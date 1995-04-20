Supply and Demand Zones Indicator in MT4

Indicador de zonas de oferta y demanda para MetaTrader 4

El indicador de zonas de oferta y demanda para MetaTrader 4 es una herramienta analítica basada en la acción del precio diseñada para ayudar a los operadores a identificar niveles de mercado de alta probabilidad con mayor precisión.

Analizando el comportamiento histórico de los precios, el indicador detecta y traza automáticamente zonas clave de oferta (resistencia) y demanda (soporte) en el gráfico. Estas zonas se muestran como rectángulos claramente definidos y codificados por colores, lo que permite a los operadores localizar rápidamente posibles oportunidades de compra y venta.

Indicador de zonas de oferta y demanda - Especificaciones

En la tabla siguiente se resumen las especificaciones y características principales del indicador:

Característica Descripción Categoría Oferta y demanda - Soporte y resistencia - Niveles y zonas Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Continuación y Reversión Plazos Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía Mercados Todos los mercados financieros

Visión general del indicador

Este indicador se centra en la identificación de zonas de oferta y demanda históricamente confirmadas que funcionan como áreas dinámicas de interés. Una vez detectadas, estas zonas permanecen visibles en el gráfico hasta que son invalidadas por la acción de los precios del mercado.

El indicador muestra dos tipos principales de zonas:

Zonas menores: Zonas con menor importancia cuando el precio no interactúa con el nivel.

Zonas Mayores: Niveles de gran importancia en los que la interacción del precio aumenta la probabilidad de continuación de la tendencia o de inversión del mercado.

Condiciones de tendencia alcista

En el gráfico de 5 minutos del AUD/NZD, se desarrolla una tendencia alcista a medida que el precio retrocede hacia una zona de demanda. La aparición de un fuerte patrón de reversión alcista -como una gran vela envolvente verde- señala una entrada larga de alta probabilidad desde la zona de soporte resaltada.

Condiciones de tendencia bajista

En el gráfico de 1 hora del par BTC/USD, se observa una estructura bajista. Cuando el precio alcanza una zona de oferta, comienzan a formarse patrones de reversión clásicos, como las velas Doji y las formaciones envolventes bajistas, lo que indica una posible oportunidad de venta en corto.

Configuración del indicador

El Indicador de Zonas de Oferta y Demanda para MT4 incluye una amplia gama de parámetros personalizables:

Activar o desactivar la visualización de la zona de demanda (soporte)

Activar o desactivar la visualización de la zona de oferta (resistencia)

Resaltar las zonas probadas por el precio

Resaltar las zonas de oferta y demanda sin tocar

Controlar el número de zonas mostradas (0 = mostrar todas)

Eliminar las zonas de oferta y demanda superpuestas

Personalizar los colores de las zonas de demanda no tocadas

Personalizar los colores de las zonas de oferta no tocadas

Definir colores para las zonas de demanda probadas

Activar la visualización del primer ciclo de mercado

Activar la visualización del segundo ciclo de mercado

Definir color para el primer ciclo de mercado

Definir el color para el segundo ciclo de mercado

Conclusión

El indicador de zonas de oferta y demanda MT4 ofrece un enfoque estructurado y eficaz para identificar los niveles críticos del mercado en todos los instrumentos financieros. Al destacar las zonas de oferta y demanda validadas históricamente, este indicador ayuda a los operadores a anticipar las reacciones de los precios, afinar los puntos de entrada y salida, y operar con mayor confianza y precisión.