Deje de adivinar entradas. Confírmelas.

Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones.

Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas.





Métodos de confirmación :

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:



Ruptura del cuerpo de la vela

Ruptura de la mecha de la vela

Ruptura de Estructura (BoS)

Ruptura de la MA

Inversión de pendiente de MA

Reversión del SAR Parabólico

Gancho RSI (OB / OS)

Gancho estocástico (OB / OS)





Todas las confirmaciones son transparentes y basadas en reglas.



