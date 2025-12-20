Gold market structure forecaster trend predictor

Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF), pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa.

Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado(BS. ingeniería de software), tengo experiencia en el comercio(algo de comercio) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano.

El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso, ya que ha sido diseñado para lograr de manera realista excelentes capacidades de predicción de tendencias.

La herramienta ha sido diseñada para ayudar a los operadores a predecir las próximas tendencias y no sólo eso, sino también para ayudar a los operadores a salir de posiciones, ya que les dice la estructura del mercado.

Esta herramienta no debe ser utilizada como una señal para ejecutar inmediatamente las operaciones, sino que debe ser utilizada como una guía para configurar sus posiciones (entradas) sobre la base de la previsión de la próxima tendencia(80% + precisa), ya que la herramienta ha sido diseñada para tener una excelente capacidad para predecir lo que va a suceder, y por lo tanto también se puede utilizar mediante la preparación de sus salidas de posición (posición de cierre) para evitar ser detenido o perder sus beneficios en ejecución.

Configuración.

Añada la herramienta al gráfico y ya está.

Nota: evite el pronóstico si no hay fecha y hora, pero sólo la señal pronosticada, porque es posible que no sepa cuando se generó el pronóstico por lo tanto usted podría entrar o salir cuando su casi o herramienta de dejar.

cuando el pronóstico no muestra la fecha y la hora, significa que ha añadido la herramienta al gráfico después de que la señal ya ha sido generada, por lo tanto espere a futuros pronósticos. Activar el correo electrónico, o notificación mt5 , o notificación telegrama para que se le informa cuando el pronóstico sucede.