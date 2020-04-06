Trend Sniper Pro EA

Trend Sniper Pro EA - Sistema Institucional de Seguimiento de Tendencias

Símbolo: XAUUSD (Oro) | Timeframe: M15

Trend Sniper Pro EA NO es un sistema peligroso de Cuadrícula, Martingala o Arbitraje de Alta Frecuencia. Es un sofisticado motor de trading algorítmico basado en la probabilidad matemática, el análisis de la profundidad del mercado y una estricta gestión del riesgo institucional.

Creemos en un principio básico: "In Math We Trust. In Trend We Profit".

💎 La lógica central: "Banquero y Corredor"

A diferencia de los EAs tradicionales que simplemente abren operaciones al azar, Trend Sniper Pro utiliza un Mecanismo de Ejecución Dual patentado diseñado para equilibrar los ingresos constantes con un potencial de crecimiento masivo:

  1. El Banquero (Generación de Ingresos):

    • Asegura beneficios básicos rápidamente a niveles ATR optimizados.

    • Asegura que la cuenta crezca de forma constante "acumulando" ganancias tempranas, suavizando la curva de equidad.

  2. El corredor (acumulación de riqueza):

    • Una vez que la operación es segura, la posición Runner activa un Smart Trailing Stop.

    • Recorre la tendencia principal hasta que se agota el impulso, capturando enormes ratios R:R (Recompensa-Riesgo) durante las rupturas fuertes.

🛡️ Gestión del riesgo sin concesiones

La seguridad es nuestra prioridad número 1. Este EA está construido para proteger su capital primero, y luego hacerlo crecer.

  • NO Martingala: Nunca doblamos las operaciones perdedoras.

  • NO Grid: No mantenemos pérdidas flotantes tóxicas con la esperanza de una reversión.

  • Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss fijo enviado al servidor del broker inmediatamente.

  • ✅ Filtro de Volatilidad Inteligente: El EA detecta los mercados de bajo volumen "picado" (zonas que van) y hace una pausa en el comercio para evitar detracciones innecesarias.

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M15

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Standard (Spread bajo es mejor).

  • Depósito Mínimo: $500 (para 0.01 lotes).

  • VPS: Altamente recomendado para operación 24/7.

🔧 Guía de Parámetros

  • Factor_de_crecimiento_del_capital: Auto Money Management. (Mayor valor = Menor Riesgo).

  • Tamaño_lote_fijo: Establecer > 0 para utilizar lotes fijos.

  • Smart_Liquidity_Exit: (Verdadero/Falso) Habilita la lógica de salida avanzada basada en las mechas de la acción del precio.

📩 Soporte al cliente y Setfiles

Importante: Después de comprar o alquilar, por favor envíeme un Mensaje Privado. Le enviaré los archivos .set optimizados utilizados en nuestras señales en vivo y le guiaré a través de la instalación.

📢 Hoja de ruta del producto: El Ecosistema

Estamos construyendo un ecosistema de trading completo para traders profesionales.

  • Trend Sniper Pro (Actual): Domina los mercados de Momentum y Tendencias fuertes.

  • Oscillation Hunter (Próximamente): Actualmente estamos finalizando nuestro EA especializado en Reversión a la Media, diseñado para manejar mercados laterales y oscilantes.

Siguiendo mi perfil, con el tiempo tendrá acceso a una completa cartera "All-Weather" que cubre todas las condiciones del mercado. Estén atentos!


