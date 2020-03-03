EAVIE Bot Trading

📈 Cuadro de mandos en tiempo real

  • Información de la cuenta: Servidor, ID, Capital
  • Precios de Mercado: Oferta, demanda y diferencial en tiempo real
  • Tick Volumen: Volumen actual de la vela con coloración basada en la tendencia
  • Estadísticas de posición:
    • Número de órdenes de compra/venta abiertas
    • Total de lotes por dirección
    • Ganancias/Pérdidas en tiempo real por dirección
  • Estadísticas diarias: Beneficio de hoy, ratio de ganancias/pérdidas
  • Cuenta atrás de velas: Tiempo restante hasta el cierre de la vela

🛡️ Break Even Auto (Punto de equilibrio automático)

  • Calcula automáticamente el punto de equilibrio exacto para posiciones de compra, venta y mixtas
  • Se activa automáticamente cuando el precio alcanza la distancia configurada
  • Dibuja una línea visual en el gráfico
  • Cierra todas las posiciones cuando el precio alcanza el punto de equilibrio
  • Compensa automáticamente el spread y el swap.
  • Admite la activación manual mediante un botón

📉 Trailing Stop Auto (Protección automática de beneficios)

  • Mueve automáticamente el stop loss en función del beneficio
  • Se activa cuando el precio se mueve más allá del punto de equilibrio
  • Protege los beneficios acumulados
  • El Trailing Stop sólo se mueve favorablemente (nunca se invierte)
  • Dibuja una línea amarilla visual

🎯 Órdenes Stop de Compra/Venta (Órdenes Pendientes Automáticas)

  • Coloca automáticamente líneas BuyStop y SellStop
  • Distancia flexible desde el precio actual
  • Entra automáticamente en la operación cuando el precio toca la línea
  • Establece automáticamente el Stop Loss
  • Elimina la línea opuesta cuando existe una orden de Mercado

Gestión del riesgo

  • Stop Loss automático: cierra todas las posiciones cuando se alcanza la pérdida máxima
  • Soporta configuración de porcentaje o cantidad fija
  • Muestra el nivel de MaxLoss en el panel de control

Botones del panel de control

  • Cerrar todo: Cierra todas las posiciones abiertas
  • Cerrar ganancias: Cierra sólo las posiciones rentables
  • Cerrar pérdidas: Cerrar sólo las posiciones perdedoras
  • Break Even All: Activación manual del punto de equilibrio

⚙️ Parámetros de configuración

🖥️ Parámetros de Interfaz - HideGrid: Mostrar/ocultar rejilla del gráfico

- ShowCountdown: Mostrar la cuenta atrás de la vela - CountdownColor: Color del texto de la cuenta atrás - CountdownSize: Tamaño de la fuente - CountdownBarsOffset: Distancia desde la vela

🛡️ Break Even - EnableBreakEvenAuto: Activar/desactivar modo automático

- BreakEvenAutoDistance: Distancia de activación (puntos) - BreakEvenAutoTolerance: Factor de compensación de errores (1,0-5,0) - BreakEvenAutoTextSize: Tamaño del texto - BreakEvenAutoTextColor: Color del texto (por defecto: Amarillo).

📉 Trailing Stop - EnableTrailingStopAuto: Activar/desactivar el modo automático.

- TrailingStopDistanceActive: Distancia de activación - TrailingStopOffset: Distancia de activación - TrailingStopTextSize: Tamaño del texto - TrailingStopTextColor: Color del texto (por defecto: Amarillo).

🎯 Buy/Sell Stop - BuySellStopActive: Activar/desactivar función.

- BuySellStopDistance: Distancia de colocación de la orden - BuySellStopSLDistance: Distancia del Stop Loss - BuySellStopLotSize: Tamaño del lote por orden - BuySellStopMaxOrders: Órdenes máximas por dirección

💰 Stop Loss - CutLoss_Percent: true = % | false = USD

- CutLoss_Value: Valor del stop loss (10 = 10% o 10 USD).


