The Golden Nile

El Nilo Dorado es una sofisticada herramienta de seguimiento de tendencias diseñada para filtrar el ruido del mercado e identificar puntos de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de dos capas de índices derivados de las Bandas de Bolling basados en medias móviles de la secuencia de Fibonacci.

Descripción del indicador

El indicador calcula dos líneas de tendencia distintas:

  • La Tendencia Primaria actúa como un detector sensible de tendencias, cambiando de color azul (alcista) a rojo (bajista) en función de la acción inmediata del precio en relación con la media.

  • LaTendencia Secundaria representa la tendencia estructural del mercado y proporciona una línea de base para el soporte y la resistencia a largo plazo.

  • Señales visuales: Traza automáticamente flechas de Compra (Verde) y Venta (Rojo) en el gráfico cuando hay una tendencia potencial.


Fuerza en el comercio de oro (XAUUSD)

El oro es conocido por su alta volatilidad y sus fuertes "stop hunts", El Nilo Dorado es particularmente efectivo para el Oro porque:

  • Suavización de la Volatilidad: Al promediar cuatro períodos diferentes de SMA para cada línea, el indicador suaviza los picos repentinos comunes en el Oro, evitando que usted entre en movimientos "falsos".

  • Resistencia a la tendencia: Dado que el oro tiende a seguir la tendencia durante largos periodos una vez que se ha establecido una dirección, la tendencia primaria basada en Fibonacci capta el impulso central que los operadores diarios a menudo pasan por alto.

  • Soporte/Resistencia dinámicos: En el comercio del oro, estas líneas BBI a menudo actúan como "suelos móviles". Durante una carrera alcista, el precio rebotará con frecuencia en la línea BBI corta, permitiendo reentradas seguras.


Fuerza en el comercio de divisas (Forex/CY)

En los mercados de divisas, el indicador destaca por:

  • Estabilidad Multi-Timeframe: Ya sea operando en M15 para scalping o en H4 para swing trading, los periodos de Fibonacci se adaptan a la naturaleza cíclica de los pares de divisas.

  • Claro sesgo direccional: Elimina las "conjeturas" en los mercados agitados. Si la Tendencia Secundaria es roja y está por debajo de la Tendencia Primaria, el sesgo es estrictamente bajista, lo que ayuda a los operadores a evitar "comprar la caída" en un mercado bajista.

  • Precisión de los cruces: Los pares de divisas a menudo pasan de la consolidación a la tendencia a través de un cruce. Las etiquetas de Compra/Venta señalan estas transiciones en el momento del cambio de impulso.


Robot Choppiness
Diego Mauricio Padilla Mendez
3 (2)
Indicadores
El robot Choppines, se lo carga como indicador en la carpeta de indicadores del MT4 Se recomienda utilizar una temporalidad de velas de 5 minutos, el tiempo de expiración del robot recomendado es de 5 minutos. El robot puede configurarse para enviar señales a las plataformas MT2, MX2, PRICEPRO. Para realizar el envio de señales se debe utilizar el programa conector de la plataforma que queremos trabajar. Para instalar en el conector realice el siguiente procedimiento (se adjunta una imagen dond
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
Towers
Yvan Musatov
Indicadores
Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Supply and Demand Indicator MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda + ADD-ON GRATUITO de Medición de la Fuerza de la Divisa ¿Busca una herramienta potente que le ayude a identificar las zonas más reactivas del mercado de divisas? Nuestro indicador de oferta y demanda para MetaTrader 4 y 5 es exactamente lo que necesita. Con sus avanzados algoritmos y análisis en tiempo real, este indicador ayuda a los operadores de todos los niveles de experiencia a tomar decisiones comerciales informadas. El indicador de la oferta y la demanda es
M W Pattern Pro
Noiros Tech
4.14 (7)
Indicadores
M & W Pattern Pro es un escáner avanzado de patrones M y W , utiliza filtros adicionales para asegurar que los patrones escaneados son rentables. El indicador se puede utilizar con todos los símbolos y marcos de tiempo. El indicador es un indicador sin repintado con cálculos estadísticos precisos. Para utilizarlo , simplemente escanee el par más rentable utilizando la precisión del tablero de estadísticas , a continuación, introduzca las operaciones en la flecha de señal y salga en los niveles T
Possibility 75
Leonid Basis
Indicadores
El siguiente nivel de negociación de tendencias. Posibilidad 75%, el indicador analiza el mercado actual para determinar tendencias cortas (punto pequeño), medias (círculo con un punto dentro) y largas (cruz con un círculo y un punto dentro). Caracteres Wingdings de color aguamarina representa el inicio de la tendencia alcista. Los caracteres Wingdings de color color naranja representa el inicio de la tendencia BAJA. Posibilidad 75% Indicador mejorará su comercio en el mundo de la divisa, mater
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
ON Trade Breakout Zone
Abdullah Alrai
Indicadores
Presentamos nuestro nuevo indicador: [ON Trade Breakout Zone] ¡Herramienta de Análisis de Mercado Simple pero Poderosa para Todos los Traders! Adecuada tanto para Profesionales como para Traders Principiantes ¿Estás listo para potenciar tu estrategia de trading? Nuestro último indicador está diseñado para simplificar el análisis de mercado y empoderar a traders de todos los niveles. Ya seas un profesional experimentado o estés comenzando, [ON Trade Breakout Zone] es tu clave para desblo
Fibonacci Magic Pivot Levels
Savia Forex Software Solutions
Indicadores
Niveles de pivote mágico de Fibonacci El Fibonacci Magic Pivot Levels es un indicador potente pero fácil de usar . Monitoriza continuamente la acción del precio intradía y utiliza algoritmos complejos para calcular y detectar niveles clave de soporte, resistencia y pivote, utilizando el marco temporal D1 como filtro. El Fibonacci Magic Pivot Levels está optimizado para los marcos temporales H4, H1, M30, M15, M5 y M1 y se puede utilizar en TODOS los pares de Divisas, Índices, Materias Primas y C
Weddell Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Weddell Pro es una buena herramienta de negociación adecuada tanto para principiantes como para operadores experimentados. Se puede utilizar tanto por separado como combinado con otras estrategias e indicadores Configurado para pares de divisas fue probado varias veces en cryptocurrency pero no mostró un alto resultado Pares de divisas USD/EUR AUD/CAD GBP/USD Se mostró muy bien aquí El porcentaje de transacciones correctas está por encima del 68%, lo que no lo hace perfecto y malo No dibuj
Euro Session Indicator
Oluwakemi Esther Osofundiya
Indicadores
El indicador EuroSession combina el filtrado por un MACD modificado y un indicador basado en la tendencia. Es un indicador que intenta captar el movimiento temprano del mercado de la sesión europea. Esto significa que las órdenes pendientes deben colocarse mucho antes de este movimiento. BUY Las órdenes pendientes (Buystop) deben ser colocadas si: La tendencia muestra un sesgo alcista El MACD muestra un sesgo "relativamente alcista". VENTA Las órdenes pendientes (Sellstop) deben colocarse si: La
GoldTheCheckPoint
Chai Chor Tung
Indicadores
Este es un indicador simple y útil para el oro. El marco temporal es 15M. Simplemente muestra el meanginful potencial de inflexión punto de control para el oro. Usted puede combinar su método con esta señal. Se puede utilizar como una parte de su señal de decisión para convertirse en una estrategia más powful por sí mismo para obtener más gran decisión. El indicador no será repianted. Sólo simple y útil. Chicos, sólo probarlo.
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicadores
El indicador está diseñado para funcionar en cualquier plataforma de negociación. El programa se basa en algoritmos propios y en las matemáticas de W.D.Ganna, lo que le permite calcular niveles objetivo de movimiento de precios basados en tres puntos con el mayor grado de certeza. Es una gran herramienta para el comercio de acciones. El indicador tiene tres botones: NEW - llamar a un triángulo para el cálculo. DEL - eliminar el triángulo seleccionado. DELS - eliminar completamente todas las cons
Pointers Trend Switch
Sabina Fik
Indicadores
Pointer Trend Switch - indicador de precisión de cambio de tendencia Pointer Trend Switch es un indicador de flecha de alta precisión diseñado para detectar momentos clave de cambio de tendencia basándose en el comportamiento asimétrico del precio dentro de un rango de barras seleccionado. Identifica impulsos de precios localizados analizando hasta qué punto se desvía el precio del nivel de apertura, ayudando a los operadores a encontrar puntos de entrada precisos antes de que una tendencia camb
HighFrequencyScalper
Armand Andras Kormany
Indicadores
Scalper Elite Dashboard - El indicador de entrada de precisión definitivo (MT4) Versión: 1.00 Tipo: Sistema de señales multilógicas sin repintado Plataforma: MetaTrader 4 Basado en tablero, sin API externa, ejecución rapidísima. ¿Qué es Scalper Elite Dashboard? Scalper Elite Dashboard es un indicador de trading de alta frecuencia, sin repintado , diseñado específicamente para scalping, intradía y swing trading a corto plazo. Combina 6 potentes componentes de análisis técnico en un únic
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
SindiX Margin Index
Ahmad Amiruldin A Sindi
Indicadores
este indicador le ayudara a ver lo siguiente : primero , niveles de precios que muestra : 1. nivel de equilibrio para todas las posiciones abiertas ( BEA se muestra en la línea azul ) 2. Nivel de equilibrio para todas las posiciones abiertas de compra ( BEB se muestra en la línea verde ) 3. Nivel de equilibrio para todas las posiciones abiertas de venta ( BES se muestra en la línea roja ) 4. trace una línea en el nivel de Margen 100% ( línea de color violeta ) 5. trace una línea en el nivel de
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Flipa Setups
Muhamad
Indicadores
Acciones de precio NEXT - Serie Uno 1. Auto Mapeo de la Proyección de la Acción del Precio XAUUSD para obtener la configuración más precisa para cada Zona de Entrada. 2. La herramienta utilizada ha sido personalizada de acuerdo a la configuración de las Zonas de Intercambio. 3. La configuración que resulta después del Mapeo son todas las configuraciones, a saber, Scalping, Intradía y Swing. 4. Esta configuración no necesita un marcado y depende de SNR & SND. 5. Este setup sólo depende al 10
SMT Divergence Pro
Suvashish Halder
Indicadores
La Divergencia SMT (Smart Money Technique) se refiere a la divergencia de precios entre activos correlacionados o su relación con activos inversamente correlacionados. Analizando la Divergencia SMT, los traders pueden obtener información sobre la estructura institucional del mercado e identificar si el dinero inteligente está acumulando o distribuyendo activos. Cada fluctuación de precios debe ser confirmada por la simetría del mercado, y cualquier asimetría de precios indica una Divergencia SMT
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
The Alpha Trend
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
La tendencia alfa Experimente lo último en análisis de tendencias. Alpha Trend no sólo identifica tendencias, sino que filtra el ruido, centrándose únicamente en los movimientos primarios del precio. Tanto si eres un profesional de las opciones binarias como un entusiasta del scalping en el mundo Forex, esta herramienta está hecha a tu medida. Aquí está el secreto: El empuje inicial de una tendencia importante a menudo establece su dirección duradera, independientemente de las fluctuaciones meno
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
DashBoard Multi TimeFrame
Harikrishna Darapaneni
Indicadores
Este indicador (tablero de instrumentos) proporciona la tendencia de múltiples monedas en múltiples gráficos de marco de tiempo. Da entradas y Stoploss en el propio gráfico Si el color de la celda que se muestra en la moneda en particular es verde, representa una fuerte tendencia alcista y viceversa si el color de la celda es rojo. Si la celda tiene sólo una flecha, significa que la moneda está lista para la tendencia. Si la celda no tiene ni color ni flecha, representa que no hay tendencia en e
Gann Zone Pro
Kirill Borovskii
Indicadores
Este indicador identifica y muestra zonas, por así decirlo áreas de fuerza, donde el precio se desplegará. El indicador puede funcionar en cualquier gráfico, cualquier instrumento, en cualquier marco temporal. El indicador tiene dos modos. El indicador está equipado con un panel de control con botones para mayor comodidad y se divide en dos modos. Modo manual: Para trabajar con el modo manual, es necesario pulsar el botón NEW, aparecerá un segmento. Este segmento se extiende sobre el movimiento
Cycles Predictor
Martin Eshleman
Indicadores
Indicador de predicción de ciclos Este indicador utiliza los ciclos pasados del mercado para predecir los movimientos futuros de los precios. El indicador escanea los datos pasados y considera combinaciones de ciclos. Cuando los ciclos coinciden en la misma fecha/hora futura, se considera una predicción futura válida. Las predicciones se dibujan como líneas verticales a la derecha del gráfico en el futuro. Una predicción a menudo resultará en un tipo de vela (por ejemplo, alcista o bajista) y/o
Fluctuate Intensity
Yonggang Shang
Indicadores
Se trata de una señal que diagnostica principalmente la dirección actual basándose en el análisis de datos, algoritmos de ruptura de precios y estrategias basadas en algunos indicadores principales. Esta señal mostrará todas las señales de un período histórico en el gráfico principal y es una buena opción si le gusta mostrar la dirección de las señales en el gráfico. Ventaja: Apta para todas las razas. Se aplica a todos los ciclos. Sólo un parámetro ajustable, fácil de usar. Aviso: Esta señal só
Binary Scanner PRO
Roman Kucher
Indicadores
El indicador más nuevo para opciones binarias. El indicador busca grandes giros del mercado y da señales cualitativas para 2 velas por delante. El indicador también funciona en Forex, pero fue desarrollado inicialmente en las opciones binarias. Después de la aparición de la flecha, recibe una notificación por correo electrónico, notificación PUSH al teléfono o una alerta en el terminal. Las señales aparecen al principio de la nueva barra. Plazo 1 hora. Periodo de expiración 2 velas. Más del
