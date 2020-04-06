Signal King Simple EA

👑 Signal King EA: Domina el mercado con precisión

Cansado de complejas estrategias de trading y resultados inconsistentes? ElSimple EA (Asesor Experto) deSignal King es su nuevo centro de mando para el trading automatizado, meticulosamente diseñado para una ejecución de alto rendimiento en el volátil mercado del Oro (XAUUSD).

Esto no es sólo otro robot de comercio. Es un sistema calculado y autoajustable que detecta puntos de entrada de alta probabilidad utilizando un refinadoindicador Signal King, reforzado por factores cruciales de confirmación de impulso, volatilidad y volumen. Olvídese de métodos arriesgados y anticuados: el EA Signal King opera con un estricto y avanzado enfoque de gestión monetaria, alejándose de las peligrosas estrategias Martingala y Cuadrícula.

🚀 Ventajas clave que experimentará:



Enfoque en el Mercado del Oro: Pre-optimizado y listo para usar para el marco temporal M5 (5 minutos) en su gráfico del Oro, permitiéndole capturar movimientos de alta frecuencia en uno de los activos más dinámicos del mundo. Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Gestión Inteligente y Segura del Dinero: Utiliza un sistema dinámico de tamaño de lote basado en probabilidades. El EA escala automáticamente el tamaño de la operación en función de la fuerza de la señal detectada, maximizando el potencial de beneficios en las configuraciones fuertes y protegiendo el capital en las más débiles.

Protección Trailing Avanzada: Incluye un Trailing Stop inteligente basado en ATR que sólo se activa después de que su operación tenga beneficios significativos, bloqueando de forma segura las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Seguridad de capital inquebrantable: Cuenta con una función de Corte de Pérdidas Diario , que actúa como una red de seguridad integrada para limitar sus pérdidas y preservar su capital de negociación, asegurando que nunca sobre-exponga su cuenta.

Estrategia sin aristas ni cuadrículas: Opera de forma responsable con una estrategia sencilla basada en inversiones y continuaciones de tendencia, lo que garantiza un riesgo transparente y gestionable.

⚙️ Parámetros listos para usar (optimizados para Gold M5):



El EA Signal King está diseñado para la simplicidad y el poder. Simplemente conéctelo a su gráfico Oro M5, y estará listo para ejecutar operaciones. Sin embargo, usted mantiene el control total a través de las siguientes entradas personalizables:

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital que desea arriesgar por operación (por ejemplo, establezca 1,0 para un riesgo del 1%). Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Tamaño de Lote Fijo (Se utiliza si el Porcentaje de Riesgo está desactivado).

StartHour / EndHour: Defina su ventana de negociación diaria preferida para evitar horas de mercado no óptimas.

ATRPeriod / ATRThreshold: Controla el filtro de volatilidad del EA para asegurar que sólo opera en condiciones activas de mercado.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establezca un filtro de tendencia a largo plazo (Predeterminado: EMA de 150 periodos en Diario) para un sesgo direccional.

Porcentaje de Corte de Pérdida Diario : Su máxima reducción de capital aceptable para el día.

ST_ATRMultiplier / ST_ATRPeriod: Los ajustes básicos para el sistema de entrada patentado basado en Signal King.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Personaliza la distancia del trailing stop para una protección efectiva de los beneficios.

ATR_Profit_Multiplier : El multiplicador que determina el nivel de beneficio (en unidades ATR) necesario para activar el Trailing Stop.

DayRange: El periodo de retroceso (en días) utilizado para calcular el objetivo de Take Profit basado en la volatilidad media diaria.

Deje de perder el tiempo analizando gráficos y cuestionando sus entradas.

ElEA Signal King le ofrece la disciplina, la lógica avanzada y la protección de capital necesarias para navegar por el mercado del oro con confianza.

Descargue el EA Signal King hoy mismo y empiece a operar como un rey.