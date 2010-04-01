Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5

Indicador Twitter Model MMXM (Estilo ICT) para MetaTrader 5

El indicador Twitter Model MMXM (estilo ICT) para MetaTrader 5 está diseñado para ayudar a los operadores a identificar zonas de reversión y continuación de alta probabilidad utilizando conceptos clave de Smart Money y ICT. Este indicador se centra en la detección de agujeros de liquidez, Fair Value Gaps (FVGs) y niveles CISD, ofreciendo señales estructuradas de configuración de operaciones basadas en el comportamiento de los precios institucionales.

La herramienta supervisa los máximos y mínimos diarios dentro de un ciclo de 24 horas, aplicando la lógica de barrido y la confirmación CISD para destacar los posibles puntos de inflexión del mercado. También marca la apertura de la sesión de Nueva York en el gráfico con una línea vertical gris, lo que permite a los operadores alinear su análisis con una de las sesiones bursátiles más activas.

Especificaciones del indicador Twitter Modelo MMXM

La siguiente tabla resume las principales características técnicas del indicador:

Característica Descripción Categoría TIC - Dinero inteligente - Liquidez Plataforma MetaTrader 5 (MT5) Nivel de conocimientos Avanzado Tipo de Indicador Reversión y Continuación Marco de tiempo 15 minutos Estilo de negociación Scalping e Intradía Mercado Todos los mercados (divisas, criptomonedas, índices, etc.)

Visión general del indicador Twitter Model MMXM

El indicador identifica oportunidades comerciales cuando la acción del precio crea una ruptura falsa por encima o por debajo del máximo o mínimo del día anterior. Si el precio vuelve a entrar en el rango anterior dentro de seis velas, el indicador etiqueta el movimiento como un "Barrido " .

Una vez que se confirma una estructura CISD válida tras el barrido, el indicador dibuja una línea horizontal discontinua roja en el nivel CISD, destacando una zona de entrada potencial.

Escenario de mercado alcista

En el gráfico de 15 minutos del AUD/CAD, el indicador detectó un movimiento temporal por debajo del mínimo del día anterior, seguido de una fuerte vela alcista que recuperaba el rango. Esta acción activó una señal de barrido, y el nivel CISD correspondiente se marcó con una línea discontinua roja, indicando una posible configuración de operación alcista.

Escenario bajista

Una configuración similar apareció en el gráfico de 15 minutos de Solana (SOL), donde el precio rompió brevemente por encima del máximo del día anterior antes de revertir rápidamente de nuevo en el rango. Este comportamiento activó una señal bajista CISD, ofreciendo confirmación para posibles posiciones cortas.

Ajustes del indicador Twitter Model MMXM

El indicador ofrece varias configuraciones ajustables para mejorar la precisión y la adaptabilidad:

- Utilizar filtro FVG: Habilita la detección del Fair Value Gap para filtrar las configuraciones válidas.

- Es la hora del servidor en Europa: Ajusta los cálculos de la hora para los servidores con sede en Europa

- Diferencia entre el servidor y GMT: Alinea manualmente la hora del servidor con GMT

Consejo: Active siempre la opción "Usar filtro FVG" para garantizar una detección precisa de las zonas válidas de Fair Value Gap.

Conclusión

El Indicador Twitter Model MMXM (Estilo ICT) para MT5 realiza un seguimiento de los niveles clave de liquidez, incluidos los máximos y mínimos diarios, mientras traza visualmente la sesión bursátil de Nueva York. Mediante la combinación de barridos de liquidez, Fair Value Gaps y estructuras CISD, ofrece configuraciones de operaciones precisas basadas en las metodologías Smart Money y ICT, lo que lo convierte en una valiosa herramienta analítica para operadores intradía y scalping experimentados.