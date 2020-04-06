Oscillator Dominator Pro EA

Experimente la próxima evolución del trading en metales preciosos con el EA Oscillator Dominator Pro. Este Asesor Experto está diseñado específicamente para conquistar el mercado del oro, combinando osciladores matemáticos avanzados con filtros de tendencia inteligentes para capturar movimientos precisos con precisión quirúrgica.

¿Por qué elegir Oscillator Dominator Pro?

El Oscilador Dominator Pro no es sólo otro bot automatizado; es un sofisticado compañero de operaciones diseñado para la estabilidad y el crecimiento constante. Al utilizar el sistema RSIOMA (RSI de Media Móvil), filtra el ruido del mercado, asegurando que sólo entre en operaciones con la mayor probabilidad de éxito.

  • Precision Gold Trading: Específicamente optimizado para el marco temporal M5 del XAUUSD (Oro), capturando las tendencias intradía de forma efectiva.

  • Seguridad ante todo: Estrictamente sin Martingala y sin técnicas de Cuadrícula. Cada operación se gestiona con lógica y disciplina, protegiendo su capital de riesgos explosivos.

  • Baja Barrera de Entrada: Perfectamente adaptado para las cuentas Exness Cent con un capital inicial de sólo 100 dólares.

  • Rendimiento probado: Alcanza un impresionante Profit Factor de 1,84 con una reducción máxima controlada de aproximadamente el 23%, ofreciendo una relación riesgo-recompensa equilibrada.

  • Gestión inteligente del riesgo: Incorpora un sistema Daily Cut Loss y un dimensionamiento de lotes basado en probabilidades para mantener su cuenta a salvo incluso durante las volátiles oscilaciones del mercado.

¿NECESITA AYUDA?

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración, no dudes en contactarme directamente.

📥 Envíame un mensaje aquí: https: //www.mql5.com/en/users/andrimaul


Potentes características y parámetros

El EA viene con un conjunto completo de entradas que permiten una personalización profunda, aunque ya está "Ready-to-Trade" para Gold:

  • Porcentaje de riesgo: Escala automáticamente su posición basándose en la equidad de su cuenta para un compuesto consistente.

  • Porcentaje de pérdida diaria: Su red de seguridad definitiva; el EA deja de operar si se alcanza un porcentaje específico de su saldo diario.

  • EMA_Timeframe & EMAPeriod: Un filtro de tendencia de alto nivel (por defecto Diario) para asegurar que el EA sólo opera en la dirección del impulso a largo plazo.

  • RSIOMA & Ma_RSIOMA: El "motor" central que identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa con medias móviles suavizadas.

  • ATR_Trailing_Multiplier: Un trailing stop inteligente que se mueve en función de la volatilidad del mercado, bloqueando los beneficios al tiempo que da a la operación espacio para respirar.

  • ATRThreshold: Un filtro de volatilidad que evita que el EA entre en mercados "muertos" donde no hay movimiento.

  • RangoDía: Calcula el movimiento medio de los últimos días para establecer niveles de Take Profit realistas y alcanzables.

¡Empiece hoy mismo!

El Oscilador Dominator Pro está listo para usar. Simplemente conéctelo a su gráfico M5 Gold y deje que el algoritmo haga el trabajo pesado.

Optimizado para Exness:

Para obtener los mejores resultados con las optimizaciones preestablecidas, recomendamos utilizar una cuenta Exness Cent.

👉 Registre su cuenta Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Nota: Si utiliza otros brokers, recomendamos ejecutar una optimización en el Porcentaje de Riesgo (Inicio: 0,1, Paso: 0,1, Stop: 10) para que coincida con el spread y la liquidez específicos de su broker.

¡Descargue Oscillator Dominator Pro EA ahora y domine el mercado del Oro con una automatización de nivel profesional!


