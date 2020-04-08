Rejection Swing
- Indicadores
- Noiros Tech
- Versión: 1.0
Antecedentes :El swing trading en Forex es una estrategia de corto a medio plazo cuyo objetivo es beneficiarse de las "oscilaciones" de los precios (tendencias alcistas/bajistas cortas) dentro de movimientos más amplios del mercado.
Este es un sistema simple que negocia el rechazo de un oscilación anterior alta/baja. El sistema no se repinta y es facil de usar, por favor uselo con discrecion, da una precision decente y definitivamente mejorara sus operaciones. Se puede utilizar en cualquier par y marco de tiempo.