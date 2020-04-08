Rejection Swing

Antecedentes :

El swing trading en Forex es una estrategia de corto a medio plazo cuyo objetivo es beneficiarse de las "oscilaciones" de los precios (tendencias alcistas/bajistas cortas) dentro de movimientos más amplios del mercado.


Este es un sistema simple que negocia el rechazo de un oscilación anterior alta/baja. El sistema no se repinta y es facil de usar, por favor uselo con discrecion, da una precision decente y definitivamente mejorara sus operaciones. Se puede utilizar en cualquier par y marco de tiempo.



Productos recomendados
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicadores
La versión gratuita del indicador Hi Low Last Day MT4 . El indicador Hi Low Levels Last Day MT4 muestra los máximos y mínimos del último día de negociación . Se puede cambiar el color de las líneas . Pruebe la versión completa del indicador Hi Low Last Day MT4 , en que características adicionales indicador están disponibles : Visualización del mínimo y máximo del segundo último día Visualización del mínimo y del máximo de la semana anterior Alerta sonora al cruzar los niveles máx . y mín . Selec
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
El indicador Auto Fibonacci es una herramienta profesional de análisis técnico que traza automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la vela diaria (D1) o de 4 horas (H4 ) cerrada más reciente . Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores para identificar zonas clave de soporte , resistencia e inversión de tendencia . Esta versión está diseñada para el trading manual y soporta una poderosa estrategia de trading utilizando los niveles de Fibonacci combinado
FREE
Fractal Trend Finder MT4
John Davis
1.67 (3)
Indicadores
¿Le gustaría saber al instante cuál es la tendencia del momento? ¿Y la calidad de esa tendencia? Encontrar la tendencia en un gráfico puede ser subjetivo. El indicador Fractal Trend Finder examina el gráfico por usted y revela cuál es la tendencia actual basándose en criterios objetivos. Utilizando el Fractal Trend Finder puede saber fácilmente si está operando con la tendencia o contra ella. También identifica los momentos en los que el mercado no está en tendencia. En teoría, podría operar con
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicadores
Power Trend Free - el indicador muestra la fuerza de la tendencia en el periodo seleccionado. Parámetros de entrada El indicador tiene tres parámetros de entrada: Período - un número positivo mayor que uno, muestra el número de velas utilizadas para los cálculos. Si introduce uno o cero, no habrá error, pero el indicador no se dibujará. Precio Aplicado - el conjunto estándar "Aplicar a:" que significa datos utilizados para el cálculo del indicador: Close - Precios de cierre; Open - Precios de a
FREE
Fractal Swing Detection Pro
Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
Indicadores
Hello, I need reviews from you guys. Thank you El indicador Fractal Swing Detector Pro está diseñado para ayudar a los operadores a identificar los puntos de giro clave en el mercado . Mediante la combinación de análisis fractal y pivote, este indicador proporciona una visión más profunda de los movimientos de precios y posibles retrocesos . Características principales: Análisis Fractal: Identifica fractales altos y bajos con la opción de usar fractales de 3 o 5 barras . Los fractales ayudan a
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indicadores
¡Conquiste los mercados con la señal de triple amenaza ! ¿Cansado de señales que le dejan adivinando? Presentamos la Señal de Triple Amenaza , el indicador inteligente que atraviesa el ruido del mercado para ofrecer configuraciones comerciales de alta probabilidad. No se trata de un indicador más, sino de un sistema completo de varios niveles diseñado para operadores que exigen precisión, confirmación y confianza . Por qué necesita la señal de triple amenaza El mercado se mueve rápido. Necesita
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indicadores
--- VERSIÓN GRATUITA - SÓLO FUNCIONA EN EURUSD ------------------------------------------------------------------- Esta es una estrategia de ruptura única que se utiliza para determinar la próxima tendencia/movimiento a corto plazo. El sistema completo está disponible en MQL5 bajo el nombre "Forecast System". Aquí está el enlace --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest no es posible, porque los cálculos se realizan sobre la base de los datos de todos los plazos / pe
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Fusion Signal
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Fusion Signal - ATR HiLo Channel SMP TT (Indicador Multi-Timeframe) Fusion Signal es un indicador MT4 avanzado que combina canales de volatilidad basados en ATR con medias móviles suavizadas y flechas de señal configurables. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, los soportes/resistencias dinámicos y los puntos de ruptura/reversión accionables con precisión en múltiples marcos temporales. El indicador es altamente configurable y adecuado para una a
FREE
Bar Size MT4
Mikhail Tcvetkov
5 (3)
Indicadores
El indicador técnico, en tiempo real, busca velas que su Tamaño excede el especificado en la configuración y da señales. Como regla general, tales velas anormalmente grandes aparecen al comienzo de impulsos fuertes o al final del movimiento direccional del precio. Al comienzo del impulso, la señal puede servir como base para encontrar el punto de entrada, al final del movimiento, es un signo de clímax y puede hablar sobre el final cercano de la tendencia. El Tamaño de referencia para filtrar vel
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indicadores
Este indicador identifica los patrones armónicos más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios / Free MT5 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede proporcionar
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicadores
Este asesor experto no realiza ninguna operación, pero escanea todos los símbolos en su reloj de mercado y escanea cada acción una por una en diferentes marcos de tiempo y al final le muestra qué símbolo en qué marco de tiempo tiene una poderosa vela envolvente. Además, puede definir un período MA y un límite RSI alto y bajo, y le muestra qué símbolos en qué período de tiempo cruzarán el promedio móvil ajustado, y qué símbolo en qué período de tiempo cruzarán el límite alto o bajo del RSI.
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indicadores
¿Estás listo para convertirte en el Sherlock Holmes del trading forex? ️‍️ ¡Presentamos la herramienta definitiva para el trading: el indicador Lisek Levels and Channels ! Olvídate de hacer malabares con múltiples indicadores como en un número de circo. Hemos empaquetado todo lo que necesitas en un espectáculo impresionante: ¿Niveles de precio? ¡Listo! ¿Canales de precio? ¡Puedes apostarlo! ¿VWAP de precio? ¡Oh sí! ¿Volumen On Balance? ¡Está todo aquí! ¿Y la guinda del pastel? ¡Ala
FREE
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Indicadores
Se trata de un indicador que detecta la dirección de la tendencia. Utiliza el popular Bill Williams Alligator. Muestra el estado del mercado en todos los marcos temporales en un gráfico. Como es bien sabido, los operadores obtienen los principales beneficios en el mercado Forex operando por tendencia, y las pérdidas suelen ocurrir cuando el mercado está plano. Por lo tanto, para obtener beneficios, un operador debe aprender a detectar rápidamente la tendencia del mercado y la dirección de la ten
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de tendencia? ¡El indicador PZ TrendLines aplica un enfoque mecánico a la construcción de líneas de tendencia para usted! [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Puede dibujar hasta 18 líneas de tendencia Las líneas de tendencia pueden basarse opcionalmente en fractales Cada línea representa un nivel de ruptura Cada línea de tendencia puede romperse o rechazarse Cantidad configurable de líneas Colores configura
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicadores
Este indicador es muy útil para los operadores diarios o de corto plazo. No hay necesidad de calcular el número de pips manualmente, basta con mirar el gráfico y verá el Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss línea objetivo y evaluar si el punto de entrada es factible para alcanzar el objetivo previsto o no. Introduzca los pips de Take Profit / Stop Loss previstos para su operación. El indicador mostrará las líneas virtuales Take Profit / Stop Loss para que pueda ver fácilmente si el objetivo
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de ondas de precios   MT4 --(Patrón ABCD)--     El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:  
FREE
HLHB Trend Catcher System
William Jidekene Igwe
4.5 (2)
Indicadores
Si opera o desea operar con el popular sistema HLHB Trend-Catcher, ¡este indicador es para usted! Detecta cuándo se cumplen las reglas de entrada del sistema HLHB y envía una alerta en forma de notificaciones a su teléfono móvil y a su ordenador. Mediante el envío automático de notificaciones, este indicador reduce su carga de trabajo de comercio, ya que no tiene que sentarse en frente de su PC todo el día comprobando todos los chats para cuando se cumplan las reglas de entrada. Este indicador h
FREE
Magic Supply Demand MT4
Reni
5 (1)
Indicadores
Magic Supply Demand Indicator funciona en todos los productos y plazos. Es una nueva fórmula, y las características muy nuevas son dos funciones de la fuerza de la zona ajustable por la entrada del usuario! Esto es una gran ventaja en el comercio. Cuando aprenda a utilizar las funciones propias, como la fuerza de la zona con un factor X mínimo de desplazamiento del precio, podrá saber si la zona es fuerte o no. Las zonas de oferta y demanda se utilizan como un disparador de alerta . Puede utili
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
WPR Breakout MT4
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Indicadores
Cuando los niveles de resistencia de ruptura de precios se combinan con el oscilador Larry Williams' Percentage Range "WPR " rompe sus niveles de resistencia históricos, entonces surge la probabilidad de registrar precios más lejanos . Se recomienda encarecidamente confirmar la ruptura de precios con la ruptura del oscilador, ya que tienen efectos comparables a los niveles de soporte y resistencia de ruptura de precios; seguramente, las operaciones cortas tendrán la misma percepción. El concepto
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo - Descripción El Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo es una herramienta profesional de MT4 diseñada para los operadores que desean realizar un seguimiento de las zonas de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores en los marcos temporales inferiores. Identifica las zonas de oferta y demanda formadas en el marco temporal H4 y las muestra claramente en los gráficos M15, M5 y M1, ofreciendo a los operadores una visión precisa de l
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee el trading de precisión con Pinpoint Extreme Swing! ¿Está cansado de perderse los cambios cruciales del mercado? ¿Desearía tener una herramienta fiable para detectar oportunidades de swing trading de alta probabilidad? No busque más. El indicador Pinpoint Extreme Swing es su mejor aliado para navegar por el dinámico mundo del trading, diseñado para darle la ventaja que necesita para tener éxito. Este potente indicador MQL4 está diseñado para identificar puntos de inflexión significa
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indicadores
Los Patrones Armónicos son ideales para predecir puntos de giro en el mercado. Estos patrones ofrecen una alta tasa de éxito y numerosas oportunidades de operación en un solo día de trading. Nuestro indicador identifica los Patrones Armónicos más populares basados en los principios descritos en la literatura de Trading Armónico. NOTAS IMPORTANTES: El indicador no repinta, no se retrasa (detecta un patrón en el punto D) y no se redibuja (el patrón es válido o cancelado). CÓMO USARLO: Arrastre y s
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
Indicadores
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157662 ASISTENTE MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), DROP BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DEBAJILLO, BASE OCULTA Presentamos el indicador "Oferta-Demanda MT4": su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Este innovador in
FREE
Camarilla Pivots Historical
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Camarilla Pivots Historical traza los datos históricos de los niveles de pivote de camarilla en el gráfico. Los niveles Camarilla Pivot fueron originados en 1989 por Nick Scott. Los niveles son utilizados como soporte primario y niveles de resistencia por los operadores intradía. Los niveles se calculan con la siguiente fórmula R4 = C + RANGO * 1.
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Este sistema es un sistema Heiken Ashi basado en cálculos RSI. El sistema es un script gratuito de código abierto publicado originalmente en TradingView por JayRogers . Nos hemos tomado la libertad de convertir la secuencia de comandos de pino a Mq4 indicador. También hemos añadido una nueva característica que permite filtrar las señales y reduce
FREE
Congestion Breakout Pro
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
CONGESTION BREAKOUT PRO Este indicador explora la ruptura de las zonas de congestión . Este indicador a diferencia de cualquier otro indicador de la congestión se encuentra en el mercado en este momento, se utiliza un algoritmo avanzado no peculiar a la mayoría de los indicadores de congestión tradicionales disponibles en la actualidad. El algoritmo avanzado utilizado para definir las congestiones es en gran parte responsable de la alta tasa de zonas de congestión real y baja tasa de zonas de
Advanced Currency Meter MT5
Noiros Tech
4.43 (7)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Más sobre Advanced Currency Meter Todo buen sistema de divisas tiene los siguientes componentes básicos: Capacidad para reconocer la dirección de la tendencia. Capacidad para identificar la fuerza de la tendencia y responder a la pregunta básica ¿Está el mercado en tendencia o está en un rango? Habilidad para identificar puntos de entrada seguros
FREE
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicadores
M & W Pattern Pro es un escáner avanzado de patrones M y W , utiliza filtros adicionales para asegurar que los patrones escaneados son rentables. El indicador se puede utilizar con todos los símbolos y marcos de tiempo. El indicador es un indicador sin repintado con cálculos estadísticos precisos. Para utilizarlo , simplemente escanee el par más rentable utilizando la precisión del tablero de estadísticas , a continuación, introduzca las operaciones en la flecha de señal y salga en los niveles T
Congestion Breakout Pro Mt5
Noiros Tech
Indicadores
CONGESTION BREAKOUT PRO Este indicador explora la ruptura de las zonas de congestión . Este indicador a diferencia de cualquier otro indicador de la congestión se encuentra en el mercado en este momento, se utiliza un algoritmo avanzado no peculiar a la mayoría de los indicadores de congestión tradicionales disponibles en la actualidad. El algoritmo avanzado utilizado para definir las congestiones es en gran parte responsable de la alta tasa de zonas de congestión real y baja tasa de zonas de
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Este sistema es un sistema Heiken Ashi basado en cálculos RSI. El sistema es un script gratuito de código abierto publicado originalmente en TradingView por JayRogers . Nos hemos tomado la libertad de convertir la secuencia de comandos de pino a Mq4 indicador. También hemos añadido una nueva característica que permite filtrar las señales y reduce
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Nota : El problema de la lentitud de carga del indicador ha sido solucionado. Esta nueva versión carga rápido y no ralentiza la plataforma. Versión 1.3 : Hemos actualizado el indicador para incluir una opción de escaneo histórico de barras. Así que en lugar de escanear todas las barras de la historia (que puede hacer que el indicador lento a veces), puede seleccionar el número máximo de barras que puede escanear que puede aumentar el rendimiento y hacer que el indicador más rápido. Este indi
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
Flag Pattern Pro Mt5
Noiros Tech
Indicadores
Flag Pattern pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de continuación conocidos como " Flag and Pennant Patterns " . Los patrones Flag y Pennant son patrones de continuación caracterizados por un movimiento en una dirección de tendencia anterior después de un retroceso poco profundo, generalmente por debajo del 50% del movimiento original. Sin embargo, a veces se pueden encontrar retrocesos profundos en los niveles del 61,8%. El movimiento original se conoc
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El sistema es un pino de código abierto libre script publicado originalmente en TradingView por everget . Fue convertido a Mt4 por Forex Robot Makers. Este sistema es un popular indicador de tendencia basado en ATR ( Average True Range ) , medias móviles y el canal de Donchian . Sistema BackGround ATR El Average True Range es un indicador de la v
FREE
High Volume Turns
Noiros Tech
4.86 (7)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR La mayoría de las veces, los retrocesos del mercado suelen seguir picos de volumen y precio, por lo que estos picos podrían ser la primera indicación de un agotamiento y posible retroceso. High volume Turns es un indicador que escanea el mercado en busca de picos de precio y volumen alrededor de condiciones de mercado de sobrecompra/sobreventa. Est
FREE
Daily Correlated Pairs
Noiros Tech
4.8 (5)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El dicho popular en forex "La tendencia es tu amiga" siempre ha resistido la prueba del tiempo porque es una afirmación válida para todas las generaciones de operadores y en todos los mercados. La mayoría de los operadores de éxito no luchan contra la tendencia, sino que se dejan llevar por ella. A veces, encontrar el mejor par para operar puede
FREE
Camarilla Pivots Historical
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Camarilla Pivots Historical traza los datos históricos de los niveles de pivote de camarilla en el gráfico. Los niveles Camarilla Pivot fueron originados en 1989 por Nick Scott. Los niveles son utilizados como soporte primario y niveles de resistencia por los operadores intradía. Los niveles se calculan con la siguiente fórmula R4 = C + RANGO * 1.
FREE
V1 Scalper
Noiros Tech
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR V1 Scalper es una herramienta fácil de usar diseñada para el scalping de tendencia. Trata de detectar buenos puntos de entrada en una tendencia importante mediante el swing de máximos y mínimos formados a lo largo de la tendencia. Esta herramienta se puede utilizar en pares de divisas, índices, materias primas y acciones. No es frecuente, pero en
FREE
Mommentum Channel
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Momentum channel es un sistema simple basado en el impulso, pero con un gran grado de precisión en la detección de puntos de inflexión. El momentum del mercado está definido por canales de Average True Range. Cuando el precio rompe estos canales la mayoría de las veces, es una indicación de un cambio en el impulso del mercado y por lo tanto una po
FREE
Advanced Trade Manager Pro
Noiros Tech
Asesores Expertos
Pregunte a cualquier operador de Forex de éxito cuál es el secreto de su éxito y le dirá que la primera clave para operar con éxito en Forex es una gestión adecuada de las operaciones. La gestión comercial es lo que diferencia al novato del profesional en Forex. Mientras que el novato negocia basado en emociones y codicia, el profesional negocia basado en cierta lógica y reglas. Toda esta lógica y reglas se plasman en un Sistema de Gestión Comercial de éxito. Advanced Trade Manager es una combin
Advanced Currency Meter
Noiros Tech
Indicadores
¡Buenas Noticias ! ¡Advanced Currency Meter es más impresionante ahora! Si usted ha sido un fan de la versión gratuita de Advanced Currency Meter entonces voy a implorar que no se desanime porque pronto se dará cuenta de que la nueva versión de pago vale la pena cada centavo. A diferencia de la versión gratuita, la nueva versión de pago de Advanced Currency Meter ahora tiene un nuevo panel llamado "% Rango Diario". ¿Por qué una versión de pago ahora? Creemos que a usted le gustan las cosas buena
Multi TimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
3.4 (5)
Indicadores
Este Medidor de Divisas calcula la fuerza utilizando una cesta de 28 pares de divisas? Este medidor de divisas utiliza una cesta de 28 pares de divisas para definir la fuerza. Esto es muy importante porque da una visión completa de la fuerza de una moneda teniendo en cuenta su reacción a todas las principales monedas emparejados con él. ¡Este medidor de divisas es multi-marco de tiempo! La mayoría de los indicadores de la fuerza de la divisa alrededor del mercado hoy sólo tiene una sola vista
Pivots Dashboard
Noiros Tech
5 (1)
Indicadores
Pivots Dashboard es el conjunto de instrumentos más completo para operar con puntos pivote disponible actualmente en el mercado. Hemos realizado una investigación exhaustiva antes del diseño del producto para asegurarnos de que este producto satisface todas las necesidades de las operaciones con puntos pivote. Pivots Points are significant levels technical analysts can use to determine directional movement and potential support/resistance levels. Pivot Points are thus predictive or leading indic
Volume Strength 28
Noiros Tech
3.75 (8)
Indicadores
Versión 1.6 Volume Strength 28 es mejor, más fácil de usar y más impresionante. Basado en las quejas que recibimos de los comentarios, entendimos que muchos no saben cómo utilizar realmente la configuración de marco de tiempo en el menú de entrada por lo que tienen quejas de la volatilidad, por lo que hemos diseñado un sistema automático de selección de marco de tiempo que es adecuado para los operadores principiantes. El diseño del indicador se ha cambiado junto con algunas métricas de cálculo
Wolfe Scanner Pro
Noiros Tech
3 (1)
Indicadores
patrones de ondas wolfe Descubierta por primera vez por Bille Wolfe . La onda wolfe es un patrón de acción de precios de 5 ondas que se forma por la oferta y la demanda en un mercado y la lucha por alcanzar el equilibrio en el mercado . El punto de entrada del patrón se define por la ruptura de la tendencia creada por la onda 1 y la onda 3 . Este patrón se forma en cualquier mercado en el que haya oferta y demanda, por lo que también puede utilizarse para operar con materias primas y acciones. L
Swing Continuation
Noiros Tech
2.6 (5)
Indicadores
El patrón de continuación de oscilación se produce en una dirección de tendencia después de un breve retroceso. Como su nombre indica, estos patrones se producen a lo largo de los máximos y mínimos oscilantes de una tendencia, esto hace que los patrones de muy bajo riesgo con altas recompensas potenciales. El indicador de continuación de oscilaciones también combina el medidor de divisas como filtro para su ejecución. La idea es seguir tanto el flujo de la tendencia del precio como el flujo de l
M W Pattern Pro
Noiros Tech
4.14 (7)
Indicadores
M & W Pattern Pro es un escáner avanzado de patrones M y W , utiliza filtros adicionales para asegurar que los patrones escaneados son rentables. El indicador se puede utilizar con todos los símbolos y marcos de tiempo. El indicador es un indicador sin repintado con cálculos estadísticos precisos. Para utilizarlo , simplemente escanee el par más rentable utilizando la precisión del tablero de estadísticas , a continuación, introduzca las operaciones en la flecha de señal y salga en los niveles T
Flag Pattern Pro
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Flag Pattern pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de continuación conocidos como " Flag and Pennant Patterns " . Los patrones Flag y Pennant son patrones de continuación caracterizados por un movimiento en una dirección de tendencia anterior después de un retroceso poco profundo, generalmente por debajo del 50% del movimiento original. Sin embargo, a veces se pueden encontrar retrocesos profundos en los niveles del 61,8%. El movimiento original se conoc
Channel Vertex Pro
Noiros Tech
5 (1)
Indicadores
Vértice de canal es un patrón de acción de precios formado por Chanel de precios y un patrón de triángulo . Los canales de precios indican básicamente posibles zonas de soporte y resistencia alrededor de un movimiento de precios y el retroceso o ruptura en estos niveles puede indicar una posible continuación o inversión de la tendencia. La mayoría de las veces las fluctuaciones de precios forman patrones triangulares definidos por 3 vértices, estos patrones triangulares la mayoría de las veces
Market Session Currency Meter
Noiros Tech
Indicadores
El medidor de divisas de sesión de mercado es un medidor de divisas avanzado diseñado principalmente para la negociación intradía. El medidor rastrea los movimientos de precios y volatilidades a través de las diferentes sesiones de mercado diarias. Con este medidor de mercado podrá ver cómo se movió el precio dentro de las cuatro (4) principales sesiones de mercado ( SYDNEY , TOKIO , LONDRES y NUEVA YORK ). El indicador viene con un ajustador de tiempo de ahorro diario incorporado que ajusta aut
MultiTimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
Indicadores
Este Medidor de Divisas calcula la fuerza utilizando una cesta de 28 pares de divisas? Este medidor de divisas utiliza una cesta de 28 pares de divisas para definir la fuerza. Esto es muy importante porque da una visión completa de la fuerza de una moneda teniendo en cuenta su reacción a todas las principales monedas emparejados con él. ¡Este medidor de divisas es multi-marco de tiempo! La mayoría de los indicadores de la fuerza de la divisa alrededor del mercado hoy sólo tiene una sola vista d
One to Three Trendline Breakout MT5
Noiros Tech
Indicadores
Este indicador escanea el patrón 1-3 Trendline . El indicador es un 100 % no repintar sistema de ruptura de bajo riesgo . Los patrones se forman alrededor de máximos y mínimos oscilantes, lo que los convierte en un patrón de bajo riesgo con alta recompensa. FONDO DEL PATRÓN El patrón 1-3 Trendline Breakout está formado por cuatro (4) puntos que se componen de tres (3) puntos primarios y el cuello del patrón. Una línea de tendencia siempre está formada por el punto 1 y el cuello del patrón. Cua
Channel Vertex Pro Mt5
Noiros Tech
Indicadores
Vértice de canal es un patrón de acción de precios formado por Chanel de precios y un patrón de triángulo . Los canales de precios indican básicamente posibles zonas de soporte y resistencia alrededor de un movimiento de precios y el retroceso o ruptura en estos niveles puede indicar una posible continuación o inversión de la tendencia. La mayoría de las veces las fluctuaciones de precios forman patrones triangulares definidos por 3 vértices, estos patrones triangulares la mayoría de las veces
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario