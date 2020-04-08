DeMarker Higher Time Frame MT5 r

Indicador Crypto_Forex HTF DeMarker para MT5.

- Este indicador es una herramienta útil que utilizan los operadores técnicos para encontrar puntos de entrada y salida. HTF significa "marco temporal superior".
- La línea del oscilador DeMarker indica la posición actual del precio en relación con los máximos y mínimos anteriores.
- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.
- La zona de sobrecompra es cuando el DeMarker está por encima de 0,7 y la de sobreventa cuando está por debajo de 0,3.
- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.
- Este indicador es excelente para sistemas de negociación de marcos temporales múltiples con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.
- El indicador HTF DeMarker le permite adjuntar DeMarker de marcos temporales superiores a su gráfico actual --> este es un enfoque de negociación profesional.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.

