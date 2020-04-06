GoldForexTrading2

🔥 ORO (XAUUSD) SMART EA - ESTRATEGIA H4 SMA 🔥

Opere el Oro con disciplina, paciencia y lógica 🤖✨.

Nuestro EA de Oro está diseñado utilizando una estrategia de Media Móvil Simple (SMA) en el marco de tiempo de 4 Horas, centrándose en la estructura de mercado de alta probabilidad en lugar de scalping arriesgado.

💡 Características principales:

✅ Optimizado para XAUUSD (Oro)

✅ Funciona en el marco temporal H4 para entradas estables y limpias

✅ Confirmación de tendencia basada en SMA

✅ Lógica de entrada y salida inteligente

✅ Gestión de riesgo y dinero integrada

✅ Evita el exceso de operaciones

✅ Adecuado para operaciones manuales y de bajo estrés

📊 Estilo de negociación:

Este NO es un EA de scalping de alto riesgo.

Apunta a operaciones de calidad, permitiendo que la tendencia se desarrolle y capture movimientos significativos del Oro a lo largo del tiempo.

⚙️ Mejor para:

✔️ Traders que prefieren consistencia a largo plazo

✔️ Aquellos que quieren menos tiempo de pantalla

✔️ Cuentas enfocadas en riesgo controlado

⚠️ Nota importante:

El trading implica riesgo.

Este EA sigue un sistema basado en reglas, pero los beneficios dependen del mercado, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del broker y la configuración de la cuenta.

💬 O pere con inteligencia. Deja que el sistema haga el trabajo.