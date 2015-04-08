EMA high level indicatorMT5

INDICATOR GEN (EMA HIGH LEVEL) Desarrollador: eggii77

Descripción General

GEN EMA High Level Ultimate es un sofisticado sistema de trading híbrido para MetaTrader 5 (MT5) que combina la velocidad de la Media Móvil Exponencial (EMA ) con la fiabilidad de un filtro de tendencia basado en la volatilidad(SuperTrend). Este indicador está diseñado para filtrar el "ruido" del mercado utilizando un algoritmo de confirmación múltiple: Tendencia primaria (EMA), Guardia de tendencia (SuperTrend), Momento (RSI) y Fuerza de tendencia (ADX).

Su característica más destacada es el Smart Fusion Dashboard, que proporciona el estado del mercado al instante, y un sistema de notificación inteligente que calcula automáticamente los niveles ideales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en función de la volatilidad actual del mercado (ATR).

Características principales

Estrategia de tendencia de doble capa : Detección de la pendiente de la EMA: Detecta cambios de tendencia basados en la pendiente de la línea EMA. La línea y las velas cambian automáticamente de color (lima para alcista, rojo para bajista, plata para lateral). SuperTrend Guard: Actúa como un filtro de seguridad. Las señales de COMPRA sólo aparecen si el precio está por encima de la línea SuperTrend, y las señales de VENTA sólo si está por debajo.

: Filtros inteligentes de Momentum : Filtro RSI: Evita entradas cuando el mercado está Sobrecomprado o Sobrevendido. Filtro ADX: Asegura que sólo entre en el mercado cuando la tendencia tiene suficiente fuerza (por encima de un mínimo definido), evitando mercados agitados.

: Gestión del tiempo: El filtro de sesión incorporado le permite restringir las señales a horas de negociación específicas (por ejemplo, las sesiones de Londres o Nueva York).

El filtro de sesión incorporado le permite restringir las señales a horas de negociación específicas (por ejemplo, las sesiones de Londres o Nueva York). Notificaciones inteligentes con TP/SL automáticos : Cuando aparece una señal, el indicador no sólo le avisa, sino que también calcula y muestra los precios TP1, TP2 y SL sugeridos en función del ATR directamente en el mensaje de notificación (Pop-up, Mobile Push, Email).

: Cuando aparece una señal, el indicador no sólo le avisa, sino que también calcula y muestra los precios sugeridos en función del ATR directamente en el mensaje de notificación (Pop-up, Mobile Push, Email). Panel Visual Informativo: Muestra datos en tiempo real en el gráfico: Valor actual de la EMA. Estado de "Guardia" (Alcista / Bajista). Nivel "Safe SL" (Trailing Stop). Fuerza de la tendencia ADX (Fuerte/Extrema/Lateral).

Muestra datos en tiempo real en el gráfico:

Parámetros de entrada

1. Estrategia Principal (EMA)

Periodo EMA: Periodo de cálculo para la línea de tendencia principal.

Periodo de cálculo para la línea de tendencia principal. Método EMA y Precio: Método de cálculo de la EMA y precio aplicado (Cierre, Apertura, etc.).

2. Protección de Tendencia (SuperTrend)

¿Usar filtro SuperTrend?: Activar/desactivar el filtro SuperTrend.

Activar/desactivar el filtro SuperTrend. Periodo ATR SuperTrend: Periodo ATR para el cálculo de la volatilidad SuperTrend.

Periodo ATR para el cálculo de la volatilidad SuperTrend. Multiplicador SuperTrend: Distancia de la línea SuperTrend respecto al precio (sensibilidad).

3. Filtros (RSI + ADX)

¿Usar Filtro Lógico?: Habilita los filtros RSI y ADX para obtener señales más precisas.

Habilita los filtros RSI y ADX para obtener señales más precisas. Niveles RSI: Límite superior (Sobrecompra) e inferior (Sobreventa) para filtrar la entrada.

Límite superior (Sobrecompra) e inferior (Sobreventa) para filtrar la entrada. Potencia Mínima ADX: Fuerza de tendencia mínima (normalmente 20-25) requerida para una señal válida.

4. Filtro temporal y objetivos inteligentes

Usar Filtro de Tiempo: Restringe las señales a horas específicas.

Restringe las señales a horas específicas. Hora de inicio/fin : Hora de inicio y fin de la sesión de negociación.

: Hora de inicio y fin de la sesión de negociación. Ratio TP 1 & TP 2: Ratio multiplicador ATR para calcular los objetivos de beneficios en las notificaciones.

5. Visual & Dashboard

Colorear Velas: Colorea las velas según la tendencia de la EMA.

Colorea las velas según la tendencia de la EMA. Mostrar panel de control: Mostrar el panel de información en el gráfico.

Mostrar el panel de información en el gráfico. Notificaciones: Opciones para Alertas emergentes, Push móvil, Email y Sonido.

Lógica de Señales

Señal de COMPRA (Flecha Azul) : La pendiente de la EMA gira al alza (Positivo). El precio está por encima de la línea de SuperTendencia (Guardia alcista). El RSI se encuentra en la zona segura (entre los niveles 30 y 70). ADX está por encima del nivel mínimo (Tendencia Fuerte).

: Señal de VENTA (Flecha roja) : La pendiente de la EMA gira a la baja (Negativa). El precio está por debajo de la línea de SuperTendencia (Guardia Bajista). El RSI se encuentra en la zona de seguridad. ADX está por encima del nivel mínimo.

:

Uso