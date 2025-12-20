Relative Currency Power
- Indicadores
- Ka Leung Jacky Chan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este indicador, Relative Currency Power, es un sofisticado medidor de fuerza de divisas en tiempo real diseñado para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Proporciona una representación visual del rendimiento individual de las divisas y de la fuerza relativa de los pares mediante un escalado dinámico y un seguimiento del impulso.
1. Descripción del indicador
La herramienta actúa como un "mapa de calor" para el mercado de divisas, calculando el movimiento neto de las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) frente a una amplia cesta de pares. Simplifica los complejos datos del mercado en dos tablas principales que le ayudan a identificar las divisas más fuertes y más débiles en cada momento.
Características principales:
- Autoescalado dinámico: Las barras ajustan automáticamente su anchura en función del movimiento máximo del mercado, garantizando que la visualización sea siempre clara independientemente de la volatilidad.
- Momento sensible al marco temporal: Utiliza datos de velas en tiempo real para mostrar si una divisa está ganando o perdiendo fuerza en relación con la vela anterior del marco temporal seleccionado.
- Clasificación por fuerza relativa: Clasifica automáticamente los pares de divisas desde la configuración comercial potencial más alta a la más baja.
2. Lectura de las tablas
Tabla superior: Índice de divisas individuales
Esta tabla representa la "Fuente de Poder". Muestra cuánto se ha movido cada divisa individual en porcentaje durante el periodo retrospectivo definido.
- Código de moneda (CCY): El nombre de la divisa (por ejemplo, USD, JPY).
- La barra de potencia: La longitud de la barra muestra su fuerza relativa en comparación con otras divisas.
- Las Cifras (%): El porcentaje exacto de movimiento, codificado por colores para que coincida con la barra.
- Flechas de impulso:
- ▲ (Arriba): La fuerza está aumentando en comparación con la vela anterior.
- ▼ (Hacia abajo): La fuerza está disminuyendo en comparación con la vela anterior.
- - (Punto): Sin cambios desde la última actualización.
Tabla inferior: Matriz de Pares Mayores y Menores
Esta tabla muestra la "Delta Relativa" entre dos divisas (Índice de la Divisa Base menos el Índice de la Divisa Cotizada).
- Nombre del Par: El par de divisas específico (por ejemplo, EURUSD).
- Barra Delta: Visualiza la "brecha" entre las dos divisas.
- Clasificación: Si está activada, los pares con las mayores brechas (tendencias más fuertes) se mueven a la parte superior de la lista.
- Etapas de color:
- Cal: Fuerte impulso alcista.
- Verde: Momento alcista moderado.
- Naranja: Momento bajista moderado.
- Rojo: Momento fuertemente bajista.
3. Instrucciones de menú (Ajustes)
Puede personalizar el comportamiento del indicador a través de la pestaña Entradas en el menú de ajustes de MetaTrader 4 o MetaTrader 5:
|
Sección
|
Parámetro
|
Descripción
|
SENSIBILIDAD
|
LookbackBars
|
Establece el número de velas utilizadas para calcular la fuerza (por ejemplo, 50 barras).
|
ORDENACIÓN
|
Enable_Relative_Sort
|
Alterna entre True para ordenar los pares por fuerza, o False para orden alfabético.
|
APARIENCIA
|
Tema
|
Elija entre modo oscuro o claro para el fondo del gráfico.
|
APARIENCIA
|
ColorCabecera
|
Personaliza el color de los títulos principales del dashboard.
|
CONFIGURACIÓN DE PARES
|
SufijoSímbolo
|
Introduzca sufijos de corredor como .m o + si sus símbolos no son estándar.
|
SELECCIÓN DE PARES
|
EURUSD, etc.
|
Establecer en True o False para mostrar/ocultar pares específicos de la matriz inferior.
4. Cómo operar con este indicador
- Encuentre los Índices Extremos: Busque en la tabla superior una divisa en Cal (Fuerte) y otra en Rojo (Débil).
- Confirme el Momentum: Asegúrese de que la divisa Cal tenga una flecha ▲ y la Roja una flecha ▼.
- Localice el Par: Localice el par correspondiente en la matriz inferior (debería estar en la parte superior si la ordenación está activada).
- Ejecutar: Las operaciones de alta probabilidad se producen cuando "Compra lo fuerte y vende lo débil".