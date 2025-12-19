Binance Quotes Downloader

Empecé como un completo novato en el comercio sin entender lo que era un pip, no entender el apalancamiento o la forma de factor de riesgo para gestionar mis operaciones. Han pasado casi 3 años. Tengo más conocimientos de trading. Mis operaciones siguen mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, el análisis técnico, la psicología de las operaciones y la gestión del riesgo. Una cosa que no me preocupa es conseguir el volumen adecuado para el riesgo de cada operación. No mucho después de emp