Eight Sessions Worldwide

RITZ - 8 Zonas Principales del Mercado y Temporizador de Velas Inteligente

es un indicador avanzado de tiempo de mercado y análisis de sesión diseñado para mejorar la precisión de la negociación intradía.

El indicador cuenta con un temporizador adaptativo de cuenta atrás de velas con formato de tiempo dinámico, advertencias de color, efectos parpadeantes, escala de tamaño y alertas sonoras multinivel para ayudar a los operadores a anticipar con precisión el cierre de las velas y los momentos críticos del mercado.

Incluye un panel de sesión de mercado global que cubre las 8 principales zonas de negociación de todo el mundo y muestra el estado de la sesión en tiempo real, solapamientos, cuentas atrás y referencia horaria MarketWatch opcional. Un panel de leyenda incorporado explica visualmente los estados de sesión para una rápida interpretación.

Además, el indicador integra un sistema de calendario económico ligero, que traza líneas verticales de noticias con colores basados en el impacto, rangos configurables de retroceso y adelanto, y actualizaciones de alta frecuencia.
Para una claridad óptima de las líneas verticales de noticias y del calendario de la sesión, se recomienda el marco temporal M5 como vista por defecto.

Aspectos destacados

  • Temporizador de velas adaptable con alertas visuales y sonoras inteligentes

  • 8 sesiones de los principales mercados mundiales con detección de solapamiento

  • Panel de sesiones, colores y fuentes personalizables

  • Visualización integrada de noticias económicas en el gráfico

  • Optimizado para la claridad del marco temporal M5


8 PRINCIPALES ZONAS / SESIONES DE MERCADO EN TODO EL MUNDO

1. Sesión de Sydney (Oceanía)

  • Australia

  • 21:00 - 06:00 GMT

  • Características:

    • Fase de apertura de la semana bursátil

    • Volatilidad de baja a moderada

  • Pares activos: AUD, NZD

 2. Sesión en Tokio (Japón)

  • Japón

  • 00:00 - 09:00 GMT

  • Características:

    • Sesión central del mercado asiático

    • Movimientos de precios limpios y técnicos

  • Pares activos: JPY, AUDJPY

 3. Sesión Hong Kong / Singapur (Asia Core)

  • Este y Sudeste Asiático

  • 01:00 - 10:00 GMT

  • Características:

    • Aumento de la liquidez en Asia

    • Fuerte actividad en el oro y en los índices asiáticos

 4. Sesión en Fráncfort (principios de Europa)

  • Alemania

  • 06:00 - 15:00 GMT

  • Características:

    • Preparación del mercado antes de Londres

    • Con frecuencia se producen rupturas falsas
5. Sesión de Londres (Europa Core)

  • Reino Unido

  • 07:00 - 16:00 GMT

  • Características:

    • La mayor liquidez a nivel mundial

    • Tendencias fuertes y fiables

  • Pares activos: EUR, GBP, XAUUSD

 6. Sesión de Nueva York (US Core)

  • Estados Unidos

  • 12:00 - 21:00 GMT

  • Características:

    • Volatilidad extrema

    • Noticias económicas de gran impacto

  • Mercados activos: Pares USD, XAUUSD, índices

 7. Chicago / Sesión CME (US Futures Core)

  • Estados Unidos (CME Group)

  • 13:00 - 22:00 GMT

  • Enfoque:

    • Mercados de futuros

    • Bonos y materias primas

  • Relevancia clave: La actividad del dinero inteligente

 8. Sesión en Oriente Medio

  • Dubai, Riad

  • 04:00 - 13:00 GMT

  • Características:

    • Flujo de liquidez regional

    • Influencia en los mercados del oro y del petróleo

RESUMEN RÁPIDO

Categoría

Detalles

Principales sesiones mundiales

8 sesiones

Zonas regionales adicionales

12+ regiones

Períodos clave de solapamiento

Londres-Nueva York, Asia-Londres


NOTAS IMPORTANTES (OPERADORES PROFESIONALES)

  • El mercado nunca duerme de verdad (excepto los fines de semana)

  • La mayor volatilidad se produce durante:

    • Londres ↔ Nueva York

  • Asia ≠ Sólo Japón

    • Asia incluye Sydney, Tokio, Hong Kong y Singapur

