CHFJPY market structure forecaster trend predictor

Hola y bienvenidos alPronosticador de la Estructura del Mercado (MSF), pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa.

Mi nombre esLawrence y soy un ingeniero de software certificado(BS. ingeniería de software), tengo experiencia en el comercio(algo de comercio) que abarca más de6 años y con eso dicho, vamos al grano.

ElMSF ha resultado ser unproyecto muyexitoso, ya que ha sido diseñado para lograr de manera realista excelentes capacidades de predicción de tendencias.

La herramienta ha sido diseñada para ayudar a los operadores apredecir las próximas tendencias y no sólo eso, sino también para ayudar a los operadores a salir de posiciones, ya que les dice laestructura del mercado.

Esta herramientano debe ser utilizada como una señal paraejecutar inmediatamente las operaciones, pero debe ser utilizado como una guía para laconfiguración de posiciones ( entradas) sobre la base de la previsión de la tendencia próxima(80% + precisa) ya que la herramienta ha sido diseñada para tener una excelente capacidad de pronosticar lo que va a suceder, y por lo tanto también se puede utilizar mediante lapreparación de sus salidas de posición ( posición de cierre) para evitar serdetenido o perder susbeneficios en ejecución.

Configuración.

Añada la herramienta al gráfico y ya está.





Nota: evite el pronóstico si no hay fecha y hora, pero sólo la señal pronosticada, porque es posible que no sepa cuando se generó el pronóstico por lo tanto usted podría entrar o salir cuando su casi o herramienta de dejar.

cuando el pronóstico no muestra la fecha y la hora, significa que ha añadido la herramienta al gráfico después de que la señal ya se ha generado, por lo tanto, espere a futuros pronósticos.Habilite el correo electrónico, o lanotificación mt5, o la notificación de telegrama para que sele informe cuando se produzca el pronóstico .

#MarketStructure

#MarketStructureTrading

#TrendPredictor

#TrendForecast

#TrendForecasting

#TrendDirection

#TrendAnalysis

#PriceAction

#SmartMoneyConcepts

#SMCTrading

#StructureBreak

#BreakOfStructure

#BOS

#CHoCH

#SupportAndResistance

#SupplyAndDemand