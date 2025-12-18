AI trade assistant

Trade Assistant MT5 - Inteligencia Artificial y Gestión Profesional del Riesgo

Trade Assistant MT5 es un avanzado panel de trading asistido por IA diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más seguras, disciplinadas y profesionales.

Combina el control manual de las operaciones, el análisis inteligente de la confianza y la gestión avanzada del riesgo en una potente herramienta MT5.

Este asistente no ejecuta las operaciones automáticamente.

En su lugar, proporciona información de confianza basada en IA para apoyar sus decisiones mientras usted mantiene el control total.

Sistema de Confianza AI Trading

La IA analiza las condiciones del mercado , el comportamiento de los precios y la volatilidad .

Muestra un nivel de confianza para escenarios de Compra o Venta

Ayuda a reducir las operaciones emocionales e impulsivas

Apoya la toma de decisiones sin anular el control del operador

La IA actúa como una capa de apoyo a la toma de decisiones, no como un copiador de señales o un operador automático.

Negociación manual fácil y rápida

Compra / Venta / Cierre con un solo clic

Ejecución instantánea desde el gráfico

Optimizado para scalping, intradía y swing trading

Gestión profesional del riesgo

Cálculo automático de lotes basado en Porcentaje de saldo Porcentaje de capital Tamaño de lote fijo

Stop Loss y Take Profit predefinidos

Lógica de protección del capital para una exposición constante al riesgo

Adecuado para los retos de la firma prop y cuentas financiadas

Control avanzado de órdenes

Cierre todas las órdenes o posiciones selectivas

Modificación rápida de SL/TP

Apoyo a la gestión del punto de equilibrio y de las operaciones

Panel visual claro con actualizaciones en tiempo real

¿Por qué utilizar el Asistente de Operaciones Mejorado con IA?