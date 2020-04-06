Imperial EA mt5
- Asesores Expertos
- Kylian Karl Begue
- Versión: 1.1
🇪🇸 Español
Parámetros de funcionamiento
Par operado: EURUSD
Marco temporal: libre (compatible con todos los timeframes)
Apalancamiento:
Mínimo: 1:30
Recomendado: 1:500
Capital requerido
Capital mínimo: 200 USD
Capital recomendado: 1.000 USD
Capital óptimo: superior a 5.000 USD
⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE
El trading en los mercados financieros conlleva riesgos significativos.
Al utilizar este Expert Advisor, usted reconoce y acepta plenamente el riesgo de pérdida de capital.
Este EA fue desarrollado para funcionar en condiciones de mercado inciertas.
Por lo tanto, su rendimiento es inestable y no está garantizado.
⚠️ No se recomienda el uso de este EA en trading real.
