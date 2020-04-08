Entry Confirm

Deje de adivinar entradas. Confírmelas.
Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones.

Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas.


Métodos de confirmación:

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:

  • Ruptura del cuerpo de la vela

  • Ruptura de la mecha de la vela

  • Ruptura de Estructura (BoS)

  • Ruptura de la MA

  • Inversión de pendiente de MA

  • Reversión del SAR Parabólico

  • Gancho RSI (OB / OS)

  • Gancho estocástico (OB / OS)

Todas las confirmaciones son transparentes y basadas en reglas.


Cómo funciona

1.Vigilar el precio
Observe el precio a medida que se acerca a un área potencial de reversión o decisión en el gráfico.

2.Active la alerta
Haga clic en el botón del gráfico para colocar una alerta de confirmación en la dirección seleccionada.

3.Recibir confirmación
La herramienta realiza un seguimiento continuo del precio y activa una alerta en el momento en que se produce la ruptura seleccionada.

4.Desactivar en cualquier momento

Vuelva a hacer clic en el botón para eliminar la alerta al instante.


Comportamiento del marco temporal

Las alertas activas están vinculadas al marco temporal en el que fueron colocadas. Cambiar de marco temporal no las afecta. Las líneas de ruptura sólo aparecen en el marco temporal original, mientras que en otros marcos temporales se muestra la etiqueta del marco temporal de la alerta.

Alertas persistentes

Las alertas permanecen activas incluso después de cerrar el terminal. Al reiniciar, la herramienta comprueba si se ha producido alguna ruptura mientras estaba desconectado y lo notifica inmediatamente.


Notas y consejos


Controle la agresividad de la señal

Marcos temporales más bajos = confirmaciones más rápidas y agresivas
Marcos temporales más altos = confirmaciones más fuertes y conservadoras

Alertas basadas en el cierre de la vela

Todas las alertas se activan al cierre de la vela, por lo que son fáciles de probar, validar y revisar históricamente.

La coherencia es importante

Seleccione un tipo de confirmación que se adapte a su estrategia y aplíquelo de forma coherente en lugar de cambiar de un método a otro.

Confirmaciones basadas en indicadores

Cuando utilice alertas de indicadores (MA, SAR Parabólico, RSI, Estocástico, etc.), se recomienda añadir el indicador al gráfico para tener un contexto visual, pero no es obligatorio. Las alertas funcionan independientemente de los indicadores visibles.


Explicación de las confirmaciones de alertas

Acción del precio:

  • Ruptura del cuerpo de la vela: Se activa cuando el precio cierra más allá del cuerpo de la vela anterior, confirmando el impulso direccional.
  • Ruptura de la Mecha de la Vela: Se activa cuando el precio cierra más allá de la mecha de la vela anterior, confirmando una extensión más fuerte más allá de los extremos recientes.
  • Ruptura de Estructura (BoS): Se activa cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo oscilante anterior, confirmando un cambio en la estructura del mercado.

Media móvil:

  • Ruptura de la media móvil: Se activa cuando el precio cierra en el lado opuesto de la media móvil seleccionada, con la vela anterior cerrando en el otro lado. Esto confirma una transición limpia a través de la MA.
  • Inversión de la pendiente de la MA: Se activa cuando la dirección de la pendiente de la media móvil en la vela anterior es opuesta a la dirección de la pendiente anterior, lo que indica un posible cambio de tendencia.

Tendencia:

  • Inversión del SAR Parabólico: Se dispara cuando la posición del SAR Parabólico de las barras anteriores es opuesta a la dirección actual, confirmando un cambio de tendencia en el SAR.

Momento:

  • Gancho RSI (OB / OS): Se activa cuando el RSI retrocede desde los niveles de sobrecompra o sobreventa, lo que indica el agotamiento del impulso y una posible inversión.
  • Gancho estocástico (OB / OS): Se activa cuando el estocástico retrocede desde niveles de sobrecompra o sobreventa, confirmando un cambio de tendencia.


Productos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicadores
Este indicador presenta un enfoque alternativo para identificar la Estructura del Mercado. La lógica utilizada se deriva del material de aprendizaje creado por DaveTeaches (en X) Actualización v1.10: + añadir la opción de poner el valor alto/bajo protegido en el buffer (figura 11, 12) + añadir valor de Retracements al buffer cuando se muestran Retracements Al cuantificar la Estructura del Mercado, es común utilizar máximos y mínimos fractales para identificar pivotes de oscilación "significativ
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra patrones armónicos en el gráfico   sin repintar   con el mínimo retraso posible. La búsqueda de la parte superior de los indicadores se basa en el principio de onda del análisis de precios. La configuración avanzada le permite elegir parámetros para su estilo de negociación. En la apertura de una vela (barra), cuando se forma un nuevo patrón, se fija una flecha de la dirección probable del movimiento del precio, que permanece sin cambios. El indicador reconoce los siguientes
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. De manera similar al medidor de fortaleza de la moneda, el Panel puede
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ESPAÑOL – Monthly Levels Pro v1.0 El Indicador Definitivo de Niveles Mensuales del Mercado Domina las zonas clave del mercado de un vistazo. Monthly Levels Pro te ayuda a analizar tendencias a largo plazo y localizar niveles de soporte y resistencia mostrando automáticamente High, Low, Open y Close de la vela mensual. Ventajas: Análisis instantáneo Trading más inteligente Claridad visual Flexible Simple y eficaz Compatibilidad: MT5, todos los timeframes
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Dinámica Visual CrossPulse: Opere con el verdadero ritmo del mercado Descubra un nuevo nivel de conocimiento del mercado con Visual CrossPulse Dynamics, un sofisticado indicador diseñado para adaptarse a la volatilidad cambiante y revelar la verdadera dirección de la tendencia. ¿Está cansado de los indicadores que se quedan rezagados en los mercados que se mueven con rapidez o que emiten señales falsas durante la consolidación? El indicador Visual CrossPulse Dynamics resuelve este problema util
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
Visual Crocodile Pulse Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual del Pulso del Cocodrilo Descubra el verdadero impulso del mercado y opere con confianza ¿Está cansado de los indicadores rezagados y los gráficos ruidosos que dan lugar a señales falsas? El indicador Visual Crocodile Pulse es una sofisticada herramienta de análisis de tendencias de nivel profesional diseñada para ofrecerle una ventaja clara y decisiva. Al atravesar el ruido del mercado, identifica los poderosos inicios de las nuevas tendencias, ayudándole a entrar en las operac
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indicadores
Este indicador mejora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por defecto introduciendo varias mejoras. En primer lugar, destaca visualmente las regiones de sobrecompra y sobreventa cambiando el color del RSI de blanco a rojo. En segundo lugar, incluye líneas de referencia adicionales en 20, 40, 50, 60 y 80, proporcionando un marco más claro para evaluar los valores del RSI. La característica más notable es el uso de la línea central 50 para indicar el ciclo actual del mercado. El color de la línea 5
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indicadores
El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione. Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar área
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente,
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indicadores
Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter. Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos. Cómo funciona: Compruebe el
FREE
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indicadores
El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores. Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día. Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios. Al separar vis
FREE
MiniWatch FX28
Part-time Day Trader
4 (1)
Indicadores
Vea la acción del precio de hasta 28 símbolos de Market Watch a la vez , ideal para detectar patrones gráficos negociables como banderas, triángulos y canales sin distracciones. Nuevo: Ahora puede añadir indicadores a todos los minigráficos para mejorar el análisis. Características principales: 28 Símbolos en una Vista - Escanee instantáneamente múltiples mercados para detectar configuraciones comerciales más rápido. Soporte de Indicadores - Añada su indicador favorito de manera uniforme a todos
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual. Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puede vencerlos, únase a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci, anclados de mecha a mecha, sin reajustes manuales. Sobreescritura manual incluida: ajuste los anclajes Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas Fibonacci manuales con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario