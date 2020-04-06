The Artemis

EL EA ARTEMIS - PRECISIÓN MOMENTUM SCALPER

Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2349927

1. La Esencia

El Artemis es un EA de Scalping profesional diseñado para los traders que valoran la preservación del capital.

  • NO Grid, NO Martingale, y NO "Black Box" ilusiones AI.

  • Estrategia pura: Lógica de Momentum + Breakout.

  • Seguridad ante todo: Cada operación está estrictamente protegida por un Stop Loss. Sin excepciones.

  • Una señal, una operación: Sólo se permite una posición por dirección en cada momento. Sin sobreapalancamiento, sin desorden.

2. Estrategia básica

El EA analiza la acumulación dinámica de momentos para identificar zonas de ruptura de alta probabilidad. Coloca órdenes stop pendientes en niveles clave donde se espera que el mercado explote.

  • Comprobación previa a la operación en 7 pasos: Antes de entrar, el EA valida el Margen, el Tamaño del Lote, los niveles de Stop, los niveles de Congelación,.. y los parámetros generales de riesgo.

  • Trailing Stop Adaptativo: Utiliza un algoritmo de salida inteligente para asegurar los máximos beneficios a medida que el precio evoluciona.

3. Características principales

  • Gestión avanzada del riesgo: 5 métodos distintos de dimensionamiento de lotes. Break-Even adaptativo integrado y Trailing Stop.

  • Filtro de Noticias: Sincronización de datos en tiempo real con el Calendario Económico MQL5. Detiene automáticamente la negociación antes de eventos de alto impacto (Soporta los modos Manual y Auto).

  • Panel Pro: 4 impresionantes temas visuales (Dark, Neon, Tokyo, The Artemis). Seguimiento en tiempo real de P/L, Win Rate, Drawdown y Noticias.

  • Control de sesión: Horario de negociación diario personalizable y opciones para cerrar todas las posiciones antes del fin de semana/cierre del mercado.

4. Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: Cualquiera

  • Depósito Mínimo: $100

  • Capital recomendado: $300+

  • Apalancamiento: 1:300 o superior

  • Broker: IC Markets (Cuenta Estándar muy recomendable, o Raw Spread)

  • Latencia: Inferior a 200ms (Cuanto más baja, mejor)

5. Notas cruciales

  • Backtesting: Utilice siempre "Cada tick basado en ticks reales" para obtener los resultados más precisos. El estándar "Cada tick" o "1 minuto OHLC" puede mostrar resultados "demasiado buenos para ser verdad" que no coincidirán con la operativa real.

  • Practique: Siempre pruebe primero en una cuenta Demo para entender el comportamiento del EA.

  • Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo significativo. Invierta sólo el capital que pueda permitirse perder.


