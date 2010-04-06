AI Stoch Crypto
- Asesores Expertos
- Tran Vinh Vu
- Versión: 28.7
- Activaciones: 10
AI Stoch Crypto es un avanzado sistema de trading basado en IA diseñado específicamente para el mercado de criptomonedas. Utiliza un modelo de aprendizaje automático entrenado en el comportamiento del indicador estocástico para analizar el impulso de los precios y predecir la dirección del mercado a corto plazo en el marco temporal M15. Optimizado para BTCUSD y ETHUSD, el sistema evalúa continuamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa, los ciclos del mercado y los cambios de impulso para generar entradas comerciales precisas y basadas en datos.
Construido para el comercio automatizado, AI Stoch Crypto se adapta a las condiciones cambiantes del mercado aprendiendo de los patrones de precios históricos en lugar de depender de reglas estocásticas fijas. Esto se traduce en señales más inteligentes, la reducción de entradas falsas, y la mejora de la coherencia en entornos volátiles cripto. Ideal para los operadores que buscan una estrategia basada en la IA, impulsada por indicadores y centrada en el comercio de momentum de cripto a corto plazo.
Características
- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual
- Protección estricta de Stop Loss - Preserva el capital con límites de riesgo disciplinados
- Actualizaciones diarias del modelo de IA - Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (necesita una configuración correcta)
- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia
- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor
Requisitos
- Par de operaciones: BTCUSD, ETHUSD
- Marco temporal: M15
- Depósito recomendado: BTCUSD => $2000 por 0.01; ETHUSD => $1000 por 0.1
Configuración
- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para URLs listadas" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITAR los espacios).
- Abra los gráficosBTCUSD y ETHUSD M15 .
- Adjunte el EA a los gráficos.
Backtesting
- El backtesting sólo para saber cómo funciona la EA. No espere el mismo resultado en tiempo real
- En el backtesting está utilizando un modelo incrustado pero en tiempo real descarga y actualiza el modelo diariamente NO utilizando el modo incrustado.