Gold Flow Trader
- Asesores Expertos
- Maicon Rodrigues Reis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Flow Trader - Descripción oficial
Gold Flow Trader es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, el control de riesgos y la preservación del capital.
Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando entradas en entornos de alto riesgo.
Su objetivo no es operar todo el tiempo, sino priorizar la calidad de entrada, la estructura técnica y la supervivencia a largo plazo.
Modo de funcionamiento (IMPORTANTE)
👉 Esta versión opera EXCLUSIVAMENTE en posiciones de COMPRA.
El EA no abre operaciones de VENTA en esta versión.
Una versión dedicada a la VENTA está actualmente en desarrollo y será lanzada en el futuro como un producto separado o actualización, manteniendo la misma filosofía de control de riesgo.
Esta decisión se tomó para:
-
Mantener la estrategia clara y especializada
-
Reducir el riesgo operativo
-
Evitar comportamientos conflictivos dentro de las tendencias del mercado del oro
CALENDARIO OPERATIVO (OBLIGATORIO)
👉 Gold Flow Trader fue desarrollado para operar exclusivamente en el marco temporal M3 (3 minutos).
-
El EA debe utilizarse únicamente en gráficos M3.
-
El uso en otros marcos de tiempo no está soportado
-
Los resultados y el comportamiento fuera de M3 no reflejan el funcionamiento real del sistema
Toda la lógica de entrada, filtros, bloques, trailing y cálculos de Stop Loss fueron específicamente calibrados para M3, teniendo en cuenta la microestructura del Oro y la volatilidad en este intervalo.
APALANCAMIENTO NECESARIO
👉 Este EA fue diseñado para operar con un apalancamiento de 1:1000.
La lógica del tamaño del lote, el uso del margen y los mecanismos de protección internos se construyeron considerando un apalancamiento de 1:1000.
El uso de niveles de apalancamiento más bajos (por ejemplo, 1:500, 1:200, 1:100) puede:
-
Reducir el tamaño máximo de lote permitido
-
Rechazar órdenes por falta de margen
-
Alterar el comportamiento operativo del EA
Para un funcionamiento correcto y previsto, el apalancamiento 1:1000 es obligatorio.
Lógica de negociación
Gold Flow Trader utiliza:
-
Confirmación de tendencia alcista
-
Filtros de flujo de mercado
-
Análisis de volatilidad
-
Mecanismos inteligentes de bloqueo en condiciones adversas
El sistema evita la negociación cuando detecta:
-
Diferencial excesivo
-
Baja volatilidad
-
Condiciones de mercado cambiantes o inestables
-
Tendencias desfavorables en plazos superiores
Cada nueva entrada se produce sólo cuando se cumplen TODOS los filtros técnicos y reglas de protección.
Gestión de posiciones
Gold Flow Trader puede mantener más de una posición de COMPRA simultáneamente, siempre que cada nueva operación cumpla plenamente los criterios del sistema.
Las posiciones no lo son:
-
Basadas en la cuadrícula
-
Martingala
-
Sistemas de recuperación de pérdidas
-
Apilamiento agresivo
Cada operación:
-
Se abre de forma independiente
-
Tiene su propio Stop Loss individual
-
Respeta un retardo mínimo entre entradas
-
Puede bloquearse automáticamente en caso de pérdida flotante elevada o de racha perdedora
Este enfoque permite flexibilidad durante las tendencias alcistas sin comprometer el control del riesgo.
Características principales
-
Opera exclusivamente con XAUUSD (Oro)
-
Estrategia sólo de COMPRA (esta versión)
-
Marco temporal obligatorio: M3
-
Lógica basada en tendencias y flujos
-
Permite múltiples posiciones controladas de COMPRA
-
Stop Loss y trailing dinámicos basados en el porcentaje del precio del oro
-
Filtros avanzados para evitar malas condiciones de mercado
-
Mecanismos de protección incorporados
-
Trailing stop progresivo
-
Bloqueo de nuevas entradas en función de la pérdida flotante
-
Enfriamiento tras rachas perdedoras
-
Protección diaria opcional
-
Control inteligente de lotes (protección del capital)
Gold Flow Trader fue desarrollado con verdadera preocupación por la seguridad de la cuenta del usuario.
El sistema aplica una regla de tamaño de lote clara y objetiva, adecuada a la volatilidad del Oro.
Regla de asignación de lotes (basada en un apalancamiento de 1:1000)
👉 Por cada 1.000 USD de saldo en la cuenta, se permite hasta 0,02 lotes.
Ejemplos prácticos
-
1.000 USD → hasta 0,02 lote
-
2.000 USD → hasta 0,04 lote
-
5.000 USD → hasta 0,10 lote
-
10.000 USD → hasta 0,20 lote
-
25.000 USD → hasta 0,50 lote
Estos valores representan un uso responsable del lote, no un requisito.
Cómo se mantiene el riesgo bajo control
-
El EA no aumenta automáticamente el tamaño del lote
-
El usuario selecciona el lote final
-
Cada vez que se cambia el lote, el sistema se ajusta automáticamente:
-
Stop Loss
-
Trailing
-
Distancia de protección
-
Beneficio mínimo bloqueado
-
Mecanismos de bloqueo basados en pérdidas
-
Esto garantiza que el riesgo siga siendo proporcional, evitando configuraciones peligrosas.
Gestión de riesgos (transparente)
Incluso con todas las protecciones instaladas:
-
Pueden producirse pérdidas
-
Las caídas forman parte del trading
-
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
Gold Flow Trader no promete beneficios ni elimina el riesgo.
Está pensado para operadores que valoran el control, la consistencia y la longevidad, no promesas poco realistas.
Uso recomendado
-
Utilice tamaños de lote conservadores
-
Opere con:
-
Un broker fiable
-
Condiciones de spread estables
-
Marco temporal M3 (obligatorio)
-
Apalancamiento 1:1000 (obligatorio)
-
Aviso final
Gold Flow Trader es un sistema técnico y disciplinado, centrado exclusivamente en operaciones de COMPRA en esta versión.
No pretende "ganar todas las operaciones" y no se basa en atajos arriesgados.
Su objetivo es operar con método, controlar el riesgo y proteger el capital, incluso en condiciones de mercado adversas.