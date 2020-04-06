Imperial EA mt5

🇪🇸 Español

Parámetros de funcionamiento

Par operado: EURUSD

Marco temporal: libre (compatible con todos los timeframes)

Apalancamiento:

Mínimo: 1:30

Recomendado: 1:500

Capital requerido

Capital mínimo: 200 USD

Capital recomendado: 1.000 USD

Capital óptimo: superior a 5.000 USD

⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE

El trading en los mercados financieros conlleva riesgos significativos.

Al utilizar este Expert Advisor, usted reconoce y acepta plenamente el riesgo de pérdida de capital.

Este EA fue desarrollado para funcionar en condiciones de mercado inciertas.

Por lo tanto, su rendimiento es inestable y no está garantizado.

⚠️ No se recomienda el uso de este EA en trading real.

Para quienes realmente quieren ganar dinero, simplemente escriban “ImperialX” en la barra de búsqueda del Market o contáctenos.

Si esta experiencia gratuita le ha sido útil, no dude en dejar una reseña: esto ayuda a mejorar su visibilidad.

https://imperiumtrading-ai.vercel.app/