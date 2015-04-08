EMA high level indicatorMT5
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
INDICATOR GEN (EMA HIGH LEVEL)
Desarrollador: eggii77
Descripción General
GEN EMA High Level Ultimate es un sofisticado sistema de trading híbrido para MetaTrader 5 (MT5) que combina la velocidad de la Media Móvil Exponencial (EMA ) con la fiabilidad de un filtro de tendencia basado en la volatilidad(SuperTrend). Este indicador está diseñado para filtrar el "ruido" del mercado utilizando un algoritmo de confirmación múltiple: Tendencia primaria (EMA), Guardia de tendencia (SuperTrend), Momento (RSI) y Fuerza de tendencia (ADX).
Su característica más destacada es el Smart Fusion Dashboard, que proporciona el estado del mercado al instante, y un sistema de notificación inteligente que calcula automáticamente los niveles ideales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en función de la volatilidad actual del mercado (ATR).
Características principales
- Estrategia de tendencia de doble capa:
- Detección de la pendiente de la EMA: Detecta cambios de tendencia basados en la pendiente de la línea EMA. La línea y las velas cambian automáticamente de color (lima para alcista, rojo para bajista, plata para lateral).
- SuperTrend Guard: Actúa como un filtro de seguridad. Las señales de COMPRA sólo aparecen si el precio está por encima de la línea SuperTrend, y las señales de VENTA sólo si está por debajo.
- Filtros inteligentes de Momentum:
- Filtro RSI: Evita entradas cuando el mercado está Sobrecomprado o Sobrevendido.
- Filtro ADX: Asegura que sólo entre en el mercado cuando la tendencia tiene suficiente fuerza (por encima de un mínimo definido), evitando mercados agitados.
- Gestión del tiempo: El filtro de sesión incorporado le permite restringir las señales a horas de negociación específicas (por ejemplo, las sesiones de Londres o Nueva York).
- Notificaciones inteligentes con TP/SL automáticos: Cuando aparece una señal, el indicador no sólo le avisa, sino que también calcula y muestra los precios TP1, TP2 y SL sugeridos en función del ATR directamente en el mensaje de notificación (Pop-up, Mobile Push, Email).
- Panel Visual Informativo: Muestra datos en tiempo real en el gráfico:
- Valor actual de la EMA.
- Estado de "Guardia" (Alcista / Bajista).
- Nivel "Safe SL" (Trailing Stop).
- Fuerza de la tendencia ADX (Fuerte/Extrema/Lateral).
Parámetros de entrada
1. Estrategia Principal (EMA)
- Periodo EMA: Periodo de cálculo para la línea de tendencia principal.
- Método EMA y Precio: Método de cálculo de la EMA y precio aplicado (Cierre, Apertura, etc.).
2. Protección de Tendencia (SuperTrend)
- ¿Usar filtro SuperTrend?: Activar/desactivar el filtro SuperTrend.
- Periodo ATR SuperTrend: Periodo ATR para el cálculo de la volatilidad SuperTrend.
- Multiplicador SuperTrend: Distancia de la línea SuperTrend respecto al precio (sensibilidad).
3. Filtros (RSI + ADX)
- ¿Usar Filtro Lógico?: Habilita los filtros RSI y ADX para obtener señales más precisas.
- Niveles RSI: Límite superior (Sobrecompra) e inferior (Sobreventa) para filtrar la entrada.
- Potencia Mínima ADX: Fuerza de tendencia mínima (normalmente 20-25) requerida para una señal válida.
4. Filtro temporal y objetivos inteligentes
- Usar Filtro de Tiempo: Restringe las señales a horas específicas.
- Hora de inicio/fin: Hora de inicio y fin de la sesión de negociación.
- Ratio TP 1 & TP 2: Ratio multiplicador ATR para calcular los objetivos de beneficios en las notificaciones.
5. Visual & Dashboard
- Colorear Velas: Colorea las velas según la tendencia de la EMA.
- Mostrar panel de control: Mostrar el panel de información en el gráfico.
- Notificaciones: Opciones para Alertas emergentes, Push móvil, Email y Sonido.
Lógica de Señales
- Señal de COMPRA (Flecha Azul):
- La pendiente de la EMA gira al alza (Positivo).
- El precio está por encima de la línea de SuperTendencia (Guardia alcista).
- El RSI se encuentra en la zona segura (entre los niveles 30 y 70).
- ADX está por encima del nivel mínimo (Tendencia Fuerte).
- Señal de VENTA (Flecha roja):
- La pendiente de la EMA gira a la baja (Negativa).
- El precio está por debajo de la línea de SuperTendencia (Guardia Bajista).
- El RSI se encuentra en la zona de seguridad.
- ADX está por encima del nivel mínimo.
Uso
- Confirmación Visual: Observe los colores de las velas y la línea EMA. Verde/Cal indica una zona de Compra, Rojo indica una zona de Venta.
- Entrada: Entre en el mercado sólo cuando aparezca una Flecha de Señal válida y confirmada.
- Salida y Gestión del Riesgo: Utilice los niveles TP1 / TP2 proporcionados en la notificación de alerta como objetivos. Utilice la línea SuperTrend o el nivel "Safe SL" del panel como Trailing Stop manual.