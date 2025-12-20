EURGBP market structure forecaster trend predictor

Hola y bienvenidos alPronosticador de la Estructura del Mercado (MSF), pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa.

Mi nombre esLawrence y soy un ingeniero de software certificado(BS. ingeniería de software), tengo experiencia en el comercio(algo de comercio) que abarca más de6 años y con eso dicho, vamos al grano.

ElMSF ha resultado ser unproyecto muyexitoso, ya que ha sido diseñado para lograr de manera realista excelentes capacidades de predicción de tendencias.

La herramienta ha sido diseñada para ayudar a los operadores apredecir las próximas tendencias y no sólo eso, sino también para ayudar a los operadores a salir de posiciones, ya que les dice laestructura del mercado.

Esta herramientano debe ser utilizada como una señal paraejecutar inmediatamente las operaciones, pero debe ser utilizado como una guía para laconfiguración de posiciones ( entradas) sobre la base de la previsión de la tendencia próxima(80% + precisa) ya que la herramienta ha sido diseñada para tener una excelente capacidad de pronosticar lo que va a suceder, y por lo tanto también se puede utilizar mediante lapreparación de sus salidas de posición ( posición de cierre) para evitar serdetenido o perder susbeneficios en ejecución.

Configuración.

Añada la herramienta al gráfico y ya está.


Nota: evite el pronóstico si no hay fecha y hora, sino sólo la señal pronosticada, porque usted podría no saber cuando se generó el pronóstico por lo tanto usted podría entrar o salir cuando su casi o la herramienta dejó.

cuando el pronóstico no muestra la fecha y la hora, significa que ha añadido la herramienta al gráfico después de que la señal ya se ha generado, por lo tanto, espere a futuros pronósticos.Habilite el correo electrónico, o lanotificación mt5, o la notificación de telegrama para que sele informe cuando se produzca el pronóstico .

#MarketStructure
#MarketStructureTrading
#TrendPredictor
#TrendForecast
#TrendForecasting
#TrendDirection
#TrendAnalysis
#PriceAction
#SmartMoneyConcepts
#SMCTrading
#StructureBreak
#BreakOfStructure
#BOS
#CHoCH
#SupportAndResistance
#SupplyAndDemand


Productos recomendados
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilidades
El Stop Loss Manger - SL Mange Con el Stop Loss Manager por fin podrá dormir tranquilo mientras gestiona eficazmente su riesgo en las operaciones bursátiles. Simplemente establezca sus límites individuales de stop loss y deje que el gestor opere por usted. No vuelva a preocuparse por las pérdidas: ¡el Gestor de Stop Loss se encarga de ello por usted! Obtenga ahora la ayuda definitiva para sus operaciones y maximice sus beneficios con facilidad. Únase hoy mismo a la comunidad de traders de éxito
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Prop Firm Protector EZ MT5
Rando Pajuste
Utilidades
Breve descripción: Prop Firm Protector EZ MT5 es un EA diseñado para proteger su cuenta financiada gestionando el riesgo y asegurando el cumplimiento de las reglas de trading de Prop Firm. Este EA monitoriza automáticamente los niveles de capital, cierra las operaciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios o los límites de reducción, y proporciona una visualización de las métricas clave de la cuenta. El EA cuenta con una configuración Super Fácil, es fácil de usar, y funciona con todo
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
VR MultiPrice Analysis MT5
Vladimir Pastushak
Utilidades
VR MultiPrice Analysis es un indicador que permite medir el grado de solidez de un par de divisas. Pongamos como ejemplo el par EUR/USD. ¿Cómo determinar qué moneda en el momento actual es débil y cuál es fuerte? El modo más fácil y confiable consiste en hacer una comparación de la moneda EUR con otras monedas, excluyendo la moneda USD Opciones de distribución del grado de solidez: El EUR aumenta su valor frente a otras divisas, lo que indica que la moneda se ha vuelto más atractiva para los tra
Pro Experience
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Experiencia Pro Sólo 4 copias disponibles por 99 USD. Próximo precio 199 USD ECN Pro Experience es una estrategia de scalping basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Una de las estrategias más antiguas y fiables con la modernización del autor para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. ¡¡¡¡Lo instalamos en el gráfico de acuerdo con la recomendación y disfrutar de trading!!!! Ventajas de ECN Pro Experience: - óptima relación SL/TP - SL bajo, lo que hace q
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera re
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5. BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilidades
Quantum Market Scanner v4.0 - Escáner avanzado de señales multisímbolo Resumen: Quantum Market Scanner v4.0 es un sofisticado indicador de escaneo multimercado que monitoriza continuamente múltiples instrumentos financieros para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Mediante un exclusivo sistema de confirmación progresiva, realiza un seguimiento de las señales desde la detección inicial hasta las principales condiciones de entrada, ayudando a los operadores a tomar decisio
Envirotrades Pro
Dorah Zandile Mahesu
Asesores Expertos
¿Busca agilizar y mejorar su experiencia de trading en los mercados financieros? Le presentamos Envirotades Pro, su compañero de trading avanzado y totalmente automatizado. Envirotrades Pro es un robot de trading expertamente diseñado para potenciar a los traders de todos los niveles con precisión, flexibilidad y control en el siempre cambiante mundo del trading financiero. Características principales: 1. Algoritmos inteligentes de trading: Envirotrades emplea sofisticados algoritmos que se a
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Los compradores de este producto también adquieren
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilidades
Características Con MT5 a Interactive Brokers(IB) Trader, usted puede: 1. Cargar datos de gráficos de IB a MT5, y Analizar con todos los Indicadores estándar o de cliente. 2. Colocar Órdenes a la Cuenta IB Directamente en MT5. 3. Crear sus propios EAs sobre Valores IB, sólo haciendo cambios mínimos en la función de trading. 3. Hacer sus propios EAs en IB Securities haciendo solo cambios mínimos en la función de trading. Uso 1) Instalación Copie el "Mt5ToIBTraderEn.ex4" y los archivos de ejem
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilidades
Este producto de programa no tiene análogos en el mundo, ya que se trata de un "mando de control" universal de operaciones comerciales, comenzando desde la obtención de las señales comerciales, la automatización de la entrada en la posición, el establecimiento de stop loss y take profit, así como de trailing de beneficio de multitud de transacciones simultáneamente en una ventana abierta. Gestión intuitiva y comprensible del experto en "tres clicks" en la pantalla del monitor, permite utilizar a
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilidades
La utilidad le permite construir diferentes tipos de gráficos: Gráfico de segundos desde 1 segundo hasta 86400 segundos Gráfico de ticks a partir de 1 tick Gráfico de volumen Gráfico Delta Gráfico Renko Gráfico de rangos Versión demo de la utilidad https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Indicadores incorporados para el análisis volumétrico: perfil de mercado diario y perfil de mercado del marco temporal seleccionado, Búsqueda de clusters Desequilibrio VWAP POC dinámico, VAH, VAL la profu
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Utilidades
Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5 Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad . Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones . No genera señales de trading , no abre operaciones ni garantiza beneficios .
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
Otros productos de este autor
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Detector de zonas de oferta y demanda Detector profesional de operaciones basado en zonas El Detector de Zonas de Oferta y Demanda es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y traza automáticamente zonas clave de oferta y demanda en sus gráficos. Basado en conceptos de trading institucional, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de reversión de alta probabilidad donde es probable que el precio reaccione. Características principales: Detección automática de
Trend foreseer
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indicadores
Previsor de tendencias : Sistema de predicción de tendencias no retrospectivo Deje de operar en retrospectiva. Empiece a operar con la verdad. Diseñado para la confianza, construido para los resultados: Integridad absoluta: Las señales nunca desaparecen, proporcionando datos fiables para una toma de decisiones segura. Confirmación por capas: Filtrado superior para aislar el inicio y la continuación de tendencias de alta probabilidad. Preparado para alertas: Incluye alertas nativas emergentes, p
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indicadores
PerfectTrend Indicador de Zona de Entrada con Sistema de Alerta Descripción del producto: Presentamos el indicador PerfectTrend Entry Zone, una potente herramienta de trading que combina un sofisticado análisis de tendencias con una gestión inteligente de alertas. Este completo indicador identifica zonas de entrada de alta probabilidad, al tiempo que proporciona alertas de precios personalizables para mantenerle informado de los movimientos cruciales del mercado. Características principales: Det
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Previsión de la estructura del mercado "Conozca el próximo movimiento del mercado antes de que se produzca. Analiza la estructura de los precios y aplica técnicas avanzadas de negociación para predecir con gran precisión las condiciones de tendencia o oscilación." La ventaja del profesional en el análisis predictivo de mercados El Market Structure Forecaster representa la convergencia de técnicas analíticas de nivel institucional con inteligencia de negociación procesable. Este avanzado sistema
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera re
AUDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Esta es una utilidad intuitiva y potente diseñada para los comerciantes que quieren enviar señales de comercio directamente desde MetaTrader 5 a Telegram en tiempo real . Con esta herramienta, usted puede compartir instantáneamente entradas comerciales, salidas, stop loss, take profit, y las actualizaciones del mercado con su canal de Telegram o grupo - de forma automática y fiable . No requiere ninguna configuración compleja . Simplemente conecta la herramienta a tu gráfico , introduce tu bot t
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Telegrama a MT5 Bridge: Ejecutor Automatizado de Señales de Trading Automatización con un solo clic de señales de trading de Telegram a ejecución en MetaTrader 5. Ejecución instantánea de señales Conecta tus canales de trading de Telegram directamente a MT5. Recibe señales, ejecuta operaciones automáticamente. Reconocimiento inteligente de señales Análisis automático de señales de trading en cualquier formato: COMPRAR EURUSD SL 30 TP 60 VENDER GBPUSD LOTE 0.2 BUYSTOP XAUUSD PRECIO 1950 Profesion
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario