AI trade assistant

Trade Assistant MT5 - Inteligencia Artificial y Gestión Profesional del Riesgo

Trade Assistant MT5 es un avanzado panel de trading asistido por IA diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más seguras, disciplinadas y profesionales.
Combina el control manual de las operaciones, el análisis inteligente de la confianza y la gestión avanzada del riesgo en una potente herramienta MT5.

Este asistente no ejecuta las operaciones automáticamente.
En su lugar, proporciona información de confianza basada en IA para apoyar sus decisiones mientras usted mantiene el control total.

Sistema de Confianza AI Trading

  • La IA analiza las condiciones del mercado, el comportamiento de los precios y la volatilidad.

  • Muestra un nivel de confianza para escenarios de Compra o Venta

  • Ayuda a reducir las operaciones emocionales e impulsivas

  • Apoya la toma de decisiones sin anular el control del operador

La IA actúa como una capa de apoyo a la toma de decisiones, no como un copiador de señales o un operador automático.

Negociación manual fácil y rápida

  • Compra / Venta / Cierre con un solo clic

  • Ejecución instantánea desde el gráfico

  • Optimizado para scalping, intradía y swing trading

Gestión profesional del riesgo

  • Cálculo automático de lotes basado en

    • Porcentaje de saldo

    • Porcentaje de capital

    • Tamaño de lote fijo

  • Stop Loss y Take Profit predefinidos

  • Lógica de protección del capital para una exposición constante al riesgo

  • Adecuado para los retos de la firma prop y cuentas financiadas

Control avanzado de órdenes

  • Cierre todas las órdenes o posiciones selectivas

  • Modificación rápida de SL/TP

  • Apoyo a la gestión del punto de equilibrio y de las operaciones

  • Panel visual claro con actualizaciones en tiempo real

¿Por qué utilizar el Asistente de Operaciones Mejorado con IA?

  • Opere con mayor confianza

  • Mantenga una estricta disciplina de riesgo

  • Reduzca los errores emocionales

  • Combine el juicio humano + el análisis de IA

  • Ejecución más rápida con control profesional


