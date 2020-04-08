Entry Confirm
- Indicadores
- Part-time Day Trader
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Deje de adivinar entradas. Confírmelas.
Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones.
Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.
Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas.
Métodos de confirmación:
Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:
- Ruptura del cuerpo de la vela
- Ruptura de la mecha de la vela
- Ruptura de Estructura (BoS)
- Ruptura de la MA
- Inversión de pendiente de MA
- Reversión del SAR Parabólico
- Gancho RSI (OB / OS)
- Gancho estocástico (OB / OS)
Todas las confirmaciones son transparentes y basadas en reglas.
Cómo funciona
Vuelva a hacer clic en el botón para eliminar la alerta al instante.
Las alertas permanecen activas incluso después de cerrar el terminal. Al reiniciar, la herramienta comprueba si se ha producido alguna ruptura mientras estaba desconectado y lo notifica inmediatamente.
Notas y consejos
Controle la agresividad de la señal
Marcos temporales más bajos = confirmaciones más rápidas y agresivas
Marcos temporales más altos = confirmaciones más fuertes y conservadoras
Alertas basadas en el cierre de la vela
Todas las alertas se activan al cierre de la vela, por lo que son fáciles de probar, validar y revisar históricamente.
La coherencia es importante
Seleccione un tipo de confirmación que se adapte a su estrategia y aplíquelo de forma coherente en lugar de cambiar de un método a otro.
Confirmaciones basadas en indicadores
Cuando utilice alertas de indicadores (MA, SAR Parabólico, RSI, Estocástico, etc.), se recomienda añadir el indicador al gráfico para tener un contexto visual, pero no es obligatorio. Las alertas funcionan independientemente de los indicadores visibles.
Explicación de las confirmaciones de alertas
Acción del precio:
- Ruptura del cuerpo de la vela: Se activa cuando el precio cierra más allá del cuerpo de la vela anterior, confirmando el impulso direccional.
- Ruptura de la Mecha de la Vela: Se activa cuando el precio cierra más allá de la mecha de la vela anterior, confirmando una extensión más fuerte más allá de los extremos recientes.
- Ruptura de Estructura (BoS): Se activa cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo oscilante anterior, confirmando un cambio en la estructura del mercado.
Media móvil:
- Ruptura de la media móvil: Se activa cuando el precio cierra en el lado opuesto de la media móvil seleccionada, con la vela anterior cerrando en el otro lado. Esto confirma una transición limpia a través de la MA.
- Inversión de la pendiente de la MA: Se activa cuando la dirección de la pendiente de la media móvil en la vela anterior es opuesta a la dirección de la pendiente anterior, lo que indica un posible cambio de tendencia.
Tendencia:
- Inversión del SAR Parabólico: Se dispara cuando la posición del SAR Parabólico de las barras anteriores es opuesta a la dirección actual, confirmando un cambio de tendencia en el SAR.
Momento:
- Gancho RSI (OB / OS): Se activa cuando el RSI retrocede desde los niveles de sobrecompra o sobreventa, lo que indica el agotamiento del impulso y una posible inversión.
- Gancho estocástico (OB / OS): Se activa cuando el estocástico retrocede desde niveles de sobrecompra o sobreventa, confirmando un cambio de tendencia.