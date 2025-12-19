Binance Quotes Downloader
- Utilidades
- Vladimir Mametov
- Versión: 2.20
- Activaciones: 15
Script MQL5 para descargar datos históricos de Binance a MetaTrader 5. Crea símbolos personalizados con soporte de múltiples marcos temporales y actualizaciones incrementales.
Funcionalidad:
-
Descarga datos de Binance API (mercados spot y futuros)
-
Crea y gestiona símbolos MT5 personalizados
-
Soporta marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Implementa actualizaciones incrementales con gestión inteligente de datos
-
Configura sesiones de negociación 24/7 para símbolos de criptodivisas
Parámetros de entrada:
Configuración principal:
-
SymbolName_: Nombre de símbolo personalizado en MT5 (por ejemplo, "BTCUSDfm")
-
BinanceSymbol: Identificador del símbolo en Binance (por ejemplo, "BTCUSDT")
-
UseFuturesData: true para datos de futuros, false para datos spot
-
UseIncrementalUpdate: true para actualizaciones delta, false para recarga completa
Timeframe Selection:
banderas booleanas para cada timeframe: DescargaM1, DescargaM5, DescargaM15, DescargaM30, DescargaH1, DescargaH4, DescargaD1, DescargaW1, DescargaMN1
Configuración del volumen de datos:
Número de barras históricas por marco temporal: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1
Configuración API (Opcional):
-
UseApiKeys: Activar para aumentar los límites de velocidad
-
ApiKey/SecretKey: Credenciales API de Binance
Símbolos Binance soportados: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (mismos símbolos para futuros perpetuos)
Funcionamiento:
-
Inicialización: Crea el símbolo personalizado con la configuración de negociación 24/7
-
Descarga de datos: Obtiene los datos de la API de Binance en orden cronológico inverso (los plazos más antiguos primero)
-
Procesamiento: Analiza la respuesta JSON y la convierte al formato MQL5
-
Actualización: Actualiza el símbolo personalizado con los datos descargados
-
Activación: Añade el símbolo a Market Watch y abre la ventana del gráfico
Lógica de actualización:
-
Modo incremental: Descarga sólo los datos nuevos después de la última marca de tiempo conocida
-
Gestión de últimas barras: Sobrescribe las barras recientes para garantizar la integridad de los datos y evitar lagunas.
-
Gestión de errores: Reintento automático en los límites de velocidad de la API (429 errores) con retroceso exponencial
Supervisión: Todas las operaciones se registran en la pestaña Expertos, mostrando el progreso de la descarga, el estado del marco temporal, los mensajes de error y las estadísticas finales.
Utilización:
-
Primera ejecución: Establecer UseIncrementalUpdate = false para el conjunto de datos completo
-
Ejecuciones posteriores: Activar actualizaciones incrementales para mayor eficacia
-
Ajuste el recuento de barras en función de las necesidades de análisis
-
Supervise la pestaña Expertos para conocer el estado operativo y los posibles problemas