Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini

¿Pierde demasiado tiempo solo buscando patrones en el gráfico?

  • Deslizar la pantalla una y otra vez para encontrar una formación específica puede ser agotador.
  • Cuando finalmente la encuentra, al cambiar a una temporalidad inferior, a menudo pierde la ubicación exacta.
  • Incluso un simple zoom (acercar o alejar) puede hacer que pierda de vista el punto exacto de la acción del precio que intentaba analizar.

Con esta herramienta, usted puede:

  • Desplazarse por el historial de gráficos de forma automática y a alta velocidad para una búsqueda eficiente.

  • Acceder instantáneamente al punto de tiempo deseado, sin importar cuánto mueva el gráfico.

  • Reproducir el movimiento del precio histórico para vivir una experiencia de trading realista.

La optimización del análisis y la repetición de simulaciones de trading elevarán drásticamente sus habilidades como trader.

Descripción del producto

Esta es una versión de prueba gratuita de 7 días de Chart Auto Flow Focus Edition.
Es una potente herramienta híbrida exclusiva para MT4 que integra completamente "Chart Auto Flow", diseñado para maximizar la eficiencia en la búsqueda de gráficos y el trading simulado, con "Focus Time Line", que eleva la precisión del análisis.

  1. Reproducción y rebobinado de gráficos con velocidad variable
    Revise el price action con reproducción rápida o realice simulaciones de trading con reproducción lenta.

  2. Enfoque instantáneo en puntos temporales (Soporta desplazamiento secuencial entre múltiples puntos)
    Desplácese a cualquier posición en el tiempo al instante, permitiéndole revisar gráficos de forma eficiente sin perder sus puntos de análisis.

  3. Sincronización de múltiples gráficos en un punto temporal específico
    Sincronice varios gráficos al mismo tiempo, facilitando enormemente el análisis multi-temporal (MTF).

Disponible para todos los instrumentos financieros, como Forex, acciones, oro y criptomonedas. Ideal para quienes desean optimizar la revisión de movimientos históricos, detección de patrones, validación de estrategias y simulaciones de trading.

Limitaciones de la versión de prueba

  • Limitado a un único uso de 7 días por persona.
  • Una vez finalizado el periodo de 7 días, no podrá utilizarse aunque se reinstale. Puede descargar actualizaciones tantas veces como desee durante el periodo de prueba activo.
  • Solo se puede utilizar con el primer bróker donde se realizó la instalación inicial.
  • Existe un límite de uso para cada función. Si alcanza el límite, simplemente reinicie el EA para continuar usándolo.
  • En el modo MultiLines, solo se pueden crear 3 FocusTimeLines (100 en la versión de pago).

Estas limitaciones son exclusivas de la versión de prueba. Le invitamos a adquirir la versión de pago para disfrutar de acceso ilimitado.

Chart Auto Flow Focus Edition MT4
https://www.mql5.com/es/market/product/159292

Características y beneficios

  • Reproducción y rebobinado a velocidad variable
    Controle el movimiento del gráfico libremente con un rango de velocidad de 50ms a 10 minutos.

  • Enfoque instantáneo en puntos de tiempo clave
    Salte instantáneamente a cualquier tiempo. La posición de enfoque puede cambiar entre el borde derecho, centro e izquierdo de la pantalla.
    En el Mode:SnglSync, puede seleccionar qué gráficos desea sincronizar para el desplazamiento simultáneo.
    El desplazamiento se aplica a los gráficos visibles en el área de trabajo; los gráficos que estén minimizados o no visibles quedarán excluidos de la sincronización.

  • Operación intuitiva
    Pausa, reanudación, ajuste de velocidad y desplazamiento de velas se controlan mediante botones.

  • Compatible con todos los marcos de tiempo e instrumentos financieros
    Útil para day trading, swing trading y análisis a largo plazo.

Imagen de operación

Botón/Etiqueta Función Descripción
Pause / Restart Pausa / Reanudar Control de la reproducción del gráfico
Reset Restablecer velocidad y desplazamiento de velas Reset Speed:1s, Bar:1 (restablecer)
Slow / Fast Ajustar velocidad Ajuste libre de 50ms a 10min
Bar+ / Bar- Ajustar desplazamiento de velas Ajustable de 1 a 480 barras
Past / Future Cambiar dirección Alternar reproducción hacia adelante/atrás
Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidad y desplazamiento actuales Comprobar configuración actual
FocusTimeLine Establecer punto de enfoque Establecer tiempo de enfoque deseado
Position Cambiar posición de visualización Cambiar entre borde derecho, centro, borde izquierdo
Focus Mover enfoque Saltar instantáneamente al punto de enfoque
END Salir del programa -

Configuración

  1. Inicie sesión en MT4, busque este producto en el Market, haga clic en “Comprar” y “Descargar” para instalar automáticamente.

  2. Aparecerá en Navegador → Asesores Expertos → Market.

  3. Arrastre al gráfico o haga doble clic para agregarlo.

Entorno recomendado

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 núcleos / 8 hilos)

  • Memoria: 8GB

※Debería funcionar también en Mac y otros entornos, pero no se ha probado, así que pruébelo bajo su propio riesgo.

Declaración de riesgos

Este producto no incluye funciones de trading, por lo que no hay riesgo financiero.


Productos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilidades
Constructor es una herramienta conveniente para crear, (construir estrategias) probar y aplicar estrategias e ideas de negociación, así como probar y utilizar indicadores separados y sus grupos. Constructor incluye módulos de apertura, cierre, seguimiento de operaciones, promediación y recuperación, así como varias opciones de negociación con y sin promediación y martingala. Puede conectar hasta 10 indicadores externos diferentes. Encontrará las instrucciones detalladas en el archivo pdf adjunto
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
VANEXIO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTAR LAS INVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON BENEFICIOS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Indicadores
El indicador RSI Candle Signal cambiará el color de las barras cuando se alcancen los niveles de sobrecompra o sobreventa establecidos. Cómo utilizar la señal de vela del RSI Tendencia alcista/tendencia bajista - El RSI puede utilizarse para detectar mercados en tendencia. Por ejemplo, el RSI puede permanecer por encima de la línea media 50 en una tendencia alcista. Máximos y mínimos : el RSI puede ayudar a identificar los máximos en torno a las lecturas de sobrecompra (normalmente por encima d
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Rounding Levels RSI Trade
Dmitriy Epshteyn
4 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Niveles de Redondeo RSI Trade" opera con el indicador RSI, utilizando un filtro como nivel de precio redondo que la vela debe cruzar al mismo tiempo que el nivel del indicador RSI. Ajustes del Asesor Experto: Indicador RSI: RSI_Period = 14; periodo del indicador utilizado RSI_Shift = 1; número de la vela del gráfico seleccionado, de la cual el Asesor Experto toma la señal, 0 - orientado en la barra actual (no recomendado) 1 - orientado en la barra anterior y así sucesivamente
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indicadores
MIRA LA SIGUIENTE ESTRATEGIA CON ESTE INDICADOR. Triple RSI es una herramienta que utiliza el clásico RSI, pero en varios períodos de tiempo para encontrar reversiones del mercado.    1.  ️ Idea detrás del indicador y su estrategia: En el trading, ya sea Forex o cualquier otro activo, lo ideal es mantenerlo simple, cuanto más simple, mejor . La estrategia triple RSI es una de las estrategias simples que buscan retornos de mercado. En nuestra experiencia, donde siempre hay más dinero p
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina la dirección y las inversiones de precio alrededor de la línea de equilibrio. El indicador muestra movimientos ondulatorios y aumentos repentinos de tendencias. Da recomendaciones sobre dónde seguir al comerciante y le ayuda a seguir la estrategia comercial. Es una adición a una estrategia intradiaria o de mediano plazo. Casi todos los parámetros se seleccionan para cada período de tiempo y cambian automáticamente; el único parámetro para el ajuste manual es
FREE
Buy Sell Bands
Yuriy Kuzmin
Utilidades
Asesor para la negociación manual y automática en las líneas de tendencia del indicador de las Bandas de Bollinger. El Asesor Experto traza líneas de tendencia a partir de la banda media para un número determinado de velas. Usted puede estar interesado en mis otros productos: https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller Comments are welcome!  Recommended Broker . ¡Este Asesor Experto está disponible sólo en el sitio web MQL5! Opciones: Magic Number es un número mágico. Profit - tomar ganancias
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indicadores
Este indicador identifica los patrones armónicos más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios / Free MT5 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede proporcionar
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Indicador Multi Divergencia para MT4 - Guía del usuario Introducción Visión general del Indicador Multi Divergencia y sus capacidades para identificar divergencias a través de múltiples indicadores. Importancia de la detección de divergencias para mejorar las estrategias de trading y la toma de decisiones. Lista de Indicadores RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Características de los indicadores Selección de indicadores: Cómo activar/desactivar in
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Utilidades
Stop controlador es una utilidad que supervisa que las órdenes tienen órdenes de stop establecidas y el nivel de reducción o ganancia. Las órdenes stop pueden establecerse como personalizadas o calculadas. También puede acompañar órdenes de mercado. La función de acompañamiento es la siguiente: la utilidad realiza un seguimiento de los objetivos intermedios entre el precio de apertura y el Take Profit y cierra parcialmente las operaciones, al tiempo que mueve el Stop Loss al nivel del objetivo a
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Night Scalper EA Lite es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y tiene la opción de utilizar el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5, pero también funcionará en AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y probablemente muchos más. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema y una baja propagación y co
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Brute Force Trader USDCHF
Sanjoy Banerjee
Asesores Expertos
Precio de introducción por un mes Brute Force Trader está especialmente diseñado para encontrar el mejor punto de entrada y salida con los indicadores regulares probados y comprobados. El EA analizará automáticamente el mercado y seguirá las tendencias con los puntos de entrada y salida correctos. Desde el marco de tiempo que está utilizando es de 30 minutos, las posibilidades de que usted está atascado en un largo comercio es muy baja. Aunque no utiliza stoploss, tiene una estrategia de sal
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Fx BFP Pivot Points
Maged Ait Abbi
5 (6)
Indicadores
Una estrategia de puntos pivote de Forex podría ser el mejor amigo de un operador en lo que respecta a la identificación de niveles para desarrollar un sesgo, colocar stops e identificar posibles objetivos de beneficios para una operación. Los puntos pivote han sido un recurso para los operadores durante décadas. La base de los puntos pivote es que el precio a menudo se moverá en relación con un límite anterior, y a menos que una fuerza externa haga que el precio lo haga, el precio debe deteners
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Otros productos de este autor
Chart Auto Flow Focus Edition Mini
Gakko Takahashi
Utilidades
¿Pierde demasiado tiempo solo buscando patrones en el gráfico? Deslizar la pantalla una y otra vez para encontrar una formación específica puede ser agotador. Cuando finalmente la encuentra, al cambiar a una temporalidad inferior, a menudo pierde la ubicación exacta. Incluso un simple zoom (acercar o alejar) puede hacer que pierda de vista el punto exacto de la acción del precio que intentaba analizar. Con esta herramienta, usted puede: Desplazarse por el historial de gráficos de forma automátic
FREE
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Utilidades
Chart Auto Flow es una herramienta EA para MT5 que permite a los traders: Reproducir automáticamente gráficos (avance) Reproducción inversa (retroceso) Revisar gráficos rápidamente e identificar patrones Practicar estrategias de trading en cámara lenta y probar métodos Compatible con Forex, acciones, oro, criptomonedas y todos los instrumentos, en todos los intervalos de tiempo (M1–MN). Ideal para traders que quieran revisar eficientemente gráficos históricos, detectar patrones, realizar análisi
FREE
Focus Time Line Mini
Gakko Takahashi
Utilidades
Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. Enfoque con alta precisión el punto de tiempo deseado, no solo en un gráfico individual, sino sincronizando varios a la vez. Elimine el "estrés de búsqueda" y lleve su precisión de análisis al límite. Una herram
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Gakko Takahashi
Utilidades
¿Pierde demasiado tiempo solo buscando patrones en el gráfico? Deslizar la pantalla una y otra vez para encontrar una formación específica puede ser agotador. Cuando finalmente la encuentra, al cambiar a una temporalidad inferior, a menudo pierde la ubicación exacta. Incluso un simple zoom (acercar o alejar) puede hacer que pierda de vista el punto exacto de la acción del precio que intentaba analizar. Con esta herramienta, usted puede: Desplazarse por el historial de gráficos de forma automátic
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Utilidades
Chart Auto Flow es una herramienta EA para MT5 que permite a los traders: Reproducir automáticamente gráficos (avance) Reproducción inversa (retroceso) Revisar gráficos rápidamente e identificar patrones Practicar estrategias de trading en cámara lenta y probar métodos Compatible con Forex, acciones, oro, criptomonedas y todos los instrumentos, en todos los intervalos de tiempo (M1–MN). Ideal para traders que quieran revisar eficientemente gráficos históricos, detectar patrones, realizar análisi
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Utilidades
Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal. ¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior? Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo. Enfoque con alta precisión el punto de tiempo deseado, no solo en un gráfico individual, sino sincronizando varios a la vez. Elimine el "estrés de búsqueda" y lleve su precisión de análisis al límite. Una herram
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Utilidades
¿Pierde demasiado tiempo solo buscando patrones en el gráfico? Deslizar la pantalla una y otra vez para encontrar una formación específica puede ser agotador. Cuando finalmente la encuentra, al cambiar a una temporalidad inferior, a menudo pierde la ubicación exacta. Incluso un simple zoom (acercar o alejar) puede hacer que pierda de vista el punto exacto de la acción del precio que intentaba analizar. Con esta herramienta, usted puede: Desplazarse por el historial de gráficos de forma automátic
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario