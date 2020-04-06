Gold Flow Trader - Descripción oficial

Gold Flow Trader es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, el control de riesgos y la preservación del capital.

Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando entradas en entornos de alto riesgo.

Su objetivo no es operar todo el tiempo, sino priorizar la calidad de entrada, la estructura técnica y la supervivencia a largo plazo.

Modo de funcionamiento (IMPORTANTE)

👉 Esta versión opera EXCLUSIVAMENTE en posiciones de COMPRA.

El EA no abre operaciones de VENTA en esta versión.

Una versión dedicada a la VENTA está actualmente en desarrollo y será lanzada en el futuro como un producto separado o actualización, manteniendo la misma filosofía de control de riesgo.

Esta decisión se tomó para:

Mantener la estrategia clara y especializada

Reducir el riesgo operativo

Evitar comportamientos conflictivos dentro de las tendencias del mercado del oro

CALENDARIO OPERATIVO (OBLIGATORIO)

👉 Gold Flow Trader fue desarrollado para operar exclusivamente en el marco temporal M3 (3 minutos).

El EA debe utilizarse únicamente en gráficos M3 .

El uso en otros marcos de tiempo no está soportado

Los resultados y el comportamiento fuera de M3 no reflejan el funcionamiento real del sistema

Toda la lógica de entrada, filtros, bloques, trailing y cálculos de Stop Loss fueron específicamente calibrados para M3, teniendo en cuenta la microestructura del Oro y la volatilidad en este intervalo.

APALANCAMIENTO NECESARIO

👉 Este EA fue diseñado para operar con un apalancamiento de 1:1000.

La lógica del tamaño del lote, el uso del margen y los mecanismos de protección internos se construyeron considerando un apalancamiento de 1:1000.

El uso de niveles de apalancamiento más bajos (por ejemplo, 1:500, 1:200, 1:100) puede:

Reducir el tamaño máximo de lote permitido

Rechazar órdenes por falta de margen

Alterar el comportamiento operativo del EA

Para un funcionamiento correcto y previsto, el apalancamiento 1:1000 es obligatorio.

Lógica de negociación

Gold Flow Trader utiliza:

Confirmación de tendencia alcista

Filtros de flujo de mercado

Análisis de volatilidad

Mecanismos inteligentes de bloqueo en condiciones adversas

El sistema evita la negociación cuando detecta:

Diferencial excesivo

Baja volatilidad

Condiciones de mercado cambiantes o inestables

Tendencias desfavorables en plazos superiores

Cada nueva entrada se produce sólo cuando se cumplen TODOS los filtros técnicos y reglas de protección.

Gestión de posiciones

Gold Flow Trader puede mantener más de una posición de COMPRA simultáneamente, siempre que cada nueva operación cumpla plenamente los criterios del sistema.

Las posiciones no lo son:

Basadas en la cuadrícula

Martingala

Sistemas de recuperación de pérdidas

Apilamiento agresivo

Cada operación:

Se abre de forma independiente

Tiene su propio Stop Loss individual

Respeta un retardo mínimo entre entradas

Puede bloquearse automáticamente en caso de pérdida flotante elevada o de racha perdedora

Este enfoque permite flexibilidad durante las tendencias alcistas sin comprometer el control del riesgo.

Características principales

Opera exclusivamente con XAUUSD (Oro)

Estrategia sólo de COMPRA (esta versión)

Marco temporal obligatorio: M3

Lógica basada en tendencias y flujos

Permite múltiples posiciones controladas de COMPRA

Stop Loss y trailing dinámicos basados en el porcentaje del precio del oro

Filtros avanzados para evitar malas condiciones de mercado

Mecanismos de protección incorporados Trailing stop progresivo Bloqueo de nuevas entradas en función de la pérdida flotante Enfriamiento tras rachas perdedoras Protección diaria opcional



Control inteligente de lotes (protección del capital)

Gold Flow Trader fue desarrollado con verdadera preocupación por la seguridad de la cuenta del usuario.

El sistema aplica una regla de tamaño de lote clara y objetiva, adecuada a la volatilidad del Oro.

Regla de asignación de lotes (basada en un apalancamiento de 1:1000)

👉 Por cada 1.000 USD de saldo en la cuenta, se permite hasta 0,02 lotes.

Ejemplos prácticos

1.000 USD → hasta 0,02 lote

2.000 USD → hasta 0,04 lote

5.000 USD → hasta 0,10 lote

10.000 USD → hasta 0,20 lote

25.000 USD → hasta 0,50 lote

Estos valores representan un uso responsable del lote, no un requisito.

Cómo se mantiene el riesgo bajo control

El EA no aumenta automáticamente el tamaño del lote

El usuario selecciona el lote final

Cada vez que se cambia el lote, el sistema se ajusta automáticamente: Stop Loss Trailing Distancia de protección Beneficio mínimo bloqueado Mecanismos de bloqueo basados en pérdidas



Esto garantiza que el riesgo siga siendo proporcional, evitando configuraciones peligrosas.

Gestión de riesgos (transparente)

Incluso con todas las protecciones instaladas:

Pueden producirse pérdidas

Las caídas forman parte del trading

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Gold Flow Trader no promete beneficios ni elimina el riesgo.

Está pensado para operadores que valoran el control, la consistencia y la longevidad, no promesas poco realistas.

Uso recomendado

Utilice tamaños de lote conservadores

Opere con: Un broker fiable Condiciones de spread estables Marco temporal M3 (obligatorio) Apalancamiento 1:1000 (obligatorio)



Aviso final

Gold Flow Trader es un sistema técnico y disciplinado, centrado exclusivamente en operaciones de COMPRA en esta versión.

No pretende "ganar todas las operaciones" y no se basa en atajos arriesgados.

Su objetivo es operar con método, controlar el riesgo y proteger el capital, incluso en condiciones de mercado adversas.