quintin Francois Vanwyk
4.83 (6)
Indicadores
¡¡SOLO PARA CRASH 500!! MT5 *Esta es una configuración suave heiken ashi destinado a ser utilizado en CRASH 500 en combinación con otros indicadores. *Usted es bienvenido a probarlo en otros mercados también. *Voy a publicar otros indicadores aswell para ayudar con el comercio del crash 500 mercado. *Usted puede utilizar esto para ayudar a suavizar el precio si usted lucha con la lectura de los gráficos como es. * Solo ten en cuenta que heiken ashi no representa la accion real del precio, solo
FREE
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Asesores Expertos
Estrategia de negociación MACD El cálculo del MACD se realiza una vez cada tick, y para su cálculo se tienen en cuenta los tres últimos resultados, con el fin de analizar el cruce de la línea cero, es decir, cuando el último resultado es mayor que 0 y el penúltimo no lo es, entonces se produce un cruce al alza y del mismo modo un cruce a la baja. Cuando se detecta un cruce, se cambia el estado de una variable de control de "falso" a "verdadero", lo que permite abrir una posición si la media de l
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Asesores Expertos
ET1 para MT5 es nuevo y completamente gratis！！. ET1 para MT5 v4.20 ¡¡¡Actualizado!!! Ahora el uso en XAUUSD (Oro) !! La tasa de éxito es más del 75% !!! actualización importante: Combinar ET9 's estrategia de ruptura ¡Advertencia! Puede utilizar ET1 completamente gratis, pero no garantizamos la estabilidad de ET1, Se recomienda que la versión más potente ET9 para MT5 incluye la estrategia ET1 y garantiza rendimientos completos y estables. El Mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier marco de
FREE
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
Indicadores
Por favor, valore y comente el producto para su actualización y soporte. La 5 EMA se traza en color verde ( Lima ). La 14 EMA se traza en color rojo ( Rojo ). La 20 EMA se traza en color azul ( Azul ). La 200 EMA se traza en color amarillo ( Amarillo ). La EMA trimestral que se proporciona calcula y traza cuatro medias móviles exponenciales (EMA) en el gráfico utilizando diferentes períodos: 5, 14, 20 y 200. Cada EMA está representada por un color diferente en el gráfico. He aquí una descripc
FREE
Quintet EMA
Jithin Sajan Sajan
Indicadores
Por favor, valore y comente el producto para su actualización y soporte. La 5 EMA se representa en color verde ( Lima ). La 14 EMA se representa en color rojo ( Rojo ). La 20 EMA se representa en color azul ( Azul ). La 200 EMA se representa en color negro ( Negro ). El 200 EMA se traza en color amarillo ( Amarillo ). El cuarto EMA que se proporciona calcula y traza cuatro medias móviles exponenciales (EMA) en el gráfico utilizando diferentes períodos: 5, 14, 20 y 200. Cada EMA está represent
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indicadores
RSI Dinámico Avanzado - Especial Cumpleaños (temporalmente GRATIS) ¿Por qué es gratis ahora? Es nuestro cumpleaños - estamos devolviendo a la comunidad. Durante este especial de cumpleaños por tiempo limitado, el indicador es totalmente funcional (sin bloqueos de características) para que pueda experimentar niveles RSI dinámicamente adaptables en su propio flujo de trabajo. Después de la promoción, el precio regular se reanudará. Nota: Puede encontrar nuestras otras herramientas profesionales
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo StochasticDMACD.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, desarrollado por mladen en 2020. Se trata de un oscilador basado en el momento que combina el suavizado de la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) con la normalización dentro del rango de un oscilador estocástico. Funcionalidad principal El indicador opera transformando los datos de precios en un rango normalizado antes de calcular el momento de la tendencia. Normalización estocástica: En lugar de utilizar p
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
¡Este potente indicador analiza el gráfico y muestra las Zonas de Rechazo del Precio! Es decir, ¡lugares donde el precio ha estado, pero no ha sido aceptado por el mercado! La visualización de estas zonas de rechazo facilita a los operadores la comprensión de dónde y cómo operar. El indicador se compone de 4 líneas, clasificadas en 2 grupos: Líneas Roja y Amarilla: ¡Denotan los extremos donde el precio logró llegar, pero no fue aceptado! Líneas Naranja y Azul: A partir de aquí, denotan el inici
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.72 (43)
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia MT5 este indicador sabe cómo identificar techos y suelos automáticamente. Este indicador de soporte y resistencia crea líneas de soporte y líneas de resistencia basadas en máximos y mínimos. cómo hacer líneas de soporte y resistencia. este es un indicador para hacer líneas automáticas de soporte y resistencia. cómo encontrar el nivel de soporte con indicador. este indicador encuentra máximos y mínimos automáticamente. El indicador crea automáticamente
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Asesores Expertos
El   Asesor Experto (EA) Dual MACD & Stochastic   es un sistema de trading automatizado que combina   dos indicadores MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia)   con el   Oscilador Estocástico   para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Gracias a la confirmación de tendencias de MACD y al análisis de momentum del Estocástico, este EA proporciona señales precisas de entrada y salida. Características principales: •   Estrategia de doble MACD   – Utiliza dos MACD con co
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo StochasticDMACD.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, desarrollado por mladen en 2020. Se trata de un oscilador basado en el momento que combina el suavizado de la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) con la normalización dentro del rango de un oscilador estocástico. Funcionalidad principal El indicador opera transformando los datos de precios en un rango normalizado antes de calcular el momento de la tendencia. Normalización estocástica: En lugar de utilizar p
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo ZigZagOnHeikinAshi.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que traza una línea ZigZag directamente en el gráfico de precios principal, basándose en los datos de las velas Heikin Ashi. Proporciona una visión suavizada de las tendencias de precios al filtrar el ruido del mercado mediante cálculos de Heikin Ashi. Funcionalidad principal: El indicador funciona calculando primero los valores de Heikin Ashi y luego identificando los máximos y mínimos locales para dibujar el ZigZag.
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo PairsTrade_Light_v2.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, diseñado para operar con pares, principalmente en el mercado Forex. Es una versión simplificada del indicador Ind_2_Linep1.mq5 y proporciona una representación visual de la relación entre dos instrumentos financieros. Funcionalidad principal El indicador traza el movimiento del precio de dos símbolos seleccionados en una ventana gráfica independiente para ayudar a los operadores a identificar la convergencia o diver
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) es un indicador técnico MQL5 personalizado que implementa el cálculo de Cuatro Medias Móviles Exponenciales (FEMA). Está diseñado para mostrarse en una ventana independiente y proporciona una señal de seguimiento de tendencia altamente suavizada mediante la superposición de múltiples etapas de suavizado exponencial. Funcionalidad principal: El indicador calcula cuatro capas secuenciales de Medias Móviles Exponenciales (EMA) para obtener sus valor
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario