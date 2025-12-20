AI Smart MT4

AI Smart Este es un algoritmo de trading real. Los resultados son una curva de crecimiento muy estable.

Completamente seguro y confiable, el sistema robótico más potente del mundo.

No utiliza métodos de trading peligrosos. Funciona con 28 pares de divisas principales y cruzados, además de oro.

Desarrollado por DeepSeek + BlackBox.AI

Siempre establece Stop Loss, Take Profit y Punto de Equilibrio.

Nuestros servidores están equipados con tarjetas gráficas NVIDIA H100 de 80 GB.

---------------------------------------------------------------

¡El Asesor Experto no funciona en el probador! Requiere un mercado real.

Recommendations:

  • Trading pair: XAUUSD (Recogerá otros pares de divisas automáticamente)
  • Timeframe: M30
  • Minimum deposit: 100$
  • Trading leverage: 1:100 y superior
  • Broker: Cualquier corredor con un spread bajo.
  • VPS: Utilice un VPS para que el asesor trabaje 24/7


Preguntas frecuentes (FAQ)


¿Puedo realizar pruebas retrospectivas del AI Smart?

No. El AI Smart no se puede probar en Strategy Tester porque su funcionalidad depende de una conexión en vivo con varios modelos de IA. Estas IA solo responden en tiempo real, por lo que este comportamiento no se puede emular en backtests tradicionales.

¿Es posible comerciar en empresas Prop?

Sí, AI Smart es totalmente compatible con Prop Firms, pero primero necesitarás descargar un archivo de conjunto especial.

¿Por qué AI Smart no usa Martingala, Grid, etc.?

Nuestro principal objetivo es un trading saludable. Todos sabemos lo que pueden provocar los asesores que utilizan martingala o grid trading, en concreto, la pérdida del depósito. Por lo tanto, nuestro asesor opera exclusivamente con órdenes stop-loss y take-profit. Todas las operaciones están controladas por IA.

¿Cómo obtengo una licencia? ¿Para qué sirve?

Nos tomamos muy en serio la seguridad del asesor y decidimos gestionarlo todo a través de nuestros servidores para evitar que hackers accedan sin autorización al asesor AI Smart. Después de alquilar o comprar, deberá enviarnos el número de cuenta de su terminal de operaciones. Le enviaremos un mensaje de confirmación junto con un enlace para unirse a nuestro chat privado.

¿Es fácil usar AI Smart?

El AI Smart es una herramienta muy avanzada con numerosos parámetros, pero todas las operaciones se realizan en nuestros servidores. Simplemente instala el EA siguiendo las instrucciones y disfruta de tus ganancias. Lee las instrucciones de instalación completas a continuación (solo 3 clics y el EA estará listo para operar).

¡No olvides escribirme después de la compra para recibir tu licencia!


Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M1-D1 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M1-D1 Cerrar por Ganancia de Din ero - Cerrar Ganancia Total Abierta, Cerrar Ganancia Total Abierta Corta, Cerrar Ganancia Total Abierta Larga, Cerrar Ganancia/Pérdida Hoy MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo d
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Start Trade Real
Dmitry Shutov
1 (1)
Asesores Expertos
Esta es la versión más completa y avanzada de Start Trade Expert Advisor. Perfectamente probado. Enlace: https: //www.mql5.com/ru/market/product/39225 En la versión de pago obtendrá Mecánica de Order Trailing más elaborada. mayor conexión entre pares de divisas abiertos en paralelo. más actualizaciones y soporte. Brevemente sobre las cosas principales. Un pequeño depósito es suficiente para empezar a operar. ¡¡¡Ideal para una rápida aceleración del depósito!!! Adecuado para el comercio multidivi
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Hedgpender
hadher ramadhan
Asesores Expertos
Hedgpender EA abre 2 ordenes pendientes de cobertura cuando las condiciones se cumplen, usa stops y take profit, trailing stops, move to break even, estas condiciones son aplicadas por 2 estrategias, la primera depende del nivel de un indicador, la segunda depende de la forma de la vela (3). Se aconseja saber que es mejor utilizar un gráfico de cada símbolo añadido, algunas condiciones de tiempo vienen en la misma garrapata en más de un marco de tiempo provoca más de 2 órdenes que se activará .
EU Compounder
Caroline Wanjiku Maina
Asesores Expertos
Les presento a mi bebé... El Compounder de la UE. Hermoso. Este EA fue diseñado para su uso por las instituciones financieras. Los grandes jugadores. Si desea ganancias consistentes suaves en su cuenta, este es el producto go-to. Versión demo gratuita para probarlo y confirmar los rendimientos alfa realizados por la EA. Parámetros: Nivel de Riesgo - (para controlar la cantidad de riesgo en función del saldo de la cuenta) Ajuste recomendado: 1 = al menos $1000 de depósito 2 = al menos $2000 de
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Asesores Expertos
Descripción Este asesor experto utiliza con una estrategia Super Scalping Técnica . Puede ser utilizado con un capital limitado y un capital mínimo de 100 USD con 1:500 de apalancamiento , se recomienda mediante el uso de 200 USD de capital de apalancamiento 1:500 , o más. El uso en los corredores con tickcharts y los datos en un debe M1 Time Frame en el gráfico, se recomienda mediante el uso de par GBPUSD/EURUSD en M1/M5 Time Frame . Uso en brokers con Spreads de menos de 30 puntos, se recom
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Fisher Steels
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Fisher Steel implementa el máximo de las definiciones HFT. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, debe convertirse en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Se utilizan tanto stop losses virtuales como reales. Condiciones normales de trabajo : Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanta más latencia tenga su broker en el importe del canal de Internet,
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Asesores Expertos
Aviso de riesgo: El mercado de divisas es uno de los mercados más impredecibles del universo. Backtest que autor proporcionó no podía garantizar que van a tener un excelente resultado en el comercio a plazo. Como la razón anterior, por favor, tenga en cuenta si utiliza este EA con gran cantidad de financiación que no podía esfuerzo para perder. Resultados en vivo !! Live Signal 1 -> Por favor PM para el enlace Resumen: El colector, al igual que su nombre, este EA es semi totalmente automatiza
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
EaMaster
Hai Chuan Su
Asesores Expertos
eaMaster (Asesor Experto) Introducción 1. Visión General Este EA es un sistema automatizado de operaciones basado en el análisis técnico, diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones automatizadas en el mercado. Sigue el indicador de Bandas de Bollinger combinado con patrones de velas, ejecutando operaciones precisas en marcos de tiempo específicos. El EA es aplicable a múltiples instrumentos financieros y soporta estrategias de negociación tanto a corto como a largo plazo, atendi
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Un asesor experto de MetaTrader 4 (MT4) que utiliza órdenes pendientes para las rupturas de precios es una herramienta automatizada diseñada para obtener beneficios durante los movimientos bruscos del mercado. Su función principal es colocar órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop) en niveles predeterminados, que luego se activan cuando el precio rompe a través de estos niveles, lo que indica una tendencia potencial. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/s
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Night
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Night - es un asesor comercial profesional para el comercio automatizado en el mercado Forex, especializado en transacciones a corto plazo por la noche. El robot está diseñado para trabajar en su cuenta de operaciones las 24 horas del día, obteniendo beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Atmos
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
¡Un asesor con potencial atómico desde los primeros días! Monitorización Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller El asesor se basa en la teoría del caos - el movimiento desordenado del precio. En la primera estrategia, el robot identifica los momentos en los que el precio se vuelve más activo y abre una parrilla de órdenes p
Milch Cow Events
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Events EA "es una herramienta diseñada para permitirle operar en el momento de las noticias. Esta herramienta le permite seleccionar las divisas con las que desea operar o desactivar en el momento de las noticias de entre 28 pares de divisas disponibles en un gráfico haciendo clic en el círculo de divisas (verde: activar - rojo: desactivar) El experto muestra el calendario económico del sitio web FxStreet.com Puede activar o desactivar la negociación en eventos de alto impacto, medio,
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Asesores Expertos
Intelligent Detector es un asesor experto que funciona basado en algoritmos de Inteligencia Artificial para el símbolo EURUSD. Su estrategia de trading es Swing trade, que identifica operaciones seguras para evitar decisiones de alto riesgo y posiciones inciertas. Ha sido capaz de obtener los beneficios más estables durante un largo período de unos 19 años (no todos los expertos tienen esta capacidad y sólo responden en períodos cortos y específicos), no se ha sobreajustado. Atención: El númer
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista Atena es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. OBTENGA Atena Gold EA GRATIS INSTALADO Y FUNCIONANDO EN SU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. Atena fue desarrollado para operar con mayor seguridad en el metal americano (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD es un robot de largo plazo, con ganancias SEMANALES Y MENSUALES, no te alarmes si a veces tarda un poco en cerrar. Recuerde que Athena opera en ambas tendencias del mer
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Asesores Expertos
Price Impulse Reversal EA   es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas. Características: Estrategia basada en price action Sistema automatizado 24/5 Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit Filtro de spread para condiciones específicas Desarrollado para 4 pares de divisas Parámetros ajustables: Tamaño del lote Spread máximo permitido Número de identificación Pares compatibles: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJP
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Mean MT4 : Su entrenador personal en Forex Golden Mean MT4 es más que una plataforma automatizada; es su transmutador personal en el volátil mundo de Forex. No está diseñada para hacer predicciones, sino para transformar la imprevisibilidad de los movimientos de divisas en operaciones rentables. Basada en la armonía de algoritmos avanzados y un profundo conocimiento de las realidades del mercado, esta herramienta se convertirá en su guía de confianza en las turbulentas aguas del trading,
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Asesores Expertos
. .. *** Señal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) El proceso de trabajo calculará el soporte y la resistencia incluyendo el precio más alto y más bajo de cada vela El EA calculará las órdenes pendientes en el precio más alto o más bajo después del nivel de soporte / resistencia. y cerrará la orden pendiente en el día siguiente si no está en uso -EA no martingala -EA tiene Stop Loss y Tak
PPtraderEA45
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Asesores Expertos
===== PROMO AÑO 2025 HASTA FINAL MES 4.999$ o Primeras 10 licencias ================== PRECIO STANDARD 4.999$ PPttraderEA45 es un EA desarrollado sobre la base de años de experiencia PROFESIONAL Se basa en un INDICADOR original y se ejecuta en el tamaño de lotes compuestos que le dará resultados EXCELENTES, como puede comprobar haciendo Backtesting El DEPÓSITO mínimo y recomendado es de solo $100 USD Es una estrategia de RIESGO, pero si eres PACIENTE, las ganancias llegarán. EA suministrad
Gold4Money
Gurkamal Singh
Asesores Expertos
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money es un experto que ayuda a ganar dinero fácilmente con un riesgo mínimo, ya que ofrece una ganancia máxima con un riesgo mínimo de solo el 2% del dinero. La configuración de esta estrateg
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor de rejilla totalmente automático para la aceleración de depósitos . Puede ser utilizado para el comercio tranquilo regular . Cualquier marco de tiempo , pero recomiendo m15, cualquier par de divisas con potencial de movimiento de retorno al precio medio, es decir: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ventajas de este asesor : 1. Normalmente, las rejillas para el movimiento de retorno utilizan los precios de los instrumentos desde el valor medio; este asesor utiliza un aumento anormal de la volatilid
Asesores Expertos
Breve información sobre nuestro robot: este robot puede operar 29 pares al mismo tiempo Nuestro ROBOT gana del 20% al 45% de beneficio al mes. Depósito mínimo 5.000-10.000 Para obtener información completa sobre el robot, póngase en contacto con el administrador https://t.me/behzodrasulov https://t.me/tujjor_robot_N1 El robot ha estado trabajando en el mercado durante mucho tiempo, puede obtener más información sobre él desde el admin
MerkaDrive
Merkabot
Asesores Expertos
MerkaDrive es un EA desarrollado para operar de forma contra tendencial. Estudiado solo para trabajar el  EURUSD. Periodo óptimo H1. Spread Máximo 10. Backtesting recomendado en cada tick, por periodo de tiempo de 3 meses, para acelerar el estudio de años pasados. Gestión del capital personal, tras analizar el DD de años anteriores. Recomendable probar en cuentas demos, para familiarizarse con el EA. Un sistema contratendencial  es un tipo de sistema de trading en el que se buscan aprovechar la
MerkaDivergence
Merkabot
Asesores Expertos
Un sistema de trading basado en divergencias es aquel que utiliza divergencias entre los indicadores técnicos y los precios del mercado para identificar posibles oportunidades de trading. A continuación, te explico cómo opera este tipo de sistema de trading: Identificación de la divergencia: El sistema de trading basado en divergencias busca identificar divergencias entre los indicadores técnicos y los precios del mercado. Una divergencia ocurre cuando el precio de mercado y un indicador técnico
Magnat
Alexander Buseinus
Asesores Expertos
Un Asesor Experto profesional diseñado para operar con cualquier instrumento de la plataforma Metatrader 4. Características de trabajo: Un gran número de parámetros de entrada, con una amplia gama de ajustes, le permiten trabajar en todos los instrumentos con las condiciones de negociación de cualquier broker. Dependiendo de las condiciones de negociación, puede trabajar con posiciones de mercado directas u órdenes pendientes dinámicas. Al cambiar el parámetro de entrada correspondiente, el Ase
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Asesores Expertos
Euro Miner no utiliza indicadores, y no requiere ajustes complicados porque el usuario sólo tiene que cargar el setfile ya disponible. Euro Miner Pro es muy adaptable puede ser rentable en el mercado lateral y no se preocupe si tiene noticias de alto impacto, tales como NFP, FOMC, no hay necesidad de apagar el Autotrading .. usted puede en 24 horas 5 días, una configuración de tiempo y olvidar sólo disfrutar de la ganancia ... IMPORTANTE! para un apoyo completo y para obtener instrucciones sob
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
