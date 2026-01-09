FX Zilla II

Señal Demo >>> CLICK aquí (estoy negociando toda la serie "FX Zilla" en esta señal).

$100, el valor de la estrategia completa es actualmente de $400, por lo que el precio se divide ($400/4 = S100), el precio aumentará con el tiempo.

La serie " FX Zilla" utiliza Price Action para las entradas en el M15, un sistema único compartido SL y TP se implementa en el algoritmo, la serie "FX Zilla" es un poco áspera cuando se trata de comercio, pero puede estar seguro de que es mejor que la martingala.

La estrategia está codificada en 4 EA's, debido a la complejidad y también para evitar que las operaciones se cubran entre sí lo que hace que la estrategia de cesta sea inútil. Estoy teniendo esto en cuenta al fijar el precio de la EA, es por eso que el precio de la estrategia se divide por 4. Una vez que el valor de la estrategia llegar a $ 1000, cada EA tendrá un precio de $ 250.

EA está bien en brokers GMT2/3, NO BROKERS RAROS COMO EXNESS CON TIEMPO DE SERVIDOR ABNORMAL.

Recomendado:

USDCHF, M15, establecer archivo en el comentario # 1.

AUDCHF, M15, archivo de configuración en el comentario # 1. (2 x diferentes archivos cargados en 2 x M15 gráficos).

NZDCHF, M15, archivo de configuración en el comentario #1.

NSDUSD, M15, archivo de configuración en el comentario #1.

AUDUSD, M15, archivo de configuración en el comentario #1.

AUDCAD, M15, establecer archivo en el comentario # 1.

VPS es obligatorio, porque EA utilizar una cesta suave más cerca y un tiempo más cerca de la estrategia y la necesidad de estar en línea 24/7.

Bajo spread ECN cuenta es siempre una buena opción, por favor, elija su corredor sabiamente.

Gestión de riesgos; $ 1000 por 0,01 lote, el comercio de todos los pares en toda la serie. (4 x EA, 23 gráficos).

La serie "FX Zilla" debe negociarse en su propia cuenta;NO NEGOCIE CON OTROS EA EN LA MISMA CUENTA.



Comprar CUALQUIER producto en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.