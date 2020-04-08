Eight Sessions Worldwide

RITZ - 8 Zonas Principales del Mercado y Temporizador de Velas Inteligente

es un indicador avanzado de tiempo de mercado y análisis de sesión diseñado para mejorar la precisión de la negociación intradía.

El indicador cuenta con un temporizador adaptativo de cuenta atrás de velas con formato de tiempo dinámico, advertencias de color, efectos parpadeantes, escala de tamaño y alertas sonoras multinivel para ayudar a los operadores a anticipar con precisión el cierre de las velas y los momentos críticos del mercado.

Incluye un panel de sesión de mercado global que cubre las 8 principales zonas de negociación de todo el mundo y muestra el estado de la sesión en tiempo real, solapamientos, cuentas atrás y referencia horaria MarketWatch opcional. Un panel de leyenda incorporado explica visualmente los estados de sesión para una rápida interpretación.

Además, el indicador integra un sistema de calendario económico ligero, que traza líneas verticales de noticias con colores basados en el impacto, rangos configurables de retroceso y adelanto, y actualizaciones de alta frecuencia.

Para una claridad óptima de las líneas verticales de noticias y del calendario de la sesión, se recomienda el marco temporal M5 como vista por defecto.

Aspectos destacados

Temporizador de velas adaptable con alertas visuales y sonoras inteligentes

8 sesiones de los principales mercados mundiales con detección de solapamiento

Panel de sesiones, colores y fuentes personalizables

Visualización integrada de noticias económicas en el gráfico

Optimizado para la claridad del marco temporal M5





8 PRINCIPALES ZONAS / SESIONES DE MERCADO EN TODO EL MUNDO

1. Sesión de Sydney (Oceanía) Australia

21:00 - 06:00 GMT

Características: Fase de apertura de la semana bursátil Volatilidad de baja a moderada

Pares activos: AUD, NZD 2. Sesión en Tokio (Japón) Japón

00:00 - 09:00 GMT

Características: Sesión central del mercado asiático Movimientos de precios limpios y técnicos

Pares activos: JPY, AUDJPY

3. Sesión Hong Kong / Singapur (Asia Core) Este y Sudeste Asiático

01:00 - 10:00 GMT

Características: Aumento de la liquidez en Asia Fuerte actividad en el oro y en los índices asiáticos





4. Sesión en Fráncfort (principios de Europa) Alemania

06:00 - 15:00 GMT

Características: Preparación del mercado antes de Londres Con frecuencia se producen rupturas falsas

5. Sesión de Londres (Europa Core) Reino Unido

07:00 - 16:00 GMT

Características: La mayor liquidez a nivel mundial Tendencias fuertes y fiables

Pares activos: EUR, GBP, XAUUSD 6. Sesión de Nueva York (US Core) Estados Unidos

12:00 - 21:00 GMT

Características: Volatilidad extrema Noticias económicas de gran impacto

Mercados activos: Pares USD, XAUUSD, índices 7. Chicago / Sesión CME (US Futures Core) Estados Unidos (CME Group)

13:00 - 22:00 GMT

Enfoque: Mercados de futuros Bonos y materias primas

Relevancia clave: La actividad del dinero inteligente 8. Sesión en Oriente Medio Dubai, Riad

04:00 - 13:00 GMT

Características: Flujo de liquidez regional Influencia en los mercados del oro y del petróleo







RESUMEN RÁPIDO Categoría Detalles Principales sesiones mundiales 8 sesiones Zonas regionales adicionales 12+ regiones Períodos clave de solapamiento Londres-Nueva York, Asia-Londres





NOTAS IMPORTANTES (OPERADORES PROFESIONALES)