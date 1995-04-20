Advanced Supply and Demand Zones

Desbloquea una Precisión Superior con Zonas de Oferta y Demanda Multi‑Temporal

Este potente indicador detecta automáticamente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad en múltiples temporalidades, ofreciéndote una visión clara de las huellas institucionales y los desequilibrios del mercado. Diseñado para traders que valoran la precisión y la simplicidad, resalta las zonas más relevantes, elimina el ruido y se adapta perfectamente a cualquier instrumento: Forex, Índices, Materias Primas, Criptomonedas y más.

Probado exhaustivamente en múltiples mercados, este indicador ofrece una estructura limpia, detección confiable de zonas y señales realmente útiles tanto para trading intradía como swing. Ya sea para afinar entradas, gestionar riesgo o confirmar la dirección del mercado, esta herramienta se convierte en una parte esencial de tu ventaja operativa.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
"Este indicador es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no garantiza ganancias. Se requiere una gestión de riesgo adecuada."

Productos recomendados
