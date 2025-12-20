Relative Currency Power

Este indicador, Relative Currency Power, es un sofisticado medidor de fuerza de divisas en tiempo real diseñado para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Proporciona una representación visual del rendimiento individual de las divisas y de la fuerza relativa de los pares mediante un escalado dinámico y un seguimiento del impulso.

1. Descripción del indicador

La herramienta actúa como un "mapa de calor" para el mercado de divisas, calculando el movimiento neto de las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) frente a una amplia cesta de pares. Simplifica los complejos datos del mercado en dos tablas principales que le ayudan a identificar las divisas más fuertes y más débiles en cada momento.

Características principales:

  • Autoescalado dinámico: Las barras ajustan automáticamente su anchura en función del movimiento máximo del mercado, garantizando que la visualización sea siempre clara independientemente de la volatilidad.
  • Momento sensible al marco temporal: Utiliza datos de velas en tiempo real para mostrar si una divisa está ganando o perdiendo fuerza en relación con la vela anterior del marco temporal seleccionado.
  • Clasificación por fuerza relativa: Clasifica automáticamente los pares de divisas desde la configuración comercial potencial más alta a la más baja.

2. Lectura de las tablas

Tabla superior: Índice de divisas individuales

Esta tabla representa la "Fuente de Poder". Muestra cuánto se ha movido cada divisa individual en porcentaje durante el periodo retrospectivo definido.

  • Código de moneda (CCY): El nombre de la divisa (por ejemplo, USD, JPY).
  • La barra de potencia: La longitud de la barra muestra su fuerza relativa en comparación con otras divisas.
  • Las Cifras (%): El porcentaje exacto de movimiento, codificado por colores para que coincida con la barra.
  • Flechas de impulso:
    • (Arriba): La fuerza está aumentando en comparación con la vela anterior.
    • (Hacia abajo): La fuerza está disminuyendo en comparación con la vela anterior.
    • - (Punto): Sin cambios desde la última actualización.

Tabla inferior: Matriz de Pares Mayores y Menores

Esta tabla muestra la "Delta Relativa" entre dos divisas (Índice de la Divisa Base menos el Índice de la Divisa Cotizada).

  • Nombre del Par: El par de divisas específico (por ejemplo, EURUSD).
  • Barra Delta: Visualiza la "brecha" entre las dos divisas.
  • Clasificación: Si está activada, los pares con las mayores brechas (tendencias más fuertes) se mueven a la parte superior de la lista.
  • Etapas de color:
    • Cal: Fuerte impulso alcista.
    • Verde: Momento alcista moderado.
    • Naranja: Momento bajista moderado.
    • Rojo: Momento fuertemente bajista.

3. Instrucciones de menú (Ajustes)

Puede personalizar el comportamiento del indicador a través de la pestaña Entradas en el menú de ajustes de MetaTrader 4 o MetaTrader 5:

Sección

Parámetro

Descripción

SENSIBILIDAD

LookbackBars

Establece el número de velas utilizadas para calcular la fuerza (por ejemplo, 50 barras).

ORDENACIÓN

Enable_Relative_Sort

Alterna entre True para ordenar los pares por fuerza, o False para orden alfabético.

APARIENCIA

Tema

Elija entre modo oscuro o claro para el fondo del gráfico.

APARIENCIA

ColorCabecera

Personaliza el color de los títulos principales del dashboard.

CONFIGURACIÓN DE PARES

SufijoSímbolo

Introduzca sufijos de corredor como .m o + si sus símbolos no son estándar.

SELECCIÓN DE PARES

EURUSD, etc.

Establecer en True o False para mostrar/ocultar pares específicos de la matriz inferior.

4. Cómo operar con este indicador

  1. Encuentre los Índices Extremos: Busque en la tabla superior una divisa en Cal (Fuerte) y otra en Rojo (Débil).
  2. Confirme el Momentum: Asegúrese de que la divisa Cal tenga una flecha y la Roja una flecha ▼.
  3. Localice el Par: Localice el par correspondiente en la matriz inferior (debería estar en la parte superior si la ordenación está activada).
  4. Ejecutar: Las operaciones de alta probabilidad se producen cuando "Compra lo fuerte y vende lo débil".

