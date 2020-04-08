Eight Sessions Worldwide
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.3
- Actualizado: 20 diciembre 2025
RITZ - 8 Zonas Principales del Mercado y Temporizador de Velas Inteligente
es un indicador avanzado de tiempo de mercado y análisis de sesión diseñado para mejorar la precisión de la negociación intradía.
El indicador cuenta con un temporizador adaptativo de cuenta atrás de velas con formato de tiempo dinámico, advertencias de color, efectos parpadeantes, escala de tamaño y alertas sonoras multinivel para ayudar a los operadores a anticipar con precisión el cierre de las velas y los momentos críticos del mercado.
Incluye un panel de sesión de mercado global que cubre las 8 principales zonas de negociación de todo el mundo y muestra el estado de la sesión en tiempo real, solapamientos, cuentas atrás y referencia horaria MarketWatch opcional. Un panel de leyenda incorporado explica visualmente los estados de sesión para una rápida interpretación.
Además, el indicador integra un sistema de calendario económico ligero, que traza líneas verticales de noticias con colores basados en el impacto, rangos configurables de retroceso y adelanto, y actualizaciones de alta frecuencia.
Para una claridad óptima de las líneas verticales de noticias y del calendario de la sesión, se recomienda el marco temporal M5 como vista por defecto.
Aspectos destacados
Temporizador de velas adaptable con alertas visuales y sonoras inteligentes
8 sesiones de los principales mercados mundiales con detección de solapamiento
Panel de sesiones, colores y fuentes personalizables
Visualización integrada de noticias económicas en el gráfico
Optimizado para la claridad del marco temporal M5
8 PRINCIPALES ZONAS / SESIONES DE MERCADO EN TODO EL MUNDO
|1. Sesión de Sydney (Oceanía)
|2. Sesión en Tokio (Japón)
|3. Sesión Hong Kong / Singapur (Asia Core)
|4. Sesión en Fráncfort (principios de Europa)
|5. Sesión de Londres (Europa Core)
|6. Sesión de Nueva York (US Core)
|7. Chicago / Sesión CME (US Futures Core)
|8. Sesión en Oriente Medio
RESUMEN RÁPIDO
Categoría
Detalles
Principales sesiones mundiales
8 sesiones
Zonas regionales adicionales
12+ regiones
Períodos clave de solapamiento
Londres-Nueva York, Asia-Londres
NOTAS IMPORTANTES (OPERADORES PROFESIONALES)
- El mercado nunca duerme de verdad (excepto los fines de semana)
La mayor volatilidad se produce durante:
Londres ↔ Nueva York
-
Asia ≠ Sólo Japón
Asia incluye Sydney, Tokio, Hong Kong y Singapur
