EAVIE Bot Trading
- Asesores Expertos
- Trong Nguyen Le
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
📈 Cuadro de mandos en tiempo real
- Información de la cuenta: Servidor, ID, Capital
- Precios de Mercado: Oferta, demanda y diferencial en tiempo real
- Tick Volumen: Volumen actual de la vela con coloración basada en la tendencia
- Estadísticas de posición:
- Número de órdenes de compra/venta abiertas
- Total de lotes por dirección
- Ganancias/Pérdidas en tiempo real por dirección
- Estadísticas diarias: Beneficio de hoy, ratio de ganancias/pérdidas
- Cuenta atrás de velas: Tiempo restante hasta el cierre de la vela
🛡️ Break Even Auto (Punto de equilibrio automático)
- Calcula automáticamente el punto de equilibrio exacto para posiciones de compra, venta y mixtas
- Se activa automáticamente cuando el precio alcanza la distancia configurada
- Dibuja una línea visual en el gráfico
- Cierra todas las posiciones cuando el precio alcanza el punto de equilibrio
- Compensa automáticamente el spread y el swap.
- Admite la activación manual mediante un botón
📉 Trailing Stop Auto (Protección automática de beneficios)
- Mueve automáticamente el stop loss en función del beneficio
- Se activa cuando el precio se mueve más allá del punto de equilibrio
- Protege los beneficios acumulados
- El Trailing Stop sólo se mueve favorablemente (nunca se invierte)
- Dibuja una línea amarilla visual
🎯 Órdenes Stop de Compra/Venta (Órdenes Pendientes Automáticas)
- Coloca automáticamente líneas BuyStop y SellStop
- Distancia flexible desde el precio actual
- Entra automáticamente en la operación cuando el precio toca la línea
- Establece automáticamente el Stop Loss
- Elimina la línea opuesta cuando existe una orden de Mercado
Gestión del riesgo
- Stop Loss automático: cierra todas las posiciones cuando se alcanza la pérdida máxima
- Soporta configuración de porcentaje o cantidad fija
- Muestra el nivel de MaxLoss en el panel de control
Botones del panel de control
- Cerrar todo: Cierra todas las posiciones abiertas
- Cerrar ganancias: Cierra sólo las posiciones rentables
- Cerrar pérdidas: Cerrar sólo las posiciones perdedoras
- Break Even All: Activación manual del punto de equilibrio
⚙️ Parámetros de configuración
🖥️ Parámetros de Interfaz - HideGrid: Mostrar/ocultar rejilla del gráfico
- ShowCountdown: Mostrar la cuenta atrás de la vela - CountdownColor: Color del texto de la cuenta atrás - CountdownSize: Tamaño de la fuente - CountdownBarsOffset: Distancia desde la vela
🛡️ Break Even - EnableBreakEvenAuto: Activar/desactivar modo automático
- BreakEvenAutoDistance: Distancia de activación (puntos) - BreakEvenAutoTolerance: Factor de compensación de errores (1,0-5,0) - BreakEvenAutoTextSize: Tamaño del texto - BreakEvenAutoTextColor: Color del texto (por defecto: Amarillo).
📉 Trailing Stop - EnableTrailingStopAuto: Activar/desactivar el modo automático.
- TrailingStopDistanceActive: Distancia de activación - TrailingStopOffset: Distancia de activación - TrailingStopTextSize: Tamaño del texto - TrailingStopTextColor: Color del texto (por defecto: Amarillo).
🎯 Buy/Sell Stop - BuySellStopActive: Activar/desactivar función.
- BuySellStopDistance: Distancia de colocación de la orden - BuySellStopSLDistance: Distancia del Stop Loss - BuySellStopLotSize: Tamaño del lote por orden - BuySellStopMaxOrders: Órdenes máximas por dirección
💰 Stop Loss - CutLoss_Percent: true = % | false = USD
- CutLoss_Value: Valor del stop loss (10 = 10% o 10 USD).