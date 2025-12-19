Binance Quotes Downloader

Script MQL5 para descargar datos históricos de Binance a MetaTrader 5. Crea símbolos personalizados con soporte de múltiples marcos temporales y actualizaciones incrementales.

Funcionalidad:

  • Descarga datos de Binance API (mercados spot y futuros)

  • Crea y gestiona símbolos MT5 personalizados

  • Soporta marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

  • Implementa actualizaciones incrementales con gestión inteligente de datos

  • Configura sesiones de negociación 24/7 para símbolos de criptodivisas

Parámetros de entrada:

Configuración principal:

  • SymbolName_: Nombre de símbolo personalizado en MT5 (por ejemplo, "BTCUSDfm")

  • BinanceSymbol: Identificador del símbolo en Binance (por ejemplo, "BTCUSDT")

  • UseFuturesData: true para datos de futuros, false para datos spot

  • UseIncrementalUpdate: true para actualizaciones delta, false para recarga completa

Timeframe Selection:
banderas booleanas para cada timeframe: DescargaM1, DescargaM5, DescargaM15, DescargaM30, DescargaH1, DescargaH4, DescargaD1, DescargaW1, DescargaMN1

Configuración del volumen de datos:
Número de barras históricas por marco temporal: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1

Configuración API (Opcional):

  • UseApiKeys: Activar para aumentar los límites de velocidad

  • ApiKey/SecretKey: Credenciales API de Binance

Símbolos Binance soportados: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (mismos símbolos para futuros perpetuos)

Funcionamiento:

  1. Inicialización: Crea el símbolo personalizado con la configuración de negociación 24/7

  2. Descarga de datos: Obtiene los datos de la API de Binance en orden cronológico inverso (los plazos más antiguos primero)

  3. Procesamiento: Analiza la respuesta JSON y la convierte al formato MQL5

  4. Actualización: Actualiza el símbolo personalizado con los datos descargados

  5. Activación: Añade el símbolo a Market Watch y abre la ventana del gráfico

Lógica de actualización:

  • Modo incremental: Descarga sólo los datos nuevos después de la última marca de tiempo conocida

  • Gestión de últimas barras: Sobrescribe las barras recientes para garantizar la integridad de los datos y evitar lagunas.

  • Gestión de errores: Reintento automático en los límites de velocidad de la API (429 errores) con retroceso exponencial

Supervisión: Todas las operaciones se registran en la pestaña Expertos, mostrando el progreso de la descarga, el estado del marco temporal, los mensajes de error y las estadísticas finales.

Utilización:

  1. Primera ejecución: Establecer UseIncrementalUpdate = false para el conjunto de datos completo

  2. Ejecuciones posteriores: Activar actualizaciones incrementales para mayor eficacia

  3. Ajuste el recuento de barras en función de las necesidades de análisis

  4. Supervise la pestaña Expertos para conocer el estado operativo y los posibles problemas

Productos recomendados
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
EA Close position at server time
Abdullah Kamauseng
Utilidades
Este EA ayuda a los operadores a cerrar sus posiciones abiertas a una hora específica del servidor MT5 antes de las noticias o antes del final del marco temporal H4 de la sesión matutina de Nueva York para proteger sus beneficios o evitar pérdidas inesperadas. La configuración por defecto es 19:30 (HH:MM) y se puede ajustar según se requiera para adaptarse a las estrategias de negociación. Es muy fácil de usar y sólo contiene un parámetro de entrada para especificar la hora a la que se cerrará l
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indicadores
El salpicadero definitivo Ahorre $10 ahora - precio normal $79 Los indicadores son útiles para los traders, pero cuando los pones en un tablero que puede escanear 28 símbolos a la vez se vuelven aún mejores, y cuando además puedes combinar diferentes indicadores y marcos de tiempo para darte alertas sincronizadas, entonces se vuelven increíbles. Este cuadro de mandos fácil de usar le proporciona 32 indicadores principales, utilícelos individualmente o juntos, para crear potentes alertas combinad
Visual Book for MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Utilidades
Este script indicador de MetaTrader 5 (MT5) está diseñado para crear una representación visual del libro de órdenes del mercado, mostrando las órdenes de compra y venta directamente en el gráfico. El indicador utiliza las siguientes características: Ancho y colores personalizables : El ancho del libro visual se puede ajustar, y se pueden establecer diferentes colores para las órdenes de compra y venta. Manejo de Datos del Libro de Mercado : Recupera los datos actuales del libro de órdenes de mer
Binance Spot Symbol List Update
Ugur Ucak
Utilidades
(Gráficos de criptomonedas) Guarda todos los símbolos de Binance Spot en símbolos personalizados. Agrega el prefijo "S" a los símbolos en Binance Spot. Crea la infraestructura donde se pueden seguir los símbolos en Binance Spot. Debe permitir WebRequest desde el menú Herramientas >> Opciones >> Asesores expertos y agregar URL: https://api.binance.com simplemente haga doble clic en el script. Tienes la lista completa en segundos. ver el producto en el enlace https://www.mql5.com/en/mark
FREE
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Real Time Binance Spot Ticks Data
Ugur Ucak
4 (3)
Utilidades
(Tablas de criptomonedas) Trae el historial tanto como el número de barras que especifique y comienza a mostrar los datos instantáneos directamente. Brinda la oportunidad de trabajar en todos los marcos de tiempo. Le permite trabajar con múltiples símbolos. Esta aplicación es un servicio en segundo plano. Descarga el historial de todos los símbolos que comienzan con "S" en la pantalla de observación del mercado y muestra los datos de ticks. Transfiere automáticamente datos comerciales
Binance Chek Time
Ugur Ucak
Utilidades
Es una utilidad para trabajar datos de ticks de Binance Futures en tiempo real y datos de ticks de Binance Spot en tiempo real. Está diseñado para extraer datos más rápido y mantenerse dentro de los límites de Binance Future. Lógica de trabajo: Global Variables registra la información de tiempo que recibe de Binance Check Server Time. En otros programas, hacen su trabajo de manera más rápida y eficiente utilizando esta información de tiempo. Debe permitir WebRequest desde el menú Herramien
FREE
Volatility indicator no lagging
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador de volatilidad imperturbable. Una modificación radical del tan querido indicador ATR, que soluciona todos sus defectos (la imagen muestra la diferencia con el ATR). El indicador muestra la magnitud del movimiento actual del mercado. Características: no tiene un periodo de ventana de tiempo, es decir, cualquier ajuste subjetivo sin retardo, los extremos del indicador siempre coinciden con los extremos del precio (observe la imagen) se normaliza mediante el color, es decir, tiene propi
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilidades
¿Necesita abrir múltiples posiciones/operaciones todas a la vez? Hemos creado su solución fácil. Ahora puede ingresar varias posiciones a la vez. Puede configurar el tamaño del lote, el número de posiciones, la obtención de beneficios y el stop loss. Por ejemplo: desea comprar 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tamaño de lote determinado. Ahora puede hacerlo simplemente tocando el botón "Comprar". O Por ejemplo: desea vender 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tam
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilidades
Sesiones de Mercado Globales - Analizador Visual para MT5 Un indicador ligero para MT5 que visualmente mapea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, auto-detecta la zona horaria del broker y DST, y resalta las mejores ventanas de liquidez para un trading más inteligente. Vea el ritmo del mercado de un vistazo. Opere con claridad, precisión y confianza. Visión general Global Market Sessions es un indicador de MT5 potente y fácil de usar que muestra visualmente las principales sesiones burs
FREE
Supply and Demand Draw MTF
Jorge Delgado Segura
Utilidades
Sólo $10 por seis meses!!!. Esto dibujará zonas de Oferta y Demanda con sólo hacer clic en una vela. También puede dibujar una línea de 50% en la zona. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g Como herramienta de dibujo, no está activa todo el tiempo después de añadirla al gráfico. Se activa pulsando 's' dos veces en el teclado en un segundo. Si se activa pero luego se decide no dibujar, se desactiva pulsando 's' una vez. El color de la caja depende de si la vela está por encima o por debajo del precio ac
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Utilidades
FJUNIVERSE | MT5 Herramienta de Instantánea del Precio Mínimo por Lote Una forma sencilla y efectiva de entender tu riesgo por operación. Este script está diseñado para ayudar a los traders principiantes a visualizar claramente el riesgo potencial asociado con operar el tamaño de lote mínimo en cada símbolo listado en su ventana de "Observación del Mercado". Con un solo clic, el script calcula el valor estimado de una posición abierta con el tamaño de lote mínimo, utilizando el precio actual de
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos Históricos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 5. Puede descargar múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se almacenará en la carpeta: \MQL5\Fi
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilidades
Theme Switcher - Personaliza tu Terminal de Trading Descripción El   Theme Switcher   es un panel interactivo que permite cambiar rápidamente el esquema de colores de tu gráfico en MetaTrader 5. Diseñado para traders que buscan un entorno visual cómodo y personalizado, esta herramienta ofrece una variedad de estilos temáticos inspirados en marcas, películas y diseños profesionales. ¿Cómo usarlo? Abrir el panel : Simplemente añade el indicador a tu gráfico y aparecerá una ventana con botones de d
FREE
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
El Gold Scalping Matrix es un algoritmo de negociación avanzado diseñado para capitalizar la acción del mercado y las inversiones de precios en el mercado del oro. Este innovador bot emplea el comportamiento del mercado en tiempo real, colocando inteligentemente órdenes de compra y venta en intervalos predeterminados alrededor del precio actual del mercado. *Características principales 1. *Análisis Psicológico*: El bot aprovecha los indicadores de sentimiento del mercado para identificar posi
OneClick Close All MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilidades
Una utilidad para cerrar todas las posiciones y órdenes con un simple clic de una vez. Varias opciones están disponibles para filtrar o seleccionar órdenes y posiciones : Tipo de órdenes/posiciones : Compra / Venta / Compra Límite / Venta Límite / Compra Stop / Venta Stop Selección de Símbolos : Todos / Símbolo Gráfico / Símbolos Personalizados. Puede introducir símbolos personalizados separados por comas. (por ejemplo puede introducir EURUSD,GBPUSD,AUDJPY) Tipo de Apertura de la Orden : Apertu
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilidades
XP Trade Manager 1. Visión general XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico. 2. Interfaz y controles A. Sección de Entrada Comercial LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote . TP / SL: Entradas d
Lot Size Calculator Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilidades
Empecé como un completo novato en el comercio sin entender lo que era un pip, no entender el apalancamiento o la forma de factor de riesgo para gestionar mis operaciones. Han pasado casi 3 años. Tengo más conocimientos de trading. Mis operaciones siguen mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, el análisis técnico, la psicología de las operaciones y la gestión del riesgo. Una cosa que no me preocupa es conseguir el volumen adecuado para el riesgo de cada operación. No mucho después de emp
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilidades
Close All Pro MT5 - Fast PnL Control es un potente gestor de operaciones MT5 que le da un control total sobre sus operaciones. Con un solo clic, puede cerrar todas las órdenes de MT5, controlar las ganancias y pérdidas en tiempo real, y gestionar su PnL flotante directamente desde un panel limpio en el gráfico. La herramienta es ligera, sensible y está diseñada para ayudar a los operadores a ahorrar tiempo, reducir el estrés emocional y mantener la concentración. Tanto si opera manualmente como
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliotecas
LSTM Library - Redes Neuronales Avanzadas para MetaTrader 5 Biblioteca Profesional de Redes Neuronales para Trading Algorítmico LSTM Library trae el poder de las redes neuronales recurrentes a sus estrategias de trading en MQL5. Esta implementación de nivel profesional incluye redes LSTM, BiLSTM y GRU con características avanzadas típicamente encontradas solo en frameworks especializados de aprendizaje automático. "El secreto del éxito en Machine Learning para trading está en el tratamiento adec
Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant
Yadi Supriadi
Utilidades
Trade Panel MT5 - Trading con un clic - Gestor de riesgos - Cobertura inteligente Un panel de operaciones MT5 todo en uno diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y control de nivel profesional. Perfecto para Scalpers, Day Traders, Swing Traders y usuarios de Grid/Martingale que quieren ejecutar y gestionar operaciones al instante con eficiencia institucional. Por qué Pro Trade Panel es diferente La mayoría de los paneles sólo ofrecen simples botones de entrada. Este te ofrec
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilidades
Puede ver los datos de Binance Spot al instante en Metatrader 5 y le permite utilizar todas las características que Metatrader le ha proporcionado. Puedes acceder a los datos de todos los símbolos listados en Binance Futures. No olvides configurar la zona horaria. En Binance es 00:00 UTC. Necesitas arreglarlo de acuerdo a tu propio país. Necesitas instalar el plugin gratuito Binance Spot Symbol List. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Después de cargar, automáticamente descarga los dat
Real Time Binance Futures Ticks Data
Ugur Ucak
3.5 (2)
Utilidades
(Tablas de criptomonedas) Trae el historial tanto como el número de barras que especifique y comienza a mostrar los datos instantáneos directamente. Brinda la oportunidad de trabajar en todos los marcos de tiempo. Le permite trabajar con múltiples símbolos. Esta aplicación es un servicio en segundo plano. Descarga el historial de todos los símbolos que comienzan con "F" en la pantalla de observación del mercado y muestra los datos de ticks. Transfiere automáticamente datos comerciales
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilidades
Panel Trade Basic es un panel compacto y funcional para operar con rapidez desde el gráfico. Ejecuta órdenes BUY, SELL, LIMIT y cierra posiciones con un solo clic o tecla. Controla el lote, SL y TP al instante, sin menús ni complicaciones. Panel flotante y arrastrable. Órdenes al mercado y pendientes. Teclas rápidas para operar. Visualización de P&L y margen en tiempo real. Ideal para traders manuales que valoran la velocidad y el control. Tecla BUY (C) Tecla SELL (V) Tecla CLOSE ALL (X) Tecl
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Asesores Expertos
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini y completos Este Asesor Experto (EA) es una estrategia de scalping automatizada para MetaTrader 5, optimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT y WIN$. Utiliza rompimientos diarios para entradas rápidas, con gestión de riesgo avanzada para proteger el capital. Principales ventajas: Rentable y consistente: En backtests, rentabilidad líquida de hasta 14.310 puntos con factor de rentabilidad de 1,44 y Sharpe 16,77 (alto re
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
Utilidades
Esta es una herramienta de tipo script. Muestra en el gráfico el precio de ajuste actual y/o del día anterior en una línea horizontal. El nombre del símbolo y su vencimiento deben ser configurados de acuerdo a los parámetros actuales. La apariencia de las líneas es totalmente personalizable. Es necesario autorizar la url de B3 en las configuraciones MT5: www2.bmf.com.br. Usted necesita esto para que la herramienta pueda funcionar. ¡Esta es una herramienta para el mercado brasileño B3 solamente!
FREE
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Asesores Expertos
Esta estrategia es el uso de las diferencias entre las medias móviles y con el apoyo de la RSI. Se puede utilizar sistemas de comercio semi-automatizados, cobertura, y el par de operaciones. En las operaciones de par ı utiliza esta estrategia durante mucho tiempo a la búsqueda de buenas oportunidades largas y cortas. Características principales: Smart Moving Average Spreads : Aproveche la estrategia dual de EMA y SMA para adaptarse dinámicamente a las tendencias del mercado, asegurando entradas
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Gold System
Vladimir Mametov
5 (3)
Asesores Expertos
Gold System - Asesor Experto Profesional para el Comercio de Oro Señal en vivo 1. 1. Información General Gold System es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD ). Combina algoritmos avanzados de análisis de mercado con un sistema de gestión de riesgos cuidadosamente equilibrado, proporcionando un rendimiento estable incluso durante períodos de alta volatilidad. El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados que desean aut
Stockfish
Vladimir Mametov
Asesores Expertos
Expert Advisor for Trading EUR/USD - Algoritmo fiable y eficaz ¿Por qué elegir este Asesor Experto? Este asesor experto en operaciones automatizadas está diseñado para el EUR/USD y se centra en operaciones estables y seguras. No utiliza estrategias de riesgo como Martingala, rejilla, o promedios. En su lugar, opera únicamente con take profit, trailing stop y stop loss. Este enfoque lo convierte en una herramienta fiable tanto para el trading independiente como para las empresas de trading por cu
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Asesores Expertos
Asesor de operaciones de scalping totalmente automatizado. El asesor está diseñado para operar con el par de divisas EURUSD. Las órdenes se cierran utilizando trailing o stop loss. El asesor muestra un buen rendimiento en diferentes brokers y diferentes tipos de cuentas. Ventajas: El asesor ha sido probado en ticks 100% reales para el periodo 2020-2023. Stop Loss, Take Profit y Trailing fijos. Filtro de noticias por terminal (calendario MQL5.com). Requisitos: Par de negociación: EURUSD Marco t
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Asesores Expertos
Asesor de trading automatizado de alta precisión para operar con el par de divisas EURUSD. El asesor tiene 21 estrategias y todos los parámetros de la estrategia están abiertos, y usted puede optimizarlos a su discreción o utilizar los parámetros por defecto que son adecuados para la mayoría de los corredores. Para cerrar órdenes no rentables, puede utilizar la función de cobertura , la función de promediación o simplemente Stop Loss. Por defecto, el asesor utiliza la función de cobertura, puede
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Asesores Expertos
GTX es un asesor de operaciones de Forex diseñado específicamente para operar con el par de divisas EURUSD . Esta herramienta de alta precisión analiza el mercado utilizando puntos pivote basados en zonas de sobrecompra y sobreventa. Equipado con 22 estrategias personalizables , ofrece una optimización flexible para adaptarse a varios corredores. Seña l Características principales Sistema Multi-Estrategia: 22 estrategias únicas totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades. Parámet
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilidades
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Utilidades
OrderDesk es un práctico panel de operaciones para MetaTrader diseñado para una gestión de órdenes rápida e intuitiva directamente desde el gráfico. El panel incluye líneas gráficas para un fácil control visual de los niveles de entrada, stop-loss y take-profit. Puede mover y minimizar el panel en cualquier lugar del gráfico para un uso más cómodo. Funciones principales: Órdenes de mercado Abra instantáneamente órdenes de compra y venta con un solo clic. Órdenes Pendientes Soporta 4 tipos: Buy
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario